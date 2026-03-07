BIG BREAKING: પાકિસ્તાનમાં મોટો આતંકી હુમલો: આર્મી ચેક પોસ્ટ પર આત્મઘાતી હુમલામાં 5 બાળકો સહિત 18ના મોત
Terrorist Attack in Pakistan: પાકિસ્તાન ફરી એકવાર આતંકી હુમલાની આગમાં સળગી રહ્યું છે. આર્મી ચેક પોસ્ટ પાસે થયેલા ફિદાયીન હુમલામાં 18 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. ગઈકાલે સાંજે થયેલા આ આત્મઘાતી હુમલાએ આસપાસના લોકોમાં દહેશત ફેલાવી દીધી છે.
- પાકિસ્તાનમાં ફરી એક મોટો આતંકી હુમલો
- આત્મઘાતી હુમલાખોર મોટરસાઇકલ સાથે પાકિસ્તાની સેનાની ચેક પોસ્ટ સાથે અથડાયો
- હાફિઝ ગુલ બહાદુર હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ
- મસૂદ અઝહર સાથે હાફિઝ ગુલનું કનેક્શન
Terrorist Attack News: પાકિસ્તાનમાં ફરી એક મોટો આતંકી હુમલો થયો છે. એક આત્મઘાતી હુમલાખોર મોટરસાઇકલ સાથે પાકિસ્તાની સેનાની ચેક પોસ્ટ સાથે અથડાયો હતો. ટક્કર થતાની સાથે જ બાઇક અને ચેક પોસ્ટના ફુરચા ઉડી ગયા હતા. આ હુમલામાં આશરે 18 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં 5 બાળકો પણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત 30 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે, જેઓ હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. આ હુમલો પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન સરહદી વિસ્તાર મીરાનશાહમાં ચશ્મા પુલ પર ગઈકાલે સાંજે લગભગ 4:30 વાગ્યે થયો હતો.
હાફિઝ ગુલ બહાદુર હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ
નોંધનીય છે કે, આ હુમલાની જવાબદારી હાફિઝ ગુલ બહાદુર જૂથ સાથે જોડાયેલા આતંકી સંગઠન ઉસ્તુદ ઉલ ખોરાસન (USK) એ લીધી છે. આ સંગઠન ઇત્તિહાદ ઉલ મુજાહિદ્દીન પાકિસ્તાન (IMP) સાથે જોડાયેલું છે. IMP નો પ્રમુખ હાફિઝ ગુલ બહાદુર છે, જે આ આતંકી હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ પણ છે. તેણે જ પાકિસ્તાનમાં બજારની વચ્ચે આવેલી ચેક પોસ્ટ પર સુસાઈડ એટેક કરાવીને લોકોના જીવ લીધા. બાઇકમાં એટલો વિસ્ફોટક પદાર્થ હતો કે બજારની અનેક દુકાનોમાં આગ લાગી ગઈ અને લોકો ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ પામ્યા.
મસૂદ અઝહર સાથે હાફિઝ ગુલનું કનેક્શન
મળતી માહિતી મુજબ, આતંકી હુમલો કરનાર સંગઠન ઉસ્તુદ ઉલ ખોરાસનના સહયોગી સંગઠન IMP ના વડા હાફિઝ ગુલ બહાદુરનું કનેક્શન જૈશ-એ-મોહમ્મદના વડા મસૂદ અઝહર સાથે છે. હાફિઝ ગુલ બહાદુરને પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI એ તાલીમ આપી છે. ગુલ બહાદુરની તાલીમ મસૂદ અઝહરના બન્નૂ સ્થિત ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં થઈ હતી. હાફિઝ ગુલ અફઘાનિસ્તાનથી આવીને આતંકી મસૂદ અઝહર સાથે જોડાયો હતો.
આ સિવાય તે પોતાનો એક મદરેસા પણ ચલાવતો હતો, જ્યાં આતંકીઓને તાલીમ આપીને 60% આતંકીઓને અફઘાનિસ્તાન મોકલતો હતો અને 40% આતંકીઓને જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને અલ બદ્ર માટે લડવા માટે કાશ્મીર મોકલતો હતો. જોકે, લાલ મસ્જિદ કાંડ પછી જ્યારે તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) નામના આતંકી સંગઠનનો જન્મ થયો, ત્યારે હાફિઝ ગુલ બહાદુર પણ એ આતંકીઓમાં સામેલ થઈ ગયો જેણે પાકિસ્તાન સામે જ યુદ્ધ છેડી દીધું હતું. આ યુદ્ધ પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ હજુ પણ ચાલુ છે.
