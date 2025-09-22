બ્રિટન, કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયા બાદ આ દેશ પેલેસ્ટાઇનને આપશે માન્યતા, ઇઝરાયલનું વધશે ટેન્શન
કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુકે પછી હવે માલ્ટા પણ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં પેલેસ્ટાઇનને સ્વતંત્ર દેશ તરીકે ઔપચારિક માન્યતા આપવાની જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યું છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં માલ્ટા પેલેસ્ટાઇનને સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર તરીકે ઔપચારિક માન્યતા આપવાની જાહેરાત કરશે. માલ્ટાના વડાપ્રધાન કાર્યાલયે આ જાહેરાત કરતા કહ્યું કે તે આ પગલું ભરનારા દેશોના જૂથમાં જોડાઈ રહ્યું છે. માલ્ટાના વડાપ્રધાન રોબર્ટ અબેલાએ મે મહિનામાં પેલેસ્ટાઇન રાજ્યને માન્યતા આપવાની યોજના બનાવી હતી.
ભૂમધ્ય સમુદ્ર સ્થિત આ EU ટાપુનો પેલેસ્ટાઇનના હેતુને ટેકો આપવાનો ઇતિહાસ છે અને તેણે ઇઝરાયલ સાથે રાજદ્વારી સંબંધો જાળવી રાખીને બે-રાજ્ય ઉકેલ માટેના પ્રયાસોને ટેકો આપ્યો છે. ભૂતપૂર્વ પેલેસ્ટાઇનિયન નેતા યાસર અરાફાતની પત્ની ઘણા વર્ષોથી ટાપુ પર રહેતી હતી.
માલ્ટાએ ગાઝાને મોકલી સહાય
રવિવારે મોડી રાત્રે અબેલાએ ફેસબુક પોસ્ટમાં ગાઝાને પહોંચાડવામાં આવી રહેલી સહાયનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં કહ્યું કે પેલેસ્ટાઇનની માન્યતાની પૂર્વસંધ્યાએ માલ્ટા દ્વારા દાનમાં આપવામાં આવેલા લોટનું શિપમેન્ટ ગાઝામાં પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે પેલેસ્ટાઇનને માન્યતા આપવી "ઐતિહાસિક" છે અને માલ્ટા આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
રવિવારે કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયા પછી યુકેએ પેલેસ્ટાઇનને સ્વતંત્ર અને સાર્વભૌમ રાજ્ય તરીકે માન્યતા આપવાની જાહેરાત કરી. બ્રિટિશ પીએમ કીર સ્ટાર્મરે એક લાંબી વિડિઓ પોસ્ટમાં પોતાનો ઇરાદો વ્યક્ત કર્યો. જોકે, ઇઝરાયલે આ પગલાનો સખત વિરોધ કર્યો.
ઇઝરાયલી પીએમનો અન્ય દેશોને સંદેશ
7 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ હમાસના હત્યાકાંડ બાદ ઇઝરાયલે પેલેસ્ટાઇનને એકપક્ષીય માન્યતા આપવાને "આતંકવાદનું ઈનામ" ગણાવ્યું.
ત્રણેય દેશોની સરકારોને સંબોધતા તેમણે કહ્યું, "7 ઓક્ટોબરના ભયાનક હત્યાકાંડ પછી પેલેસ્ટિનિયન રાજ્યને માન્યતા આપનારા નેતાઓ માટે મારી પાસે સ્પષ્ટ સંદેશ છે: તમે આતંકને મોટો ઈનામ આપી રહ્યા છો અને મારી પાસે તમારા માટે બીજો સંદેશ છે: એવું નહીં થાય. જોર્ડન નદીની પશ્ચિમમાં કોઈ પેલેસ્ટિનિયન રાજ્ય નહીં હોય."
