H1-B વિઝા નિયમમાં ધરખમ ફેરફાર બાદ હવે ટેક કંપનીઓમાં હડકંપ, કર્મચારીઓને 'ઈમરજન્સી' મેસેજ મોકલ્યો
ટેરિફની ધમાધમ વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હવે ભારતીયોને વળી પાછું નવું ટેન્શન આપ્યું છે. ટ્રમ્પે H1-B વિઝા માટે વાર્ષિક ફીને વધારીને 88 લાખ ભારતીય રૂપિયા કરી નાખ્યા છે. ત્યારબાદ હવે અમેરિકી ટેક દિગ્ગજોમાં જાણે હડકંપ મચી ગયો છે. અનેક કંપનીઓએ પોતાના કર્મચારીઓને મેસેજ મોકલ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના H1-B વિઝા પર અચાનક એક એવું પગલું ભર્યું કે હવે અમેરિકી કંપનીઓમાં હડકંપ મચી ગયો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે H1-B વિઝા માટે વાર્ષિક ફીને નાટકીય ઢબે વધારીને એક લાખ ડોલર એટલે કે 88 લાખ રૂપિયા કરી નાખી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ બાદ આ પગલાં બાદ માઈક્રોસોફ્ટે પોતાના કર્મચારીઓને સંદેશ મોકલીને કહ્યું કે એચ1-બી અને એચ-4 વિઝાધારક નજીકના ભવિષ્યમાં અમેરિકાથી બહાર ન જાય. રોયટર્સે કંપનીને મોકલેલા એક આંતરિક મેલના હવાલે આ માહિતી આપી હોવાનું કહેવાય છે. ઈમેઈલમાં આ વિઝા ધારક કર્મચારીઓમાં જે અમેરિકાથી બહાર છે તેમને કાલે પાછા ફરવાનું કહેવાયું છે.
જલદી અમેરિકા પાછા ફરવાની સૂચના
પોતાના સંદેશમાં માઈક્રોસોફ્ટે કહ્યું કે અમે H1-B અને H-4 વિઝા ધારકોને કાલે (20 સપ્ટેમ્બર અમેરિકાના સ્થાનિક સમય મુજબ)ની સમયમર્યાદા પહેલા અમેરિકા પાછા ફરવાની સલાહ આપી છે. આ પ્રકારે જેપી મોર્ગને પણ કર્મચારીઓને સલાહ આપી છે જેમાં એચ1-બી વિઝા ધારક કર્મચારીઓને આગામી નિર્દેશ સુધી અમેરિકામાં જ રહેવાની અને વિદેશ યાત્રાથી બચવાની સલાહ અપાઈ છે.
H1-B વિઝા ફી વધારીને 1 લાખ ડોલર કરી
આ સલાહ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શુક્રવારે H1-B વિઝા અરજી પર એક લાખ ડોલરની ફી લગાવવાની જાહેરાત બાદ અપાઈ છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ નવો નિયમ 21 સપ્ટેમ્બરથી લાગૂ થશે અને 12 મહિના સુધી રહેશે. ટ્ર્મ્પે શુક્રવારે આ અંગેના એક કાર્યકારી આદેશ પર સહી કરી છે. તેમણે આઈટી કંપનીઓ પર H1-B વિઝા કાર્યક્રમનો દુરઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે તેનાથી અમેરિકી કામદારોને ખુબ નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
અમેઝોને પણ બહાર પાડી એડવાઈઝરી
માઈક્રોસોફ્ટ અને જેપી મોર્ગન ઉપરાંત સૌથી વધુ એચ1 બી વિઝા મેળવનારી અમેઝોને પણ કર્મચારીઓને અમેરિકામાં જ રહેવાની સલાહ આપી છે. કર્મચારીઓને મોકલવામાં આવેલી એક નોટમાં કંપનીએ કહ્યું કે જો તમારી પાસે H1-B સ્ટેટસ હોય અને તમે અમેરિકા હોવ તો હાલના સમયમાં દેશમાં જ રહો. એડવાઈઝરીમાં વધુમાં કહેવાયું છે કે અમેઝોન એચ1 બી વિઝા ધારકોને 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાતે 12.00 વાગ્યા (AM) પહેલા અમેરિકામાં પાછા ફરવાની સલાહ આપે છે. ફેસબુકની પેરેન્ટ કંપની મેટાએ પણ આવી જ એડવાઈઝરી ઈશ્યું કરી છે.
