/Pakistan: બલૂચિસ્તાનના ક્વેટામાં આત્મઘાતી હુમલાથી ટ્રેન ઉડાવી દીધી, અનેક ડબ્બા ખડી પડ્યા, 30ના મોત

Quetta Bomb Blast: પાકિસ્તાનના બલૂચિસ્તાનના ક્વેટામાં ભારે અશાંતિવાળો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યાં એક ટ્રેનને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી જેમાં જાનમાલનું નુકસાન થયું છે. આ વિસ્ફોટમાં 30 લોકોના જીવ ગયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
પાકિસ્તાનના બલૂચિસ્તાનમાં ભારે અશાંતિનો માહોલ છે. બલૂચો સતત શહબાજ શરીફને અલ્ટીમેટમ આપે છે. આ બધા વચ્ચે બલૂચિસ્તાનના ક્વેટા પ્રાંતથી એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ક્વેટાના ચમન ફાટક વિસ્તારમાં ધડાકા બાદ એક ટ્રેનના અનેક ડબ્બા ખડી પડ્યા. આ ઘટનાનો વીડિયો પણ વાયરલ થયો છે. એવું કહેવાય છે કે આ ટ્રેન કેન્ટથી આવી રહી હતી. ઘટનાસ્થળે આગ અને ધૂમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા. ત્યારબાદ બચાવ અભિયાન શરૂ થઈ ગયું છે. બ્લાસ્ટના કારણે એક ડબ્બામાં આગ લાગી ગઈ. જેના કારણે ભારે નુકસાન થયું છે. ધડાકામાં 30 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
રિપોર્ટ મુજબ બલૂચ લિબરેશન આર્મી (BLA)ના મજીદ બ્રિગેડના એક આત્મઘાતી હુમલાખોરે રવિવારે સવારે ક્વેટામાં ચમન ફાટક પાસે ક્વેટા કેન્ટથી સૈન્ય કર્મીઓને લઈને જઈ રહેલી જાફર એક્સપ્રેસ ટ્રેનને નિશાન બનાવી એક ભીષણ ફિદાયીન હુમલો કર્યો. રેલવે ટ્રેક નજીક થયેલા આ શક્તિશાળી બોમ્બ વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 20 લોકો માર્યા ગયા. જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
🚨 Breaking | #Quetta: Several train carriages derailed following an explosion at the Chaman Gate crossing. Initial reports indicate damage to the train, while details regarding possible casualties remain unclear. pic.twitter.com/UCfx6YwCZx
— Islamabad Post (@ISBPost) May 24, 2026
ધડાકાના કારણે પેસેન્જર ટ્રેનની એક બોગી સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગઈ. જ્યારે ટ્રેનની આસપાસ આવેલા અનેક ઘરો અને વાહનોને પણ ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતા સ્થાનિક લોકો અને પોલીસ અધિકારીઓ તરત ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા અને રાહત તથા બચાવ કાર્ય શરૂ કરી દીધુ. સુરક્ષાદળોએ વિસ્તારની નાકાબંધી કરી લીધી છે અને ઘાયલોને તરત હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. અનેક લોકોની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું પણ કહેવાય છે.
બલૂચ લિબરેશન આર્મીના પ્રવક્તા જીયાંદ બલૂચે મીડિયાને જારી કરેલા નિવેદનમાં આ ફિદાયીન હુમલાની જવાબદારી લીધી છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આ એક સુનિયોજિત હુમલો હતો. જેને ટ્રેનના પસાર થવાના સમયે અંજામ અપાયો. જેથી કરીને વધુમાં વધુ જાનમાલનું નુકસાન થઈ શકે. ઈમરજન્સી બચાવ ટુકડી, અને પોલીસ ફોર્સ ઘટનાસથળે રાહત કાર્ય ચલાવવાની સાથે સાથે વિસ્ફોટના સટીક કારણો અને આત્મઘાતી હુમલાખોરની તપાસમાં લાગ્યા છે.