નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતાને મળે છે આટલા સ્વીડિશ ક્રોના, જાણો ભારતીય રૂપિયામાં કેટલી થશે કિંમત?

Nobel Peace Prize Winner Prize Money: નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર જીતવા પર સ્વીડિશ ક્રોનામાં રોકડમાં આપવામાં આવે છે. જાણી લો કેટલી થાય છે, ભારતીય રૂપિયામાં આ રકમ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:23 PM IST

Nobel Peace Prize Winner Prize Money: નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર દુનિયાના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારોમાંથી એક માનવામાં આવે છે. આ પુરસ્કાર દર વર્ષે એવી વ્યક્તિઓ અથવા સંસ્થાઓને આપવામાં આવે છે જેમણે શાંતિ સ્થાપિક કરવા સંઘર્ષ ઘટાડવા અથવા વૈશ્વિક સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અસાધારણ યોગદાન આપ્યું હોય છે. નોબેલ પુરસ્કારમાં ત્રણ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં એક મેડલ, એક પ્રમાણપત્ર અને રોકડ પુરસ્કાર.

રોકડ રકમ સમયાંતરે બદલાતી રહે છે અને સ્વીડિશ ક્રોનામાં આપવામાં આવે છે. જેને રૂપિયામાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. વર્ષ 2025નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાની મારિયા કોરિના મચાડોને એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે, નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતાને મળવાના સ્વીડિશ ક્રોનાની કિંમત ભારતીય રૂપિયામાં કેટલી થાય છે.

નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતાને મળે છે આટલા રૂપિયા
વર્ષ 2025નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડોને આપવામાં આવ્યો છે. તેમણે આ પુરસ્કાર લોકશાહી અને માનવ અધિકારોના ક્ષેત્રમાં તેમના સતત યોગદાન બદલ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની સાથે વિજેતાને રોકડ રકમ પણ આપવામાં આવે છે. જે સ્વીડિશ ક્રોનામાં આપવામાં આવે છે. આ વર્ષે 2025માં આ રકમ 11 મિલિયન સ્વીડિશ ક્રોના નક્કી કરવામાં આવી છે. ભારતીય રૂપિયામાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે તો આ રકમ આશરે 10.36 કરોડ રૂપિયા થાય છે. આ રકમ ઉપરંતા વિજેતાને સુવર્ણ ચંદ્રક અને પ્રમાણપત્ર પણ એનાયત કરવામાં આવે છે.

કોણ છે મારિયા કોરિના મચાડો?
મારિયા કોરિના મચાડો વેનેઝુએલાના પ્રખ્યાત લોકશાહી સમર્થક નેતા છે. જેમને 2025નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યો છે. નોર્વેજીયન સમિતિએ આ સન્માન તેમને દેશમાં લોકશાહી અધિકારોને મજબૂત બનાવવા અને તાનાશાહી સામે શાંતિપૂર્ણ પરિવર્તન લાવવાના તેમના પ્રયાસો બદલ આપ્યું છે. મચાડોએ SUMET નામનું સંગઠન બનાવ્યું છે. જે લોકશાહી વિકાસ માટે કામ કરે છે. તે છેલ્લા 20 વર્ષથી સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણીઓ માટે લડી રહી છે.

નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવે છે?
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર એવી વ્યક્તિઓ અથવા સંસ્થાઓને આપવામાં આવે છે, જેમણે વિશ્વ શાંતિને પ્રોત્સાહન આપવા, સંઘર્ષ ઘટાડવા અને માનવ અધિકારોની રક્ષામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હોય. આ વર્ષે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પણ આ પુરસ્કાર માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા. કારણ કે તેમને યુક્રેન યુદ્ધ અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓમાં સંભવિત મધ્યસ્થી માનવામાં આવતા હતા. જો કે, જ્યુરીએ લોકશાહી અને માનવ અધિકારો માટે સતત કામ કરતી વેનેઝુએલાની મારિયા કોરિના મચાડોને પુરસ્કાર આપવાનું નક્કી કર્યું છે.

Nobel PrizeNobel Peace PrizeMaria corina Machadoનોબેલ પુરસ્કારનોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર

