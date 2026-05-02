જેનો ડર હતો... તે થઈ ગયું કે શું ? મરીન કમાન્ડરનો દાવો, ઈરાન છોડવા જઈ રહ્યું છે 'હાર્ટ એટેક' બોમ્બ !
Iran attack on US: શું ઈરાન ટૂંક સમયમાં કોઈ મોટા બોમ્બનું પરીક્ષણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે? ઈરાનના નૌકાદળના ટોચના કમાન્ડર એડમિરલ શાહરામ ઈરાનીના નિવેદન બાદ આ પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. ઈરાની રાજ્ય મીડિયા સાથેની મુલાકાતમાં, ત્રણ મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણીઓ કરી હતી.
Iran attack on US: શું ઈરાન ટૂંક સમયમાં તેના પરમાણુ બોમ્બનું પરીક્ષણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે? ઈરાનના નૌકાદળના ટોચના કમાન્ડર એડમિરલ શાહરામ ઈરાનીના નિવેદન બાદ આ પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. ઈરાનીના રાજ્ય મીડિયા સાથેની મુલાકાતમાં, નૌકાદળના ટોચના કમાન્ડર શાહરામ ઈરાનીએ ત્રણ મહત્વપૂર્ણ નિવેદનો આપ્યા. ઈરાનીએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાનના દુશ્મનો ટૂંક સમયમાં એક નવું શસ્ત્ર રજૂ કરશે. આ શસ્ત્રથી દુશ્મન ખૂબ જ ડરે છે, જે દુશ્મન (યુએસ અને ઇઝરાયલ)ના નેતાઓને હૃદયરોગનો હુમલો લાવી શકે છે.
ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહૂને તેમના નામ સાંભળતા જ હૃદયરોગનો હુમલો આવશે: શાહરામ ઈરાની
ઈરાને અમેરિકા અને ઇઝરાયલ પર મોટા હુમલાની ધમકી આપી છે. ઈરાન પાસે કયું ગુપ્ત શસ્ત્ર છે જેનો ઉપયોગ સમુદ્રમાં યુદ્ધ જહાજોને નષ્ટ કરવાની ધમકી આપવા માટે થઈ રહ્યો છે? ઈરાની નૌકાદળના કમાન્ડર રીઅર એડમિરલ શાહરામ ઈરાનીએ જણાવ્યું હતું કે આ શસ્ત્ર દુશ્મનની પહોંચની નજીક છે અને એટલો ભય છે કે તેમના નેતાઓને હૃદયરોગનો હુમલો આવી શકે છે.
દુશ્મન દળોનો સામનો એવા હથિયારથી કરશે જેનો તેઓ ખૂબ જ ડર રાખે છે
પોતાના નિવેદનને પુનરાવર્તિત કરતા, ઈરાનીએ કહ્યું કે, ઈરાનનું ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ટૂંક સમયમાં દુશ્મન દળોનો સામનો એવા હથિયારથી કરશે જેનો તેઓ ખૂબ જ ડર રાખે છે. આ હથિયાર દુશ્મનોની ખૂબ નજીક છે, મને ડર છે કે તેમના નેતાઓને હાર્ટ એટેક આવી શકે છે.
ઇરાન પરમાણુ બોમ્બ વિકસાવવામાં સફળ
દુનિયા જાણે છે કે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ જેવા ઇરાનના દુશ્મનો ઇરાનની મિસાઇલોથી નહીં પણ તેની પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓથી ડરે છે. તેથી, હવે એવી આશંકા છે કે ઇરાન પરમાણુ બોમ્બ વિકસાવવામાં સફળ થઈ શકે છે. તેની પાસે પહેલાથી જ 60 ટકા સુધી સમૃદ્ધ યુરેનિયમ છે. 90 ટકા સુધીનું સંવર્ધન ફક્ત બે અઠવાડિયામાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
પરમાણુ બોમ્બ વિકસાવવા માટે પૂરતો સમય
ઇરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ આ સમયગાળા કરતાં ઘણા લાંબા સમયથી અમલમાં છે. આનો અર્થ એ છે કે જો ઇરાનને જરૂરી સુવિધાઓ મળે તો તેની પાસે પરમાણુ બોમ્બ વિકસાવવા માટે પૂરતો સમય છે.
રશિયાએ ઇરાનના પ્લાન્ટમાંથી તેના કર્મચારીઓને બહાર કાઢ્યા
રશિયા ઇરાનના બુશેહર ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટને ટેકનિકલ સહાય પૂરી પાડી રહ્યું છે, તેનું સંચાલન કરી રહ્યું છે અને તેના ઘણા યુનિટનો વિસ્તાર કરી રહ્યું છે. 28 ફેબ્રુઆરીના હુમલા પછી, રશિયાએ ઇરાનના પ્લાન્ટમાંથી તેના કર્મચારીઓને બહાર કાઢ્યા હતા.
શું ઇરાન તેનું યુરેનિયમ રશિયાને સોંપશે?
રશિયાએ ઇરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધને રોકવા માટે મધ્યસ્થી કરવાની ઓફર કરી છે. કેટલાક અહેવાલો દાવો કરે છે કે ઇરાન તેની પરમાણુ યોજનાઓને થોડા વર્ષો માટે મુલતવી રાખી શકે છે. એવા દાવા પણ છે કે ઇરાન તેના બધા યુરેનિયમ રશિયાને સોંપી શકે છે. જો કે, આ દાવાઓ માત્ર અટકળો જ રહ્યા છે, અને હજુ સુધી રશિયા કે ઈરાન દ્વારા સત્તાવાર રીતે તેની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
