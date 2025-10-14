Prev
મંગળનું હશે રાજ, જંગલોમાં લોહી વહેશે... 2026 માટે નોસ્ટ્રાડેમસની ભયાનક ભવિષ્યવાણી, જાણો

Nostradamus Predictions: નોસ્ટ્રાડેમસે 470 વર્ષ પહેલાં આવી ઘણી આગાહીઓ કરી હતી જે ઘણી વાર સાચી સાબિત થઈ છે.
 

મંગળનું હશે રાજ, જંગલોમાં લોહી વહેશે... 2026 માટે નોસ્ટ્રાડેમસની ભયાનક ભવિષ્યવાણી, જાણો

2026 Prediction: જો તમને કાલે શું થશે તે જાણવાની તક મળે તો તમે શું કરશો? ભલે તમે ભવિષ્યવાણીઓમાં માનતા ન હોવ, તો પણ તમારું હૃદય કહેશે, "ચાલો સાંભળીએ." બીજી બાજુ, જો તમે ભવિષ્યવાણીઓમાં માનતા હોવ, તો તમે કદાચ નોસ્ટ્રાડેમસનું નામ સાંભળ્યું હશે. નોસ્ટ્રાડેમસને વિશ્વનો સૌથી મહાન ભવિષ્યવેત્તા માનવામાં આવે છે, એક એવો માણસ જે ભવિષ્યવાણી કરી શકે છે. 

2026 માટે શું ભવિષ્યવાણીઓ કરી

લગભગ 470 વર્ષ પહેલાં, નોસ્ટ્રાડેમસે અસંખ્ય ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી, જે અનેક વખત સાચી સાબિત થઈ છે. મિશેલ ડી નોસ્ટ્રાડેમસનો જન્મ, નોસ્ટ્રાડેમસ 16મી સદીના ફ્રેન્ચ જ્યોતિષી અને ચિકિત્સક હતા. પરંતુ દુનિયા તેમને તેમની ભવિષ્યવાણીઓથી ઓળખતી હતી. ચાલો તમને જણાવીએ કે નોસ્ટ્રાડેમસે આગામી વર્ષ, 2026 માટે શું ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે.

જ્યારે નોસ્ટ્રાડેમસનું નામ લેવામાં આવે છે, ત્યારે મોટાભાગના લોકોની આંખો ચમકી ઉઠે છે, કેટલાક ડરથી, તો કેટલાક જિજ્ઞાસાથી. હવે, નોસ્ટ્રાડેમસની 2026 માટેની અગાઉની ભવિષ્યવાણીઓ વિનાશનો સંકેત આપે છે. નોસ્ટ્રાડેમસ ઘણીવાર કોયડાઓમાં બોલતા હતા, અને આજે તેનો અર્થઘટન કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે વર્ષ 2026 માટે લખ્યું કે,

  • "જ્યારે મંગળ તારાઓ વચ્ચે પોતાનો માર્ગ બનાવશે, ત્યારે
  • માનવ રક્ત અભયારણ્ય પર છાંટા પડશે.
  • પૂર્વમાંથી ત્રણ અગ્નિ નીકળશે,
  • જ્યારે પશ્ચિમ શાંતિથી તેનો પ્રકાશ ગુમાવશે."

મંગળનું રહસ્ય... કોઈ મોટા વૈશ્વિક યુદ્ધનો સંકેત કે અવકાશમાં કંઈક?

ખાનગી પોર્ટલે જણાવ્યું કે યુદ્ધ, સંઘર્ષ અને અગ્નિના ગ્રહ તરીકે ઓળખાતા મંગળનો 2026ની શરૂઆતમાં મજબૂત જ્યોતિષીય પ્રભાવ રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, આ ઘણીવાર વધેલી આક્રમકતા, રાજકીય તણાવ, અશાંતિ અને લશ્કરી સંઘર્ષનો પણ સંકેત આપે છે. 

આજના વિશ્વના સંદર્ભમાં, આ રહસ્યમય ભવિષ્યવાણીને મહાસત્તાઓ વચ્ચે પહેલાથી જ ઉકળતા સંઘર્ષ સાથે જોડી શકાય છે. આ ચીન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના તણાવ, પશ્ચિમ અને પૂર્વ વચ્ચે શીત યુદ્ધના પુનર્જીવિતતા અને શસ્ત્રોમાં કૃત્રિમ બુદ્ધિની વધતી જતી અણધારી ભૂમિકા સાથે જોડાયેલ છે.

પૂર્વમાંથી ત્રણ અગ્નિ નીકળશે... આ શું છે?

તેનો અર્થ યુદ્ધ હોઈ શકે છે, તેનો અર્થ કુદરતી આફતો હોઈ શકે છે, પરંતુ ઘણા લોકો તેને પૂર્વમાંથી ઉભરતી નવી શક્તિઓના પ્રતીક તરીકે અર્થઘટન કરે છે, ચીન, ભારત અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા. ચીન પહેલેથી જ કૃત્રિમ બુદ્ધિ, બાયોટેક અને ભૂરાજકીય પ્રભાવમાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. 

ભારત પણ તકનીકી નવીનતા અને તેની વસ્તી વિષયક શક્તિ સાથે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. અહીં, આગ પૂર્વમાંથી ઉગતી હોવાનું કહેવાય છે. આ વિશ્વના સંપૂર્ણ ડિજિટલ પરિવર્તનનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે, જે સીધા એશિયામાં થઈ રહ્યું છે. પશ્ચિમ શાંતિમાં પોતાનો પ્રકાશ ગુમાવશે,  આ કોયડો સૂચવે છે કે આવતા વર્ષમાં, પશ્ચિમી દેશો એકમાત્ર શક્તિ રહેશે નહીં, તેમની શક્તિ નબળી પડશે.

'સાત મહિના, મહાન યુદ્ધ'

નોસ્ટ્રાડેમસનો બીજો કોયડો જે આવતા વર્ષે બંધબેસે છે તે છે, જેમાં સાત મહિના મહાન યુદ્ધ, દુષ્ટ લોકો માર્યા ગયેલા/ રૂએન, એવ્રેક્સ કિંગ નિષ્ફળ જશે નહીં.

કેટલાક નિષ્ણાતોએ આનો અર્થ એ રીતે અર્થઘટન કર્યો છે કે બંને દેશો વચ્ચે સંઘર્ષ વધી શકે છે, જ્યારે અન્ય લોકોએ તેને ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ સાથે જોડી દીધું છે, જેનો બાબા વેંગાએ પણ સંકેત આપ્યો હતો.
 

