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પાકિસ્તાનનું સૌથી મોટું આતંકી કબૂલનામું... મરિયમે દેખાડ્યો પાકિસ્તાનનો કાળો ચહેરો

Pakistan News : પાકિસ્તાનના પંજાબની મુખ્યમંત્રી મરિયમ નવાઝે ચોંકાવનારું નિવેદન આપતાં કહ્યું કે પંજાબને પડોશી દેશો કરતાં અન્ય પાકિસ્તાની પ્રાંતોમાંથી વધુ સુરક્ષા ખતરો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ પ્રાંતીય સરહદો મારફતે આતંકવાદીઓ પંજાબમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેમણે આતંકવાદ ઉપરાંત સંગઠિત અપરાધ અને ધાર્મિક અસહિષ્ણુતાને પણ મોટા પડકાર ગણાવ્યા.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 06, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:52 PM IST
પાકિસ્તાનનું સૌથી મોટું આતંકી કબૂલનામું... મરિયમે દેખાડ્યો પાકિસ્તાનનો કાળો ચહેરો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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