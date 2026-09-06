/પાકિસ્તાનનું સૌથી મોટું આતંકી કબૂલનામું... મરિયમે દેખાડ્યો પાકિસ્તાનનો કાળો ચહેરો

Pakistan News : પાકિસ્તાનમાંથી એક એવા સમચારા સામે આવ્યા છે. જેણે ત્યાંની સેના અને રાજનેતાઓના દાયકાઓ જુના જુઠ્ઠાણાનો પર્દાફાશ આખી દુનિયા સામે કરી દીધો છે. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી નવાઝ શરીફની પુત્રી અને પંજાબ પ્રાંતની મુખ્યમંત્રી મરિયમ નવાઝે સ્વિકાર્યું છે કે, પાકિસ્તાનને પડોશી દેશોથી નહીં, પરંતુ ખુદ પાકિસ્તાનમાં ઉછેરવામાં આવેલા આતંકવાદીઓથી ખતરો છે.
મરિયમે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, પંજાબ પ્રાંતમાં અન્ય પ્રાંતોમાંથી આતંકવાદીઓ ઘુસી આવીને પોતાના મુળીયા મજબુત કરી રહ્યા છે. જેના કારણે સુરક્ષા માટે મોટો ખતરો ઉભો થયો છે. મરિયમના આ નિવેદને દુનિયાને ફરી એકવાર જણાવી દીધુ છે કે, પાકિસ્તાને જે આતંકવાદીઓને ઉછેર્યા હતા. આજે એ જ આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાનના અસ્તિત્વનને ખતમ કરવા તત્પર છે.
દાયકાઓથી જે દેશ દુનિયાના દરેક મંચ પર જઈને રડતો હતો. દરેક આતંકી હુમલા બાદ આંગળી ભારત તરફ ઉઠાવતો હતો અને પોતાને આતંકવાદનો સૌથી મોટો શિકાર ગણાવતો હતો. આજે એ જ દેશની સૌથી શક્તિશાળી મહિલા મુખ્યમંત્રીએ પોતાના જ દેશનું એ ભયાનક સત્ય સ્વીકારી લીધું છે, જેણે પાકિસ્તાનને દુનિયા સામે સંપૂર્ણપણે ખુલ્લું પાડી દીધું છે.
ભારત નહીં, પાકિસ્તાન જ છે પાકિસ્તાનનો દુશ્મન!
પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતની મુખ્યમંત્રી મરિયમ નવાઝ જે પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી નવાઝ શરીફની પુત્રી છે અને વર્તમાન પ્રધાનમંત્રી શહબાઝ શરીફની ભત્રીજી છે. તેમણે એવું નિવેદન આપ્યું છે, જેણે પાકિસ્તાની સૈન્ય જનરલોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે.
મરિયમ નવાઝે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે પાકિસ્તાનને અને ખાસ કરીને તેમના પંજાબ પ્રાંતને કે સૌથી મોટો ખતરો ભારત કે અફઘાનિસ્તાનથી નથી. પરંતુ પાકિસ્તાનની અંદરથી જ છે. ખૈબર પખ્તૂનખ્વા અને બલૂચિસ્તાન જેવા તેમના પોતાના પ્રાંતો આતંકવાદના એવા અડ્ડા બની ગયા છે, જ્યાંથી બારૂદ સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે.
મરિયમ નવાઝે જે સત્ય સ્વીકાર્યું
લાહોરમાં એક સરકારી કાર્યક્રમના મંચ પરથી મરિયમ નવાઝે જે સત્ય સ્વીકાર્યું, તેણે પાકિસ્તાનના 77 વર્ષ જૂના સૌથી મોટા નેરેટિવની ધજ્જિયાં ઉડાવી દીધી છે. મરિયમ નવાઝે કેમેરા સામે સમગ્ર દુનિયાને એ સત્ય જણાવી દીધું છે, જેને છુપાવવા માટે પાકિસ્તાની સેના દર વર્ષે અબજો ડોલરનું સંરક્ષણ બજેટ ખર્ચે છે.
મરિયમ નવાઝે સીધા પડોશી દેશો એટલે કે ભારતનું નામ લેવાને બદલે પોતાના જ દેશના પ્રાંતો ખૈબર પખ્તૂનખ્વા અને બલૂચિસ્તાનને આતંકવાદના ગઢ ગણાવી દીધા છે. આ નિવેદન માત્ર સ્થાનિક રાજકારણનો હિસ્સો નથી, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય કૂટનીતિના મંચ પર પાકિસ્તાનના મોઢા પર પડેલો એવો તમાચો છે, જેને તે ઇચ્છે તો પણ ભૂંસી શકશે નહીં.
પાકિસ્તાન આજે પોતાની જ નજરમાં ગુનેગાર બની ગયું છે
દાયકાઓથી સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં કાશ્મીરનો રાગ આલાપનાર અને ભારત પર અસ્થિરતા ફેલાવવાનો આરોપ લગાવનાર પાકિસ્તાન આજે પોતાની જ નજરમાં ગુનેગાર બની ગયું છે. ભારત હંમેશાં દુનિયાને ચેતવણી આપતું આવ્યું છે કે પાકિસ્તાને પોતાની ધરતી પર જે સાપ ઉછેર્યા છે, એ એક દિવસ તેને જ ડંખશે અને આજે એ જ થઈ રહ્યું છે.
પાકિસ્તાનની નીતિ હંમેશાંથી બ્લેમ ગેમની રહી છે. બલૂચિસ્તાનમાં ચીની નાગરિકો પર હુમલો થાય તો ભારતનો હાથ છે. પેશાવરની મસ્જિદમાં વિસ્ફોટ થાય તો અફઘાનિસ્તાનનું કાવતરું છે. પરંતુ મરિયમ નવાઝના આ નિવેદને આ સમગ્ર થિયરીને ખતમ કરી નાખી છે.
આ કબૂલનામા બાદ પાકિસ્તાનનું એ વિક્ટિમ કાર્ડ હંમેશ માટે એક્સપાયર થઈ ગયું છે. જેને બતાવીને તે ક્યારેક અમેરિકાથી ડોલર મેળવતું હતું, તો ક્યારેક ફાઈનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ એટલે કે FATFની 'ગ્રે લિસ્ટ'માંથી બહાર નીકળવા માટે આજીજી કરતું હતું.