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સમુદ્ર ચીરીને એવું બહાર આવ્યું કે લોકો ફફડી ગયા! ફિલિપાઈન્સમાં સમુદ્ર ૨૦૦ મીટર પાછો હટી ગયો, પાણી થઈ ગયું ગાયબ!


Earthquake Extends Beach by 200 Metres in the Philippines: પાણી હોય ત્યાં જમીન આવી જાય એવું તમે સાંભળ્યું તો હશે પણ આવી જ સ્થિતિ ફિલિપાઈન્સના મિંડાનાવો (Mindanao)માં  થઈ છે. હવે લોકોમાં ગભરાહટનો માહોલ છે. હવે દરિયો 656 ફૂટ પાછળ હટી ગયો છે અને જમીન ઉપર આવીને એક આઈલેન્ડ જેવી સ્થિતિ ઉભી થતાં લોકોને ડર છે હવે સુનામી આવશે, તમને ખબર નહીં હોય કે આ એક જ ઘટના નથી આ પ્રકારની અનેક ઘટનાઓ છે અમે અહીં તમને વિગતવાર માહિતી આપીશું.  જાણી લો શું છે આ મામલો

Written ByViral Raval
Published: Jun 20, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:07 PM IST
સમુદ્ર ચીરીને એવું બહાર આવ્યું કે લોકો ફફડી ગયા! ફિલિપાઈન્સમાં સમુદ્ર ૨૦૦ મીટર પાછો હટી ગયો, પાણી થઈ ગયું ગાયબ!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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સમુદ્ર ચીરીને એવું બહાર આવ્યું કે લોકો ફફડી ગયા! ફિલિપાઈન્સમાં સમુદ્ર ૨૦૦ મીટર પાછો
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