/સમુદ્ર ચીરીને એવું બહાર આવ્યું કે લોકો ફફડી ગયા! ફિલિપાઈન્સમાં સમુદ્ર ૨૦૦ મીટર પાછો હટી ગયો, પાણી થઈ ગયું ગાયબ!

૮ જૂન ૨૦૨૬ના રોજ સારંગાની પ્રાયદ્વીપની દક્ષિણે સમુદ્રની અંદર ૭.૮ ની તીવ્રતાનો એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ ભૂકંપે માત્ર ધરતીને જ નહોતી ધ્રુજાવી, પરંતુ ત્યાંની ભૌગોલિક સ્થિતિને પણ હંમેશાં માટે બદલી નાખી છે. ભૂકંપ બાદ સારંગાની અને તેની આસપાસના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાંથી ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક તસવીરો સામે આવી છે. સમુદ્રનું પાણી અચાનક પાછળ હટી ગયું અને જે હિસ્સો પહેલા પાણીમાં ડૂબેલો હતો, તે હવે સૂકી જમીન તરીકે બહાર આવી ગયો છે. જે હોડીઓ પહેલાં પાણીના મોજા પર તરતી હતી, તે હવે જમીન પર આવી ગઈ છે. કાંઠા પરથી અંદાજે ૨૦૦ મીટર જેટલી જમીન બહાર આવી ગઈ છે.
સારંગાનીમાં આવેલો ભૂકંપ આ ત્રીજા પ્રકારના એટલે કે 'થ્રસ્ટ ફોલ્ટ' ના કારણે આવ્યો હતો. આ પ્રક્રિયામાં જ્યારે બે પ્લેટો સામસામે ટકરાય છે, ત્યારે તિરાડની ઉપરનો ખડકનો ભાગ નીચેના ભાગની ઉપર ચઢી જાય છે. આ શક્તિશાળી દબાણને કારણે સમુદ્રની અંદરની જમીન ઉપર આવી ગઈ અને દરિયા કિનારો આગળ વધી ગયો, જેના કારણે આખો નકશો બદલાઈ ગયો છે. હવે લોકોને એ ફફડાટ છે કે દરિયાનું પાણી 600 ફૂટ અંદર જતાં રહેતાં હવે ભવિષ્યમાં અહી સુનામી આવી શકે છે. આ પ્રકારનો આ એક જ કેસ નથી ઘણીવાર આ પ્રકારના કેસો સામે આવે છે.
જમીન 6 ફૂટ ઉપર આવી ગઈ
સરકારની કડક ચેતવણી અને ભવિષ્યની યોજના:
કુદરતે ન્યાય કરી દીધો : ટાપુ પાણીમાં જ ગરકાવ
તમને ખબર જ હશે કે ૧૯૭૦માં આવેલા ભયાનક 'ભોલા ચક્રવાત' પછી સુંદરવન ક્ષેત્રમાં હરિઆભંગા નદીના મુખ પાસે બંગાળની ખાડીમાં આ ટાપુ અચાનક અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. નદીના કાંપ અને માટી જમા થવાને કારણે આ આખો ટાપુ બન્યો હતો. આ ટાપુ કોઈ માનવ વસ્તી વિનાનો હતો અને જે આશરે ૩.૫ કિલોમીટર લાંબો અને ૩ કિલોમીટર પહોળો હતો. પરંતુ, આ ક્ષેત્રની નીચે તેલ અને કુદરતી ગેસનો મોટો ભંડાર હોવાની શક્યતાને કારણે ભારત અને બાંગ્લાદેશ બંને દેશોએ દાવો ઠોક્યો હતો. ૧૯૮૧માં ભારતે આ ટાપુ પર સીમા સુરક્ષા દળ (BSF) ના જવાનો મોકલીને ત્યાં ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી દીધો હતો અને એક અસ્થાયી બીએસએફ કેમ્પ પણ બનાવ્યો હતો. બંને દેશો જ્યારે આ ટાપુના માલિકી હક માટે આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતો અને રાજદ્વારી સ્તરે લડી રહ્યા હતા, ત્યારે કુદરતે જ આ વિવાદનો કાયમી નિકાલ કરી દીધો છે. આ ટાપુ હવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.
આવી એક નહીં 5-5 ઘટનાઓ આવી છે સામે
1. લોહાચરા ટાપુ ભારત (સુંદરબન)
હાલની સ્થિતિ શું છે : ન્યૂ મૂર આઇલેન્ડની જેમ જ ભારતની સરહદમાં આવેલો આ આખો ટાપુ ગ્લોબલ વોર્મિંગનો ભોગ બન્યો છે. પશ્ચિમ બંગાળના સુંદરબન ક્ષેત્રમાં આવેલો આ ટાપુ ભારતનો એવો પ્રથમ ટાપુ હતો જ્યાં માનવ વસ્તી રહેતી હતી. વર્ષ ૨૦૦૬ સુધીમાં દરિયાની સપાટી વધતાં આખો ટાપુ બંગાળની ખાડીમાં ગરકાવ થઈ ગયો. આના કારણે ત્યાં રહેતા આશરે ૧૦,૦૦૦ લોકોને વિસ્થાપિત થઈને પાડોશી સાગર ટાપુ પર આશરો લેવો પડ્યો હતો.
૨. જાપાનનો ઈવો જીમા
સમુદ્રની અંદર થયેલા જ્વાળામુખી વિસ્ફોટના કારણે એકાએક નવો ટાપુ અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. ઓક્ટોબર ૨૦૨૩માં ટોક્યોથી દક્ષિણે આશરે ૧,૨૦૦ કિલોમીટર દૂર પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઈવો જીમા (Iwo Jima) ટાપુ નજીક સમુદ્રના પેટાળમાં એક વિશાળ જ્વાળામુખી ફાટ્યો. આ વિસ્ફોટથી નીકળેલો લાવા અને પથ્થરો જમા થતાં સમુદ્રની વચ્ચે એક નવો ટાપુ બની ગયો, જેનું કદ શરૂઆતમાં આશરે ૧૦૦ મીટર હતું.
૩. પાકિસ્તાનનો 'ઝલઝલા આઇલેન્ડ'
સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩માં પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનમાં ૭.૭ ની તીવ્રતાનો ભયાનક ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ ભૂકંપના દબાણને કારણે ગ્વાદરના દરિયા કિનારે સમુદ્રના તળિયેથી 'મિથેન ગેસ' અને માટી ધસી આવ્યા, જેને કારણે એક નવો ટાપુ બન્યો હતો. સ્થાનિકોએ તેને 'ઝલઝલા કોહ' (ભૂકંપ પર્વત) નામ આપ્યું. જોકે, આ માટીનો બનેલો ટાપુ હોવાથી સમુદ્રના મોજાના ધોવાણને કારણે ૨૦૧૯ સુધીમાં તે ફરી સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ડૂબી ગયો હતો.
4 . હોકાઈડો નજીક 'એસાનબે હનાકિતા કોજીમા' ટાપુ – જાપાન (૨૦૧૮)
જાપાનના ઉત્તરીય છેડે આવેલો આ એક નાનો પણ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વનો ટાપુ હતો, જેના આધારે જાપાન પોતાની દરિયાઈ સરહદ નક્કી કરતું હતું. ૨૦૧૮માં એક સ્થાનિક લેખક ત્યાં મુલાકાતે ગયા ત્યારે તેમને ટાપુ દેખાયો જ નહીં. તપાસ કરતા ખબર પડી કે પવન અને બરફના તોફાનોના સતત ધોવાણને કારણે આ ટાપુ સમુદ્રની સપાટીની નીચે કાયમી માટે જતો રહ્યો હતો.
5 . કેનેડાની 'સ્લિમ્સ નદી'
આ ટાપુની ઘટના નથી, પણ ભૌગોલિક ઇતિહાસની સૌથી આશ્ચર્યજનક ઘટના છે. કેનેડાના યુકોનમાં આવેલી સેંકડો વર્ષ જૂની 'સ્લિમ્સ નદી' માત્ર ૪ જ દિવસમાં સંપૂર્ણપણે સુકાઈ ગઈ હતી. ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે ત્યાં આવેલો 'કાસ્કા વુલ્શ' ગ્લેશિયર એટલી ઝડપથી પીગળ્યો કે નદીના પાણીનો રૂટ જ બદલાઈ ગયો અને તે પ્રશાંત મહાસાગરને બદલે બેરિંગ સમુદ્ર તરફ વહી ગઈ. વૈજ્ઞાનિકો આ ઘટનાને 'મોડર્ન રિવર પાયરસી' કહે છે.
80 કરોડ લોકો માથે છે જોખમ
ગગનચૂંબી ઈમારતો પણ છે જોખમી
વિશ્વભરમાં ગગનચૂંબી ઈમારતો બની રહી છે પણ એનાથી ખતરો પણ વધી રહ્યો છે. ચાઇનાના ૫૦% મુખ્ય શહેરો જમીનમાં ધસી રહ્યા છે. સેટેલાઇટ મેપિંગના નવા અભ્યાસ અનુસાર, ચીનના અડધાથી વધુ મોટા શહેરો (જેમાં શાંઘાઈ, તિયાનજિન અને ગુઆંગઝુ સામેલ છે) માત્ર દરિયાની સપાટી વધવાના કારણે નહીં, પણ ગગનચુંબી ઈમારતોના વજન અને ભૂગર્ભ જળ ખેંચાવાને કારણે જમીન નીચે બેસી જવાનો સામનો કરી રહ્યા છે. અમેરિકાના ન્યૂ યોર્ક (ખાસ કરીને મેનહટન) વિશે વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે ત્યાં બનેલી અસંખ્ય ગગનચુંબી ઇમારતોના અબજો ટન વજનના કારણે આખું શહેર દર વર્ષે ૧ થી ૨ મિલીમીટર નીચે ધસી રહ્યું છે, જેનાથી દરિયાઈ તોફાન વખતે પૂરનું જોખમ બમણું થઈ ગયું છે.