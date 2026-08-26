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રશિયાના કેમિકલ કોમ્પ્લેક્સમાં ભીષણ આગ, બે ચીની કામદારો સહિત ત્રણ લોકોના મોત, 120થી વધુ લોકો ઘાયલ

Russia News: રશિયામાં એક કેમિકલ કોમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગવાથી ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. કંપનીમાં ઉત્પાદન હજુ સુધી ફરી શરૂ થયું નથી. રશિયા સામાન્ય રીતે ઘણા મોટા પ્રોજેક્ટ્સ માટે રશિયનો સહિત વિદેશી કામદારો પર આધાર રાખે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 26, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:02 AM IST
રશિયાના કેમિકલ કોમ્પ્લેક્સમાં ભીષણ આગ, બે ચીની કામદારો સહિત ત્રણ લોકોના મોત, 120થી વધુ લોકો ઘાયલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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