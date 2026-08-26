/રશિયાના કેમિકલ કોમ્પ્લેક્સમાં ભીષણ આગ, બે ચીની કામદારો સહિત ત્રણ લોકોના મોત, 120થી વધુ લોકો ઘાયલ

Russia News: રશિયામાં એક મોટી દુર્ધટના સામે આવી છે. બુધવાર અને 26 ઓગસ્ટના રોજ સવારે એક મોટી દુર્ઘટના બની. રશિયાના દૂર પૂર્વમાં એક કેમિકલ કોમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગી હતી, જેમાં ત્રણ લોકો માર્યા ગયા અને ઓછામાં ઓછા 140થી વધારે લોકો ઘાયલ થયા. અહેવાલો અનુસાર, મૃતકોમાં બે ચીની નાગરિકો અને એક રશિયન નાગરિકનો સમાવેશ થાય છે. ઘાયલોમાંથી 24ને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં કેટલાકને નાની ઇજાઓ થઈ છે.
રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, આ કોમ્પ્લેક્સ રશિયન કંપની સિબુર અને ચીની તેલ અને ગેસ કંપની સિનોપેક વચ્ચેનો સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ છે. આ કંપનીઓ પોલીઇથિલિન અને પોલીપ્રોપીલિનના વિશ્વના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંના એક હોવાનો દાવો કરે છે. જો કે, એ નોંધવું જોઈએ કે અહીં ઉત્પાદન હજુ શરૂ થયું નથી.
વિદેશી કામદારો પર કેમ નિર્ભર છે રશિયા ?
એવું માનવામાં આવે છે કે રશિયા મોટાભાગે મોટા ઔદ્યોગિક અને માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સના નિર્માણ માટે વિદેશી કામદારો પર આધાર રાખે છે. વિશ્વભરના વિવિધ દેશો તેમજ ચીનના કામદારો તેમાં સામેલ છે. આ ઘટના બાદ, સુવિધા તરફથી એક નિવેદનમાં જણાવાયું હતું કે સ્થળ પર અગ્નિશામક કામગીરી ચાલી રહી છે અને એક્સપર્ટ નિયંત્રિત રીતે બાકી રહેલા કોઈપણ ઔદ્યોગિક વાયુઓને બાળી રહ્યા છે.
ઘટનાની તપાસ ચાલુ
નોંધનીય છે કે રશિયામાં બનેલી ઘટનાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તપાસ સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનાની તપાસ ઔદ્યોગિક સલામતી નિયમોના સંભવિત ઉલ્લંઘન તરીકે કરવામાં આવી રહી છે. આગ લાગવાના કારણની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.