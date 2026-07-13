/ડાન્સ ફ્લોર બન્યું મોતનું મેદાન! બેંગકોકના પબમાં ભીષણ આગ, 27 લોકો જીવતા સળગ્યા, જુઓ ભયાનક Video

Bangkok Fire Video: થાઇલેન્ડની રાજધાની બેંગકોકમાં એક પબમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, જેના કારણે ગીતો વચ્ચે મોતની ચીચીયારી સંભળાઈ હતી. અહેવાલો અનુસાર, જિલ્લાના રોંગ બીર ના લાત ફ્રાઓ પબમાં મધ્યરાત્રિએ આગ લાગી હતી, જેમાં ઓછામાં ઓછા 27 લોકો માર્યા ગયા હતા. બચાવકર્તાઓનું કહેવું છે કે ઘણા લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે બાથરૂમમાં ફસાયેલા હતા, અને ડઝનેક ઘાયલ થયા હતા.
આ ઘટના સોમવાર, 13 જુલાઈ, 2026ના રોજ વહેલી સવારે બની હતી. અધિકારીઓ અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓ દ્વારા ઓનલાઈન શેર કરાયેલા ફૂટેજમાં થાઇલેન્ડની રાજધાનીના ઉત્તર ભાગમાં પબની સામેથી મોટી જ્વાળાઓ નીકળતી અને આકાશમાં મોટો કાળો ધુમાડો ઉડતો જોવા મળ્યો હતો. ફાયર વિભાગને આગ પર કાબુ મેળવવામાં 35 મિનિટ લાગી હતી. થાઇ વડા પ્રધાન અનુતિન ચાર્નવિરાકુલે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી અને અહેવાલ આપ્યો કે બચાવ કાર્યકરોએ 27 મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા છે અને ઘણા લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
🚨 BANGKOK : L’ENFER EN DIRECT
Regardez jusqu’au bout.
Vidéo 1 : l’explosion monstrueuse, les flammes qui bouffent tout en secondes, les gens qui fuient en panique.
Vidéo 2 : l’intérieur après le passage du feu. Plus rien. Juste des tables cramées, du verre partout, les… pic.twitter.com/OHQ7GodV1d
— Tony Truant (@TonyTruant01) July 12, 2026
આગનો પ્રકોપ, લોકો શૌચાલયમાં ફસાયા
પબના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર તીવ્ર આગને કારણે લોકો બચી શક્યા ન હતા. ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, મોટાભાગના પીડિતો પબના પાછળના ભાગમાં આવેલા વોશરૂમમાં ભાગી ગયા હતા અને ત્યાં ફસાઈ ગયા હતા. 27 લોકોના મોત ઉપરાંત, ડઝનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા. બચાવેલા અને ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા લોકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની સ્થાનિક હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
પબમાં આગ કેવી રીતે લાગી હતી?
થાઇલેન્ડના વડા પ્રધાન અનુતિન ચાર્નવિરાકુલે જણાવ્યું હતું કે પબમાં પર્ફોર્મ કરી રહેલા એક સંગીતકારના જણાવ્યા મુજબ, સૌપ્રથમ સ્ટેજની નજીકના સર્કિટ બ્રેકરમાંથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો હતો. પ્રારંભિક અનુમાન મુજબ, શોર્ટ સર્કિટ આગનું કારણ હોઈ શકે છે.
સર્કિટ બ્રેકરમાંથી ધુમાડો નીકળ્યા પછી તરત જ, લાઈટને સંપૂર્ણપણે કાપી નાખવામાં આવી હતી, અને જોરદાર વિસ્ફોટ સંભળાયો હતો, ત્યારબાદ સમગ્ર પબમાં કાળા ધુમાડા અને આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ હતી. સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા ભયાનક વીડિયોમાં લોકો ચીસો પાડતા જોવા મળે છે.
શરૂઆતના સંકેતો ઇલેક્ટ્રિકલ ખામી તરફ ઈશારો કરે છે, પરંતુ પોલીસ અને ફોરેન્સિક ટીમો હજુ પણ આગના ચોક્કસ કારણ અને તેના ઝડપથી ફેલાવાની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.
Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.