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ડાન્સ ફ્લોર બન્યું મોતનું મેદાન! બેંગકોકના પબમાં ભીષણ આગ, 27 લોકો જીવતા સળગ્યા, જુઓ ભયાનક Video

Bangkok Fire Video: બેંગકોકથી એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે, જ્યાં નાચગાન વચ્ચે એક પબમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, જેના કારણે દોડાદોડી થઈ ગઈ હતી. અહેવાલો અનુસાર, આગ મધ્યરાત્રિએ લાગી હતી, જેમાં ઓછામાં ઓછા 27 લોકોના દુ:ખદ મોત થયા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 13, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:42 AM IST
ડાન્સ ફ્લોર બન્યું મોતનું મેદાન! બેંગકોકના પબમાં ભીષણ આગ, 27 લોકો જીવતા સળગ્યા, જુઓ ભયાનક Video

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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