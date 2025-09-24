Prev
Next

બેંગકોક ફરવાનું ટાળજો! રસ્તા પર અચાનક વચ્ચોવચ બની ગયો ડરામણો  'પાતાળલોક', હચમચાવી દેતો Video 

Bangkok Sinkhole Video: ગુજરાતીઓને  બેંગકોક ફરવા જવું ખુબ ગમતું હોય છે ત્યારે આવામાં બેંગકોકથી એક એવા સમાચાર આવ્યા છે જે ચોંકાવનારા છે. બેંગકોકમાં રસ્તા પર જોરદાર ખાડો પડી ગયો જેણે દહેશત મચાવી દીધી છે. વીડિયો જોઈને ધ્રુજી જશો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 24, 2025, 03:06 PM IST

Trending Photos

બેંગકોક ફરવાનું ટાળજો! રસ્તા પર અચાનક વચ્ચોવચ બની ગયો ડરામણો  'પાતાળલોક', હચમચાવી દેતો Video 

થાઈલેન્ડની રાજધાની બેંગકોકમાં એક ભીડભાડવાળા રસ્તો જોત જોતામાં તો મોટા ખાડામાં ફેરવાઈ ગયો જે 50 મીટર જેટલો હતો. બેંગકોકની વજીરા હોસ્પિટલની આસપાસના વિસ્તારમાં આ જાયન્ટ સિંકહોલના કારણે વિસ્તાર ખાલી કરાવવો પડ્યો અને ટ્રાફિક સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવો પડ્યો. આ અકસ્માત દરમિયાન કેટલીક ગાડીઓ પણ તેની ઝપેટમાં આવી ગઈ અને રસ્તા પર બનેલા વીજળીના થાંભલા પડી ગયા. 

અચાનક ધસી પડ્યો રસ્તો
સાઉથ ચાઈના મોર્નિંગ પોસ્ટના રિપોર્ટ મુજબ આ ઘટના બુધવાર વહેલી સવારની છે. જ્યારે બેંગકોકની એક હોસ્પિટલની સામે 50 મીટર ઊંડો ખાડો પડ્યો જેનાથી કારો અને વીજળીના થાંભલા ધસી પડ્યા. આ ઘટનાથી લોકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા. પાસે જ બની રહેલા એક અંડરગ્રાઉન્ડ રેલવે સ્ટેશનને આ અકસ્માતનું કારણ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. ઘટનાના અનેક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ છે. જે એક ખૌફનાક અકસ્માતની સાક્ષી પૂરે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

The sinkhole continues to widen as people run for their safety pic.twitter.com/uAIFigxrvj

— RT (@RT_com) September 24, 2025

સ્થાનિક અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે થાઈલેન્ડની રાજધાનનીના ઐતિહાસિક જૂના શહેરમાં સૈમસેન રોડ પર સ્થિત વજીરા હોસ્પિટલની આસપાસના રસ્તાઓને સવારે લગભગ સાત વાગે બંધ કરી દેવાયા કારણ કે ત્યાં ખુબ મોટો ખાડો પડી ગયો હતો. આ વિસ્તારની પાઈપલાઈન તૂટી ગઈ અને ફોર્સમાં પાણી વહેવા લાગ્યું હતું. જ્યારે વીજળીના તારો તૂટવાથી ખતરનાક ચિંગારીઓ નીકળી રહી  હતી. 

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 24, 2025

બિલ્ડિંગોને પણ જોખમ
હોસ્પિટલની સામે લગભગ 30X30 મીટર પહોળો અને 50 મીટર ઊંડો ખાડો પડી ગયો. આસપાસના ફ્લેટોમાં રહેતા લોકો અને હોસ્પિટલના દર્દીઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. જેથી કરીને તેમની સાથે કોઈ દુર્ઘટના ન ઘટે. સિંકહોલ પડ્યો ત્યારે રસ્તા પર અનેક ગાડીઓ હતી અને રસ્તાને જમીનમાં ધતા જોઈને લોકોએ ઝડપથી પોતાના વાહનો પાછળ હટાવવાના શરૂ કરી દીધા હતા. 

આ અગાઉ થાઈલેન્ડના સરકારી સમાચાર બ્યૂરો તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવાયું કે સિંકહોલનું એક્સટેન્શન થઈ રહ્યું છે. પરંતુ આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનમાલનું નુકસાન થવાના સમાચાર નથી. રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે ઈમરજન્સી ટીમ અને એન્જિનિયરિંગ ટીમો વિસ્તારને સુચારુ બનાવવામાં અને આગળના નુક્સાનને રોકવા માટે કામ કરી રહી છે. સ્ટેશન બંધ કરી દેવાયું છે કારણ કે સિંકહોલે સમગ્ર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે જોખમ પેદા કર્યું છે અને મુસાફરો માટે ચિંતા વધારી છે. 

— BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025

ગવર્નરે જણાવ્યું કારણ
સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલી અનેક તસવીરોમાં જોવા મળ્યું છે કે ખાડાથી થોડા અંતરે કારો પાછળની તરફ જઈ રહી છે. કારણ કે ખાડાએ ફૂટપાથ ગળી લીધો છે જેના કારણે જમીનની નીચે એક ઊંડી ખાઈ બની ગઈ છે. આ સિંકહોલ એવા સમયે બન્યો છે જ્યારે બેંગકોકમાં ભારે વરસાદની આશંકા છે. કારણ કે આવનારા દિવસોમાં સુપર ટાઈફૂન દેશમાં દસ્તક આપશે. 

બેંગકોકના ગવર્નર ચાડચાર્ટ સિટ્ટીપંટે જણાવ્યું કે આ અકસ્માતમાં કોઈ નુકસાન થયું નથી. પરંતુ 3 વાહનોને ક્ષતિ પહોંચી છે. તેમણે જણાવ્યું કે અધિકારીઓનું માનવું છે કે આ અકસ્માત ભૂગર્ભ રેલવે સ્ટેશનના નિર્માણ કાર્યના કારણે થયો છે. બીજી બાજુ હોસ્પિટલ તરફથી કહેવાયું છે કે બે દિવસ માટે ઓપીડી સેવા બંધ રહેશે. બેંગકોકોના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે હોસ્પિટલની ઈમારતને નુકસાન પહોંચ્યુ છે. 

લોકોને પોલીસ સ્ટેશન અને આસપાસની અન્ય ઈમારતોમાંથી બહાર નીકળવાનું કહેવાયું છે. ગવર્નરે કહ્યું કે સંબંધિત અધિકારીઓ આ ખાડાને જલદી ઠીક કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. કારણ કે ભારે વરસાદથી નુકસાન થવાની આશંકા છે. બેંગકોકમાં હાલ ચોમાસાની ઋતુ ચાલે છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
BangkokSinkholeThailandheavy rain

Trending news