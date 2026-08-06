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પ્રશાંત મહાસાગરમાંથી નીકળ્યો 'મહાદાનવ', હવે ગુજરાત સહિત દેશના ચોમાસા પર લાગશે બ્રેક? જાણો IMDનું એલર્ટ

Super Typhoon Dolphin: પ્રશાંત મહાસાગરમાં 'ડૉલ્ફિન' વાવાઝોડું તબાહી મચાવી રહ્યું છે. આ દરમિયાન હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ લોકોને ચેતવણી આપી છે. રાહતની વાત એ છે કે આ વાવાઝોડાની સીધી અસર ભારત પર નહીં થાય, પરંતુ ચોમાસાની પ્રવૃત્તિઓ પર થોડી અસર જોવા મળી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:17 PM IST
પ્રશાંત મહાસાગરમાંથી નીકળ્યો 'મહાદાનવ', હવે ગુજરાત સહિત દેશના ચોમાસા પર લાગશે બ્રેક? જાણો IMDનું એલર્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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