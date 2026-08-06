પ્રશાંત મહાસાગરમાંથી નીકળ્યો 'મહાદાનવ', હવે ગુજરાત સહિત દેશના ચોમાસા પર લાગશે બ્રેક? જાણો IMDનું એલર્ટ

Super Typhoon Dolphin: પ્રશાંત મહાસાગરમાં ડૉલ્ફિન વાવાઝોડાનો કોપ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વાવાઝોડું ખૂબ જ ઝડપથી જાપાનના દાઇતો અને રયુક્યુ દ્વીપો (ટાપુઓ) તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેણે લોકોને ડરાવી દીધા છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ આ વાવાઝોડાને લઈને એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યા મુજબ, આ વાવાઝોડાથી ભારતને કોઈ સીધું જોખમ નથી, પણ તેની અસરો ચોક્કસપણે વર્તાઈ શકે છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ડૉલ્ફિન વાવાઝોડું હાલમાં મિનામીદાઇતો દ્વીપથી આશરે 540 કિલોમીટર દૂર છે અને 17 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમાં સતત પવનની ઝડપ 175 કિમી પ્રતિ કલાક છે, જે વધીને 210 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું શું અનુમાન છે?
અનુમાન અનુસાર, ગુરુવારે આ વાવાઝોડું દાઇતો દ્વીપોની નજીક પહોંચવાની શક્યતા છે. જ્યારે શુક્રવાર સુધીમાં તે ઓકિનાવા આસપાસ પહોંચશે. આ દરમિયાન 100 થી 200 મિમી વરસાદ થવાની સંભાવના છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 350 મિમી સુધી પણ વરસાદ પડી શકે છે. દરિયામાં 10 થી 11 મીટર ઊંચા મોજાં ઉછળવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
શું ભારત પર આની અસર પડશે?
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પશ્ચિમી પ્રશાંત મહાસાગરમાં સર્જાતા આ શક્તિશાળી વાવાઝોડા અને ભારતના ચોમાસા વચ્ચે એક અલગ જ સ્પર્ધા જોવા મળે છે. વૈજ્ઞાનિકો સમજાવે છે કે જ્યારે આ વિસ્તારમાં ખૂબ જ મજબૂત ચક્રવાતી વાવાઝોડું બને છે, ત્યારે તે વાતાવરણમાં રહેલા ભેજ અને ઊર્જાનો મોટા ભાગનો હિસ્સો પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. આ જ કારણ છે કે બંગાળની ખાડીમાં બનતી હવામાન પ્રણાલીઓ (સિસ્ટમ) પર તેની સીધી અસર જોવા મળે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે. જોકે, થોડા સમય પછી જેવું આ વાવાઝોડાનો પ્રભાવ ઓછો થાય છે, ચોમાસું ફરીથી સક્રિય થવાની પ્રબળ શક્યતા રહે છે.
વરસાદ પર ચોક્કસ અસર પડશે
મીડિયા અહેવાલો મુજબ, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અને હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ડૉલ્ફિન વાવાઝોડું ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યું નથી. આથી આ વિશાળ વાવાઝોડાથી ભારતને કોઈ સીધો ભય નથી.
આમ છતાં, એ વાતને પણ નકારી શકાય નહીં કે તેના કારણે ચોમાસાની ગતિવિધિઓ અને વરસાદની પેટર્નમાં થોડા દિવસો માટે ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. વિભાગે જણાવ્યું છે કે આવનારા સમયમાં હવામાનના ફેરફારોને લઈને આગોતરી આગાહી જાહેર કરવામાં આવશે.