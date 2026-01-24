Prev
મોટી મુશ્કેલીમાં અમેરિકા! 15 રાજ્યોમાં ઈમરજન્સી એલર્ટ, 21 કરોડ લોકો પર તોળાઈ રહી છે આફત

Winter Storm In America: અમેરિકામાં હાલ એક વ્હાઈટ સ્ટોર્મ મોટી મુસીબત બની રહ્યું છે. અમેરિકાનો અડધો ભાગ આ તોફાનની ઝપેટમાં આવ્યું છે. 15 રાજ્યોમાં ઈમરજન્સી જાહેર કરાઈ છે. જાણો શું છે વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 24, 2026, 12:03 PM IST

એકબાજુ  અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નીતિઓએ દુનિયાના દેશોમાં હડકંપ મચાવેલો છે ત્યાં બીજી બાજુ અમેરિકા હાલ મોટા વ્હાઈટ સ્ટોર્મ સામે ઝઝૂમી રહ્યું છે. અમેરિકાના અડધા કરતા વધુ વિસ્તારમાં દાયકાનું સૌથી ભયાનક શિયાળું તોફાન હાહાકાર મચાવી રહ્યું છે. ભારે બરફવર્ષા, કરા, વરસાદ, અને રેકોર્ડતોડ ઠંડીએ લોકોને હેરાન પરેશાન કરી નાખ્યા છે. હવામાન વિભાગે ચેતવ્યા છે કે આ તોફાન અનેક રાજ્યોમાં તબાહી મચાવી શકે છે અને તેની અસર કોઈ મોટા તોફાન કે વાવાઝોડાથી જરાય કમ નહીં હોય. લગભગ 18 કરોડથી વધુ લોકો બરફ અને બરફવર્ષાની ઝપેટમાં આવે તેવી દહેશત છે. જ્યારે 21 કરોડથી વધુ લોકો માટે કાતિલ ઠંડીનું એલર્ટ છે. 

અનેક રાજ્યોમાં ઈમરજન્સી જાહેર
ઓછામાં ઓછા 14 રાજ્યો અને ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ કોલંબિયામાં હવામાનને લઈને ઈમરજન્સી જાહેર કરેલી છે. મુખ્ય એરલાઈનો દ્વારા મુસાફરોને ચેતવવામાં આવ્યા છે કે ફ્લાઈટ્સની લેટેસ્ટ અપડેટ અને કેન્સલેશન માટે તેઓ જાહેર થતી માહિતીઓ પર ધ્યાન રાખતા રહે. શુક્રવારે ટેક્સાસના અનેક  ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો જેનાથી રસ્તાઓ લપસણા થયા અને વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. ઓક્લાહામા, અર્કાસસ અને મિસિસિપી ઘાટી થઈને આ તોફાન હવે પૂર્વોત્તર અમેરિકા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જ્યાં વોશિંગ્ટન ડીસીથી લઈને ન્યૂયોર્ક અને બોસ્ટનમાં લગભગ એક ફૂટ બરફ પડે  તેવી સંભાવના છે. રાષ્ટ્રીય હવામાન સેવા (NWS)એ કહ્યું કે દક્ષિણી મેદાની વિસ્તારો અને દક્ષિણ પૂર્વી રાજ્યોમાં બરફ અને વરસાદથી લાંબા સમય માટે વીજળી ગુલ થઈ શકે અને ઝાડ ઉખડે, વીજળી લાઈનોને નુકસાન પહોંચવાની આશંકા છે. 

ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ ઉપર પણ ગંભીર અસરો
અમેરિકામાં હાલ આ હવામાન સ્થિતિના કારણે પરિવહન પર સીધી અસર પડી છે. ફ્લાઈટ ટ્રેકિંગ વેબસાઈટ ફ્લાઈટઅવેર મુજબ અત્યાર સુધીમાં 1000થી વધુ ફ્લાઈટ્સ રદ  થઈ છે. જ્યારે હજારો ફ્લાઈટ્સ મોડી ચાલી રહી છે. ડલ્લાસ, શિકાગો, અટલાન્ટા જેવા મુખ્ય એરપોર્ટ્સ પર સૌથી વધુ અસર જોવા મળી છે. ડેલ્ટા એરલાઈન્સ સહિત અનેક વિમાન કંપનીઓએ મુસાફરોને પોતાની ફ્લાઈટ્સની તારીખોમાં ફેરફાર કરવા વિનંતી કરી છે. FAA એ ચેતવણી પણ આપી છે કે અનેક એરપોર્ટ્સને હંગામી રીતે બંધ કરવામાં આવી શકે છે. 

In addition, widespread freezing rain and sleet… pic.twitter.com/sLKM1KaGxQ

— National Weather Service (@NWS) January 23, 2026

કયા રાજ્યોમાં ઈમરજન્સી લગાવાઈ
આર્કનસાસ, અલબામા, જ્યોર્જિયા, કેન્સાસ, કેન્ટકી, લુઈસિયાના, મેરીલેન્ડ, મિસિસિપી, મિસૌરી, ન્યૂયોર્ક, નોર્થ કેરોલિના, સાઉથ કેરોલિના, ટેનેસી, ટેક્સાસ, વર્જીનિયા

શાળાઓ બંધ
શાળાઓ, કોલેજ અને ઓફિસો પણ બંધ રાખવામાં આવી રહ્યા છે. શિકાગો અને મિડવેસ્ટના અનેક શહેરોમાં શાળાઓએ શિક્ષણકાર્ય રદ કર્યું છે. જ્યારે પેન્સિલ્વિનિયાના ફિલોડેલ્ફિયા શહેરે સોમવારે તમામ શાળાઓ બંધ રાખવાનું જાહેર કર્યું છે. ચર્ચો અને સમુદાયિક સંગઠનોએ રવિવારની પ્રાર્થના ઓનલાઈન યોજવાની જાહેરાત કરી છે. જ્યારે લુઈસિયાનામાં કાર્નિવલ પરેડ્સ રદ કે સ્થગિત કરાઈ છે. 

ગાત્રો થીજવતી ઠંડી
અમેરિકાના અનેક ભાગોમાં હાડ થીજવી દેતી ઠંડી પડી રહી છે. નોર્થ ડકોટાના બિસ્માર્કમાં તાપમાન અને પવનને કારણે ઠંડી માઈનસ 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગઈ. જ્યાં 10 મિનિટમાં જ ફ્રોસ્ટબાઈટ થવાનું જોખમ તોળાયું છે. કેનેડાથી આવતા ઠંડા પવનના કારણે સમગ્ર મિડવેસ્ટ ઝપેટમાં આવ્યું છે. મિનેસોટામાં ભારે ઠંડી છતાં લોકો એક વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા. જ્યારે મિશિગનના ડેટ્રોઈટમાં બેઘર લોકો માટે હંગામી શેલ્ટર શરૂ કરાયા છે. 

વહીવટીતંત્ર એલર્ટ મોડ પર
તોફાનની સ્થિતિ જોતા વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે. બરફના થર ઝાડ અને વીજળી લાઈનો પર પથરાવવાનું જોખમ છે જેનાથી તે તૂટી શકે છે. ટેક્સાસથી વર્જીનિયા સુધી ઓછામાં ઓછા 11 રાજ્યોમાં મોટાભાગના ઘર વીજળીથી ગરમ થાય છે આવામાં લાંબો સમય સુધી વીજળી ગુલ થવાનું જોખમ લોકોના જીવ પર આવી શકે છે. પાંચ વર્ષ પહેલા ટેક્સાસમાં આવેલી ભીષણ ઠંડી વખતે વીજળી ગ્રીડ ફેલ થયું હતું જેના કારણે લાખો લોકો અંધારામાં ડૂબ્યા હતા અને અનેક લોકોના મોત થયા હતા. 

ફેડરલ ગવર્મેન્ટ આ સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે એકદમ તૈયાર છે. ફેડરલ ઈમરજન્સી એજન્સી (FEMA)એ લગભગ 30 ટુકડીઓ સ્ટેન્ડબાય રાખી છે. તોફાન પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં 70 લાખથી વધુ ફૂડ પેકેટ, છ લાખ ધાબળા અને 300 જનરેટર પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કહ્યું કે તેમની સરકાર રાજ્ય અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે સમન્વય કરી રહી છે અને FEMA સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. લોકોને ઘરમાં રહેવાની અપીલ કરાઈ છે. કનેક્ટિકટના ગવર્નરે લોકોને રવિવારે બહાર ન નીકળવાની અને જરૂરી સામાન પહેલેથી ભેગો કરી લેવા જણાવ્યું છે. એટલાન્ટામાં તાપમાન માઈનસ 12 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી જવાની શક્યતા છે. 
 

