Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /દુનિયાના આ 50 શહેરોમાં મીટની જાહેરાતો પર બેન, જાણો કેમ લગાવવામાં આવ્યો પ્રતિબંધ?

દુનિયાના આ 50 શહેરોમાં મીટની જાહેરાતો પર બેન, જાણો કેમ લગાવવામાં આવ્યો પ્રતિબંધ?

Meat Ads Ban: દુનિયાભરમાં આબોહવા પરિવર્તન (ક્લાઇમેટ ચેન્જ)ને રોકવા માટે અનોખા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે દુનિયાના કયા 50 શહેરોએ માંસની જાહેરાતો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 05, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:44 PM IST
દુનિયાના આ 50 શહેરોમાં મીટની જાહેરાતો પર બેન, જાણો કેમ લગાવવામાં આવ્યો પ્રતિબંધ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે સારા સમાચાર, હવે તેમને મળશે ₹6000, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી
PMMVY19 min ago
2
Mithun Sankranti 202643 min ago
3
Meat Ads Ban53 min ago
4
E20 Fuel1 hr ago
5
Aamir Khan1 hr ago