હવે આ દેશમાં રસ્તા પર ઉતર્યા હજારો Gen-Z, રાષ્ટ્રપતિ સામે ખોલ્યો મોરચો; જાણો શું છે વિવાદ?
Mexico Zen G Protest: મેક્સિકોમાં રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયા શીનબામની સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યા છે. તેમને લઈ ઘણા પ્રદર્શનકારીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે.
Mexico Protest: નેપાળ અને બાંગ્લાદેશમાં થયેલા GEN Z પ્રોટેસ્ટ બાદ હવે અન્ય ઘણા દેશોમાં પણ Gen-Z સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ કરી રહ્યા છે. નોંધનીય છે કે, નોર્થ અમેરિકન દેશ મેક્સિકો સિટીમાં નેશનલ પેલેસમાં રવિવાર 16 નવેમ્બર 2025ના રોજ પ્રદર્શનકારીઓએ અચાનક વિરોધ શરૂ કરી દીધો. આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન તેઓએ રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયા શીનબામની સરકારમાં વધતા ગુના અને ભ્રષ્ટાચાર સામે પ્રદર્શન કર્યું.
રાષ્ટ્રપતિ વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન
સોશિયલ મીડિયા પર પ્રદર્શનોના ઘણા વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં જનરેશન Gના પ્રદર્શનકારીઓ પોલીસ સાથે અથડામણ કરતા અને મેક્સિકોની એક્ઝિક્યુટિવ બ્રાન્ચની સીટમાં ઘુસતા જોવા મળે છે. ન્યૂઝ એજન્સી AFP અનુસાર, આ પ્રદર્શનોમાં 120 લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાં ઘણા પોલીસ અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. એજન્સીએ જણાવ્યું કે, વિરોધ પ્રદર્શનમાં અલગ-અલગ ઉંમરના લોકો સામેલ હતા, જો કે જનરેશન G સોશિયલ મીડિયા પર નશીલી દવાઓથી હિંસા અને શીનબામની સુરક્ષા નીતિઓ સામે પ્રદર્શનોનું આયોજન કરી રહ્યા હતા.
પ્રદર્શનોમાં ઘણા લોકો ઘાયલ
ઉલ્લેખનીય છે કે, ક્લાઉડિયા શીનબામ ઓક્ટોબર 2024થી સત્તામાં છે. તેમણે તેમના કાર્યકાળના પ્રથમ વર્ષમાં 70 ટકાથી વધુની મંજૂરી રેટિંગ જાળવી રાખી હતી, પરંતુ અનેક હાઇ-પ્રોફાઇલ હત્યાઓને કારણે તેમની સુરક્ષા નીતિઓની ખૂબ જ ટીકા થઈ છે. મેક્સિકો સિટીના સુરક્ષા વડા પાબ્લો વાઝક્વેઝે જણાવ્યું કે, પ્રદર્શનોમાં 100 પોલીસ અધિકારીઓ ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી 40ને ઈજાના કારણ હોસ્પિટલમાં સારવારની જરૂર પડી. આ દરમિયાન 20 પ્રદર્શનકારીઓ પણ ઘાયલ થયા છે.
રાષ્ટ્રપતિ સાથે જોડાયેલો વિવાદ
પ્રદર્શન દરમિયાન અધિકારીઓએ લૂંટ અને હુમલા જેવા ગુનાઓ માટે 20 લોકોની ધરપકડ કરી છે. પ્રદર્શનકારીઓ રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયા શીનબામના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે. નોંધનીય છે કે, રાષ્ટ્રપતિ શીનબામને લઈ એક વિવાદ સામે આવ્યો હતો, જેમાં એક વ્યક્તિએ તેમને કિસ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ યોગ્ય સમય પર રાષ્ટ્રપતિના સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તેને તાત્કાલિક પાછો ખેંચી લીધો હતો. બાદમાં તે વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
