મેક્સિકોમાં અત્યંત ખતરનાક ડ્રગ માફિયાના મોત બાદ દેશ ભડકે બળ્યો, ભારતીય દૂતાવાસે એડવાઈઝરી બહાર પાડી
Mexico’s most wanted cartel boss El Mencho killed: મેક્સિકોમાં સુરક્ષાદળોએ અત્યંત કુખ્યાત વોન્ટેડ ડ્રગ તસ્કર અલ મેન્ચોને મોતને ઘાટ ઉતારી દેતા દેશ ભડકે બળ્યો છે. મેન્ચોના સમર્થકોએ દેશ બાનમાં લીધો છે. આવામાં મેક્સિકોમાં ભારતીય દૂતાવાસે ત્યાં રહેતા ભારતીયો માટે એક એડવાઈઝરી બહાર પાડી છે.
- એક પોલીસકર્મીમાંથી ખતરનાક ડ્રગ માફિયા બન્યો હતો અલ મેન્ચો
- અમેરિકાના 50 રાજ્યોમાં તેનું સામ્રાજ્ય હતું, મોટું ઈનામ જાહેર હતું તેના પર
- ડ્રગ માફિયાના મોત બાદ દેશમાં સમર્થકોએ હાહાકાર મચાવ્યો, ભારતીયોને એડવાઈઝરી જારી
Trending Photos
અમેરિકાએ જે એલ મેન્ચો પર 15 મિલિયન ડોલરનું ઈનામ જાહેર કરેલું હતું, દુનિયાના સૌથી વોન્ટેડ ડ્રગ તસ્કરોમાંથી એક એવો કુખ્યાત અલ મેન્ચોના હુલામણા નામથી ઓળખાતો નેમેસિયો રૂબન ઓસેગુએરા સર્વેટેસને મેક્સિકન સુરક્ષાદળોએ ઠાર કર્યો છે. તેના મોત બાદ મેક્સિકો જાણે ભડકે બળ્યું છે. . ડ્રગ લોર્ડ બનતા પહેલા અલ મેન્ચો પોલીસમાં નોકરી કરતો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ તે એક ડ્રગ કાર્ટેલમાં સામેલ થઈ ગયો. ધીરે ધીરે તેણે દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી અપરાધિક સંગઠનોમાંથી એક એવા જાલિસ્કો ન્યૂ જનરેશન કાર્ટેલ (CJNG) ઊભી કરી દીધી. તેની ક્રુરતા અને ગેરકાયદેસર ગતિવિધિઓએ તેને સૌથી ખતરનાક અપરાધી બનાવી દીધો હતો.
મેક્સિકન સુરક્ષાદળોએ મોતને ઘાટ ઉતાર્યો
એવું કહેવાય છે કે અલ મેન્ચોનો શોધવા માટે મેક્સિકોના સુરક્ષાદળોએ મેક્સિકોના સુરક્ષા પ્રમુખ ઉમર ગાર્સિયા હાર્ફૂકના નેતૃત્વમાં એક ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. જે પોતે પણ એક સમયે કાર્ટેલના જીવલેણ હુમલામાં માંડ માંડ બચ્યા હતા. આ એ જ વ્યક્તિ છે જેના પર અમેરિકાએ પણ 15 મિલિયન ડોલરનું માતબાર ઈનામ જાહેર કર્યું હતું. કારણ કે તેની કાર્ટેલ અમેરિકામાં ઘાતક ફેન્ટાનિલ જેવી દવાઓની તસ્કરી માટે જવાબદાર હતી. વર્ષો સુધી પોલીસને ચકમો આપનારો આ કુખ્યાત અપરાધી આખરે માર્યો ગયો છે.
કોણ હતો આ અલ મેન્ચો
તમને જણાવી દઈએ કે આ અલ મેન્ચોનો જન્મ 1966માં મિચોઆકનમાં થયો હતો. જ્યાં અફીણ અને મારિજૂઆનાની ખેતી સામાન્ય છે. બાળપણમાં તેણે ખેતરોમાં મજૂરી કરી અને પછી અમેરિકા ગયો. અહીં હેરોઈનની દાણચોરીના આરોપમાં જેલમાં ગયો. જેલ અને ડિપોર્ટેશન બાદ તે મેક્સિકો પાછો ફર્યો અને પોલીસમાં જોડાયો. પરંતુ આ નોકરી પણ તેને બહુ કઈ જામી નહીં અને તે અપરાધની દુનિયામાં આવી ગયો. તેણે સિનાલોઆ કાર્ટેલ સાથે કામ શરૂ કર્યું અને ધીરે ધીરે પોતાનું સામ્રાજ્ય CJNG શરૂ કર્યું. ત્યારબાદ તેણે સિનાલોઆ વિરુદ્ધ યુદ્ધ છેડ્યું અને જોત જોતામાં તો મેક્સિકોનો સૌથી પ્રભાવશાળી માફિયા બની ગયો.
ખુબ ક્રૂર હતો અલ મેન્ચો
એક મેન્ચો એક ક્રૂર માફિયા હતો તેના ગેંગના લોકો ખુબ ઘાતક હતા. વિરોધીઓને ડરાવવા માટે માથું વાઢી નાખવા જેવા જઘન્ય અપરાધો કરતા હતા. વર્ષ 2025માં તેણે તેને પકડવા આવેલા સૈન્ય હેલિકોપ્ટરને રોકેટ પ્રોપેલ્ડ ગ્રેનેડ (RPG)થી પાડી નાખ્યું હતું. તે જ વર્ષે તેની ગેંગે છ અઠવાડિયાની અંદર જ બે ડઝનથી વધુ પોલીસકર્મીઓની હત્યા કરી હતી. અલ ચેપોની ધરપકડ બાદ તે મેક્સિકોનો સૌથી મોટો માફિયા બની ગયો હતો. જે સોશિયલ મીડિયા પર ધમકીઓવાળા વીડિયો માટે જાણીતો હતો.
જો કે વિશેષજ્ઞોનું એવું પણ કહેવું છે કે અલ મેંચોએ પોતાની સુરક્ષા માટે મોટા પાયે રાજનેતાઓ અને પોલીસને લાંચ આપીને ખરીદી લીધા હતા. તેણે કોરોના મહામારી દરમિયાન લોકોને ફૂડ પેકેટ વહેંચીને પોતાની છબી એક ભક્ષકની જગ્યાએ રક્ષક હોવાની બનાવવાની કોશિશ કરી હતી. અલ મેન્ચો ડ્રગ્સ ઉપરાંત ઈંધણ ચોરી, જબરદસ્તીથી શ્રમ અને માનવ તસ્કરી જેવા ગેરકાયદેસર ધંધાઓમાં સંડોવાયેલો હતો. તેનું મોત મેક્સિકો અને અમેરિકી કાનૂન પ્રવર્તન એજન્સીઓ માટે મોટી જીત ગણાઈ રહી છે.
ભડકે બળ્યું મેક્સિકો
મેક્સિકોના સુરક્ષા દળોએ રવિવારે ઓપરેશન અંતર્ગત કાર્યવાહી હાથ ધરી જેમાં આ માફિયા ઘાયલ થયો. તેને એરલિફ્ટ કરીને મેક્સિકો સીટી લઈ જવાઈ રહ્યો હતો ત્યાં તેણે રસ્તામાં જ દમ તોડ્યો. તેના મોત બાદ જાલિસ્કો સહિત અનેક રાજ્યોમાં તેના સમર્થકોએ પ્રદર્શન કર્યું. અનેક ગાડીઓમાં આગચંપી અને કલાકો સુધી હાઈવે જામ કર્યો. સમર્થકોએ એરપોર્ટ, પેટ્રોલ પંપ અને મોલમાં પણ તોડફોડ કરી અને આગચંપી કરી. આ કાર્ટેલ સિનાલોઆ કાર્ટેલ જેટલો જ શક્તિશાળી ગણાય છે. જે મેક્સિકોના સૌથી બદનામ ક્રિમિનલ ગ્રુપમાંથી એક છે. તેની હાજરી અમેરિકાના 50 રાજ્યોમાં છે.
ભારતીય દૂતાવાસે એડવાઈઝરી બહાર પાડી
મેક્સિકોમાં સ્થિતિ બગડતા ભારતીય દૂતાવાસે ત્યાં રહેતા ભારતીયો માટે એક એડવાઈઝરી બહાર પાડી છે. જાલિસ્કો (પુએર્તો વાલાર્ટા, ચાપાલા, ગ્વાડલાહારા), તમાઉલિપાસ (રેનોસા), મિચોઆકાન, ગુરેરો, અને ન્યૂવો લિયોન રાજ્યોમાં રહેતા ભારતીયોને ખાસ સતર્કતા વર્તવાનું કહેવાયું છે. દૂતાવાસે નાગરિકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ રહેવા અને બિનજરૂરી બહાર નીકળવાથી બચવા તથા ભીડથી પણ બચવાની સલાહ આપી છે. ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં 911 પર સંપર્ક કરવાની અને મદદ માટે +52-55-4847-7539 પર ભારતીય દૂતાવાસનો સંપર્ક કરવાની સલાહ અપાઈ છે. હાલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં સુરક્ષાદળોનું ઓપરેશન ચાલુ છે અને સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ છે.
ટ્રમ્પને આંખના કણાની જેમ ખૂંચતું હતું આ કાર્ટેલ
જલિસ્કો ન્યૂઝ જનરેશન કાર્ટેલ જે CJNG નામથી ઓળખાતું હતું તેને આ વર્ષ ફેબ્રુઆરીમાં ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશને વિદેશી ટેરરિસ્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન જાહેર કર્યું હતું. અમેરિકી વિદેશ વિભાગે અલ મેન્ચોની ધરપકડમાં મદદ કરનારાને 15 મિલિયન ડોલર (અંદાજે 136 કરોડ રૂપિયા)નું ઈનામ સુદ્ધા જાહેર કર્યું હતું. નોંધનીય છે કે આ કાર્ટેલ 2009માં બન્યું હતું. જે મેક્સિકોના સૌથી શક્તિશાળી અને તેજીથી વધતા ક્રિમિનલ ઓર્ગેનાઈઝેશનમાંથી એક હતું.
મેક્સિકોથી અમેરિકા પહોંચતું હતું ડ્રગ્સ
મેક્સિકો વિશે એવું કહેવાય છે કે તે દુનિયાના સૌથી મોટા ડ્રગ તસ્કરી નેટવર્કનો ગઢ છે. જ્યાંથી કોકિન, હેરોઈન, મેથ અને ફેન્ટેનાઈલ જેવા અત્યંત ઘાતક ડ્રગ અમેરિકા પહોંચે છે. અમેરિકી એજન્સીઓના જણાવ્યાં મુજબ ડ્રગ્સની સૌથી મોટો સપ્લાય મેક્સિકન કાર્ટેલ્સ દ્વારા થાય છે. અમેરિકા દુનિયાનું સૌથી મોટું ડ્રગ્સ માર્કેટ છે. દર વર્ષે લાખો લોકો નશાની લતનો ભોગ બને છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે