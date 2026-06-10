/પાકિસ્તાનના મુઝફ્ફરાબાદમાં Mi-17 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ, 21 લોકોના મોતની આશંકા

Pakistan Army Helicopter Crash: પાકિસ્તાનથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. અહીં પાકિસ્તાન આરામી એવિએશનનું એક MI-17 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થઈ ગયું છે. તેમાં સવાર બધા લોકોના મોત થઈ ગયા છે. ઘટનાસ્થળે રેસ્ક્યુ ટીમ પહોંચી ગઈ છે. મૃતકોનો વાસ્તવિક આંકડો સામે આવ્યો નથી. આ હેલિકોપ્ટર ઉડાન ભરવા સમયે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગયું હતું.
પાકિસ્તાનના ડોન અખબાર પ્રમાણે પાકિસ્તાન આર્મી એવિએશનનું એક Mi-17 હેલિકોપ્ટર ટેક્નિકલ ખામીને કારણે મુઝફ્ફરાબાદની પાસે ઉડાન ભરવા સમયે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગયું. તેમાં સવાર બધા લોકોના મોત થયા છે. જાણકારી પાકિસ્તાની મીડિયાએ ઈન્ટર સર્વિસ પબ્લિશ રિલેશનના હવાલાથી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેમાં કોઈ જીવિત બચ્યું નથી. સેનાએ નિવેદન જારી કરી કહ્યું કે હેલિકોપ્ટર કોઈ ટેક્નિકલ ખામીને કારણે દુર્ઘટનાનો ભોગ બન્યું. દુર્ઘટના બાદ તત્કાલ રેસ્ક્યુ અને રિકવરી ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.
⚠️ An Mi-17 helicopter belonging to Pakistan Army Aviation crashed near Muzaffarabad on Wednesday during take-off after suffering a reported technical fault, according to the Inter-Services Public Relations (ISPR).
The military said all personnel on board embraced Shahadat and… pic.twitter.com/Q2ddq2g4sW
— News.Az (@news_az) June 10, 2026
20 સૈનિક હતા સવાર, પાયલટનું પણ મોત
દુર્ઘટના પીઓકેના નીલમ વેલીમાં થઈ છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમાં સવાર બધા સૈનિકોના મોત થયા છે. ISPR એ તે નથી જણાવ્યું કે તેમાં કેટલા સૈનિક સવાર હતા. પીઓકેમાં પ્રદર્શનકારીઓની ગતિવિધિ પર નજર રાખવા માટે પાકિસ્તાન સેનાના હેલિકોપ્ટર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમાં પાયલટ સહિત 20 સૈનિક સવાર હતા. બે દિવસ પહેલા પણ બલૂચિસ્તાનમાં એક પાક સેનાનું હેલિકોપ્ટર પડી ગયું હતું.