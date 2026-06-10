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પાકિસ્તાનના મુઝફ્ફરાબાદમાં Mi-17 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ, 21 લોકોના મોતની આશંકા

World News: પાકિસ્તાન આર્મી એવિએશનનું એક Mi-17 હેલિકોપ્ટર ટેક્નિકલ સમસ્યાને કારણે મુઝફ્ફરાબાદની પાસે ઉડાન ભરવા સમયે દુર્ઘટનાનો શિકાર બન્યું છે. તેમાં આશરે 21 લોકોના મોત થવાની સંભાવના છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 10, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:44 PM IST
પાકિસ્તાનના મુઝફ્ફરાબાદમાં Mi-17 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ, 21 લોકોના મોતની આશંકા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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