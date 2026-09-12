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ખાસ મિત્ર પર હુમલો છતાં પાકિસ્તાન અને તુર્કીએ ઔકાત દેખાડી દીધી, ટ્રમ્પે તો ધરાર ફોન પર 2 વાર ના પાડી 

Saudi Arabia : બ્રિક્સ એક એવું મંચ જે દુનિયામાં નવી શક્તિ અને નવા પાવર બનવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જેમાં દક્ષિણ એશિયાથી લઈને આરબ દેશો પણ સામેલ છેપરંતુ સંમેલનના ઠીક પહેલા જે રીતે ઈરાન સમર્થિત હૂતિ બળવાખોરોએ આરબ પર હુમલો કર્યો. તે પોતાનામાં જ ચોકાવનારૂ છે. હૂતીના જણાવ્યા મુજબ, આ હુમલો સાઉદી અરેબિયાની દગાબાજી વિરૂદ્ધ છે. જે રીતે સાઉદી અરેબિયા અમેરિકાને સમર્થન આપીને સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધનું વાતાવરણ વધુ ઉગ્ર બનાવી રહ્યું છે તેની કિંમત આરબ દેશોએ ચૂકવવી પડશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 12, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:54 PM IST
ખાસ મિત્ર પર હુમલો છતાં પાકિસ્તાન અને તુર્કીએ ઔકાત દેખાડી દીધી, ટ્રમ્પે તો ધરાર ફોન પર 2 વાર ના પાડી 

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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