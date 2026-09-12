/ખાસ મિત્ર પર હુમલો છતાં પાકિસ્તાન અને તુર્કીએ ઔકાત દેખાડી દીધી, ટ્રમ્પે તો ધરાર ફોન પર 2 વાર ના પાડી 

Houthi Rebels : હવે આ વાત દરેક વ્યક્તિ જાણી ચૂકી છે કે, યમનના હૂતી બળવાખોરો ઈરાનપરસ્ત છે અને ગલ્ફથી લઈને અરબ સાગર સુધી ઈરાનના દુશ્મનો સામે લડી રહ્યા છે. હૂતી બળવાખોરોએ આ લડાઈને અંજામ સુધી પહોંચાડી છે. બાબ અલ-મંદેબ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ જેટલો જ વ્યૂહાત્મક દરિયાઈ માર્ગ છે. તેના પર હૂતીના કબજા બાદ દુનિયાભરના વેપાર પર અસર પડશે કારણ કે તેના માર્ગને અવરોધવામાં આવે તો લાલ સમુદ્રથી અરબ સાગર અને અંતે સુએઝ કેનાલ સુધીનો માર્ગ બંધ થઈ શકે છે.
સૌથી મોટી બાબત એ છે કે સાઉદી સાથે તુર્કી અને પાકિસ્તાનનો કરાર છે. આમ છતાં આ બંને દેશોમાંથી એક પણ દેશે મદદ કરી નથી. સાઉદીએ ટ્રમ્પને પણ 2 વાર ફોન કર્યો છે પણ ટ્રમ્પે ધરાર ઈનકાર કર્યો છે. અમેરિકા સાઉદી સાથે હુતિઓ અંગેનું ઈન્ટલિજન્સ શેર કરી રહી છે પણ હુતિઓ પર હુમલો કરવાનો ઈનકાર કરી રહી છે. ટ્રમ્પ ઈરાનમાં ભરાયેલા છે એટલે એ કોઈ નવો મોરચો ખોલવા માગતા નથી. તુર્કી અને પાકિસ્તાન પણ તમાશો જોતાં સાઉદી ભરાઈ ગયું છે.
હૂતી બળવાખોરોની નાકાબંધી
હૂતી બળવાખોરોની આ કાર્યવાહી એવા સમયે સામે આવી છે, જ્યારે નવી દિલ્હીમાં યોજાનારી બ્રિક્સ સમિટમાં ઈરાન, સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત જેવા આરબ દેશો આમને-સામને હશે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પઝેશ્કિયાન ચીન, ભારત અને રશિયા જેવા મિત્ર દેશો સાથે યુદ્ધની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરવાના છે.
પરંતુ સવાલ એ છે કે, સાઉદી અરેબિયા વારંવાર આ વિસ્તારમાં શાંતિની વાત કરે છે, તો પછી અમેરિકા સમર્થિત હુમલાઓ અને ઈઝરાયલની સેના સાથે ઓપરેશન શા માટે કરી રહ્યું છે?
હૂતી બળવાખોરોનો સાઉદી અરેબિયા પર ગુસ્સો પણ આ જ બાબતને લઈને છે. સાઉદી અરેબિયા તરફથી યમનની દરિયાઈ સીમામાંથી પસાર થઈ રહેલા કેટલાક ટેન્કરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ હૂતી બળવાખોરોએ આરબ દેશોના ઓઈલ ટેન્કરો અને રિફાઈનરીઓને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું. હવે બાબ અલ-મંદેબ પર કબજો કરીને હૂતીઓએ સંદેશ આપી દીધો છે કે, દુનિયાના લગભગ 40 ટકા વેપારના માર્ગ પર હવે તેમનું અને ઈરાનનું નિયંત્રણ હોવાનું તેઓ દાવો કરી રહ્યા છે..