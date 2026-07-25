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મિડલ ઈસ્ટમાં ભડક્યો મહાસંગ્રામ! ઈરાન પર બહરીન-કુવૈતનો જોરદાર હુમલો, UAE પણ મેદાનમાં

Middle East Crisis: મિડલ ઈસ્ટમાં હવે ઈરાન અને અમેરિકા ઉપરાંત બહરીન અને કુવૈત પણ જંગના મેદાનમાં ઉતરી પડ્યા છે. બંને દેશોએ યુએઈની મદદથી ઈરાન પર સીક્રેટ સ્ટ્રાઈક કરી હોવાના અહેવાલો છે. વધુ વિગતો જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 25, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:24 AM IST
મિડલ ઈસ્ટમાં ભડક્યો મહાસંગ્રામ! ઈરાન પર બહરીન-કુવૈતનો જોરદાર હુમલો, UAE પણ મેદાનમાં
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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મિડલ ઈસ્ટમાં ભડક્યો મહાસંગ્રામ! ઈરાન પર બહરીન-કુવૈતનો જોરદાર હુમલો, UAE પણ મેદાનમાં
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