/મિડલ ઈસ્ટમાં ભડક્યો મહાસંગ્રામ! ઈરાન પર બહરીન-કુવૈતનો જોરદાર હુમલો, UAE પણ મેદાનમાં

મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલો તણાવ હવે અત્યંત ખતરનાક વળાંક પર પહોંચી ગયો છે. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના રિપોર્ટ મુજબ બહરીન અને કુવૈતે ઈરાનની અંદર ઘૂસીને સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર પહેલીવાર સીક્રેટ એરસ્ટ્રાઈક કરી છે. આ ગુપ્ત ઓપરેશનમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાતે ગુપ્ત જાણકારી અને એર કવર આપીને મદદ કરી. બીજી બાજુ અમેરિકાએ ઈરાનની નાકાબંધી તોડી રહેલા જહાજો પર કાર્યવાહી તેજ કરી છે. ઈરાને પણ બહરીન, કુવૈત અને ઈરાકમાં રહેલા અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર ભારે ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા કર્યા છે. જેના કારણે વસ્તારમાં તબાહી જ તબાહી જોવા મળી છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં સ્થિતિ સતત બગડી રહી છે. નવા રિપોર્ટ મુજબ બહરીન અને કુવૈતે પહેલીવાર સીધું ઈરાનમાં અંદર બનેલા મિસાઈલ અને ડ્રોન સ્ટોરેજ સેન્ટરોને ટાર્ગેટ કર્યા છે. આ સમગ્ર સીક્રેટ ઓપરેશનમાં યુએઈએ પડદા પાછળની ભૂમિકા ભજવીને ગુપ્ત જાણકારી આપી અને બહરીન-કુવૈતના ફાઈટર વિમાનોને હવાઈ સુરક્ષા પૂરી પાડી. બહરીન અને કુવૈતની વાયુસેના ખુબ નાની છે પરંતુ સતત થઈ રહેલા ઈરાની હુમલાઓના જવાબમાં તેમણે આ મોટું પગલું ભરવું પડ્યું.
ઈરાનનો પલટવાર
ઈરાને પણ આ હુમલાઓ બાદ શાંતિથી બેસવાની જગ્યાએ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. ઈરાનના રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે દાવો કર્યો છે કે તેમણે બહરીન, કુવૈત અને જોર્ડનમાં રહેલા અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર તાબડતોબ ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા કર્યા છે. કુવૈતમાં કેમ્પ ઉદૈરી અને અલી અમ સાલેમ એરબેસને ટાર્ગેટ કરવાનો દાવો કર્યો છે. આ ઉપરાંત અમેઝોનના એક ડેટા સેન્ટર ઉપર પણ હુમલાના સમાચાર છે. ઈરાનનું કહેવું છે કે અમેરિકા જેનો પણ ઉપયોગ તેમના વિરુદ્ધ કરશે તે તેમનો કાયદેસર ટાર્ગેટ બનશે.
સમુદ્રમાં અમેરિકાનું ફાયરિંગ
ફારસની ખાડીમાં તણાવ ચરમસીમાએ છે. અમેરિકી સેનાએ સ્પષ્ટ કરી દીધુ છે કે તે ઈરાનના બંદરોની નાકાબંધી કોઈ પણ ભોગે તૂટવા નહીં દે. અમેરિકાએ ઓમાનની ખાડીમાં નાકાબંધી તોડવાની કોશિશ કરી રહેલા એમ/ટી લેવાઈન (M/T Lavine) નામના એક વેપારી જહાજના એન્જિન પર ફાયરિંગ કરીને તેને બેકાર કરી દીધુ. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વ્હાઈટ હાઉસમાં સુરક્ષા સલાહકારો સાથે બેઠક કરી અને કહ્યું કે યુદ્ધ પૂરું કરવાની કોઈ ઉતાવળ નથી. આ બધા વચ્ચે ઈરાની હુમલાઓના કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણ બંધ છે.
સાઉદીનો યમન પર હુમલો
બીજી બાજુ લાલ સાગરમાં પણ જંગ ફેલાઈ ચૂકી છે. ઈરાન સમર્થિત હૂતી વિદ્રોહીઓએ સાઉદી અરબના ઓઈલ ટેન્કરોને નિશાન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં સાઉદી અરબના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધને યમનના હોદેઈડા વિસ્તારમાં હૂતીઓના ઠેકાણા પર બોમ્બ વરસાવ્યા. જો કે સાઉદી અરબે દાવો કર્યો કે તેમણે હોદેઈડા બંદરને નુકસાન પહોંચાડ્યું નથી અને ત્યાં જહાજોની અવરજવર ચાલુ છે.