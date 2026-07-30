/મિડલ ઈસ્ટ ફરી ધધક્યું! સાઉદીની એન્ટ્રીથી હડકંપ, અમેરિકા સાથે મળીને ઈરાકના 7 પ્રાંતોમાં કર્યા હવાઈ હુમલા

અમેરિકા અને સાઉદી અરબની સેનાઓએ ઈરાકના અનેક પ્રાંતોમાં ઈરાન સમર્થિક સમૂહોના ઠેકાણાઓ પર સંયુક્ત હવાઈ હુમલા કર્યા. 29 જુલાઈ 2026ના રોજ થયેલા આ હુમલાઓમાં ઈરાકની પોપ્યુલર મોબિલાઈઝેશન ફોર્સિસ(PMF)ના ઓછામાં ઓછા 20 સભ્યો માર્યા ગયા. જ્યારે 32 લોકો ઘાયલ થયા. middleeastmonitor.com મુજબ PMF ઈરાન સંલગ્ન મિલિશિયા સમૂહોનું એક મોટું ગઠબંધન છે જે હવે ઈરાની સેનાનો ભાગ છે.
અમેરિકા અને સાઉદી અરબનો ટાર્ગેટ ઈરાનના સમર્થનવાળા સશસ્ત્ર જૂથો હતા જેમણે હાલમાં ડ્રોન હુમલા કર્યા હતા. આ કાર્યવાહીથી ઈરાકમાં તણાવ વધી ગયો છે. કારણ કે હવે ઈરાક આ હુમલાઓને તેની સંપ્રભુતાનો ભંગ ગણવા લાગ્યું છે. શફાક ન્યૂઝ મુજબ કર્બલા-બગદાદ રોડ પર ચેકપોઈન્ટ 45 પાસે તીર્થયાત્રીઓ માટે બનેલા એક સ્ટેશન પર હવાઈ હુમલો થયો.
trtworld.com ના અહેવાલ મુજબ અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) એ જણાવ્યું કે અમેરિકા અને સાઉદી અરબની વાયુસેનાએ 28 જુલાઈની રાતે ઈરાકના પૂર્વ ભાગોમાં સટીક હુમલા કર્યા. આ હુમલાઓનો હેતુ ઈરાનના ઈસ્લામિક રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) દ્વારા નિર્દેશિત આતંકવાદી લોજિસ્ટિક અને હથિયાર સુવિધાઓને નષ્ટ કરવાનો હતો. સાઉદી અરબે કહ્યું કે છેલ્લા 72 કલાકોમાં 30થી વધુ ડ્રોન હુમલા તેમની ઓઈલ સુવિધાઓ અને અમેરિકી દળો પર થયા હતા.
Statement by the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran Condemning the Aggressive Attacks by the United States and Saudi Arabia Against Iraq
29 July 2026
(Unofficial Translation)
The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran strongly… pic.twitter.com/EczeCnhU8p
— Iran in India (@Iran_in_India) July 29, 2026
આ પ્રાંતોમાં થયા હુમલા
middleeasteye.ne મુજબ પીએમએફએ નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે આ હુમલા બગદાદ, વાસિત, નિનેવે, બસરા, કિર્કુક, કરબાલા અને દિયાલા પ્રાંતોમાં તેમના મુખ્યાલયો અને ઠેકાણાઓ પર થયા. તેમાં સૈન્ય વાહન, ઉપકરણ, અને ઈમારતોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું. પ્રાથમિક આંકડા મુજબ 20 સભ્યો માર્યા ગયા અને 32 ઘાયલ થયા છે. મૃતકોની સંખ્યા વધવાની આશંકા છે.
ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતો સંઘર્ષ
bbc.com મુજબ આ ઘટના ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા સંઘર્ષનો એક ભાગ છે. ઈરાન સમર્થિત મિલિશિયા ઈરાકથી અમેરિકી ઠેકાણા અને સાઉદી ઓઈલ સુવિધાઓ પર હુમલા કરતા હતા. સાઉદી અરબ અત્યાર સુધી આ યુદ્ધમાં સીધી રીતે સામેલ થયું નહતું. પરંતુ હાલના ડ્રોન હુમલાઓ (ખાસ કરીને જાજાન રિફાઈનરી પર) બાદ તેણે અમેરિકા સાથે મળીને કાર્યવાહી કરી. આવું પહેલીવાર બન્યું કે જ્યારે સાઉદી અરબે ઈરાકમાં અમેરિકા સાથે મળીને ખુલીને હુમલા કર્યા.
ઈરાક સરકાર અને સ્થાનિક અધિકારીઓએ આ હુમલાઓની ટીકા કરી છે. નિનેવે પ્રાંતિય પરિષદે કહ્યું કે ઈરાકની જમીનનો ઉપયોગ પાડોશી દેશો પર હુમલા માટે થવો જોઈએ નહીં અને આ કાર્યવાહીએ ઈરાકની સંપ્રભુતાનો ભંગ કર્યો છે. ઈરાને પણ હુમલાઓની આકરી ટીકા કરી. આ ઘટના મધ્ય પૂર્વને અનચાર્ટેડ ટેરિટરી (અજ્ઞાત ક્ષેત્ર) માં લઈ જઈ રહી છે. ઈરાકમાં પહેલેથી જ અમેરિકી સૈન્યો હાજર છે અને PMF ઈરાકી સુરક્ષા દળોનો ભાગ છે. આથી આ સ્થિતિ ખુબ જટીલ છે. તેનાથી ઈરાનના પ્રોક્સી નેટવર્ક પર દબાણ વધશે પરંતુ ક્ષેત્રીય યુદ્ધ પણ ફેલાવવાનું જોખમ છે.
theguardian.comના રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકા અને સાઉદી અરબ બંનેએ કહ્યું છે કે તેઓ આત્મસંરક્ષણમાં કાર્યવાહી કરે છે અને આગળ વધનારા હુમલાઓથી બચવા માટે તૈયાર છે. PMFએ ચેતવણી આપી છે કે તેઓ જવાબી કાર્યવાહી કરી શકે છે. આ ઘટના 2026ના ઈરાન સંકટનો ભાગ છે. જેમાં અમેરિકા-ઈઝરાયેલના હુમલાઓ બાદ ઈરાનના પ્રોક્સી અનેક મોરચા પર સક્રિય થયા ચે. ઈરાકની સ્થિરતા પર તેની અસર પડી શકે છે કારણ કે PMF ઈરાકી રાજકારણમાં પણ ખુબ મજબૂત છે.