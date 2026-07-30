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મિડલ ઈસ્ટ ફરી ધધક્યું! સાઉદીની એન્ટ્રીથી હડકંપ, અમેરિકા સાથે મળીને ઈરાકના 7 પ્રાંતોમાં કર્યા હવાઈ હુમલા

મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં હવે અન્ય દેશો પણ ઝંપ લાવતા હોય તેવું લાગે છે. અમેરિકા અને સાઉદી અરબે ઈરાકમાં ઈરાન સમર્થિત જૂથોના ઠેકાણાઓ પર જોઈન્ટ એર સ્ટ્રાઈક કરી. હુમલાઓમાં PMFના ઓછામાં ઓછા 20 સભ્યો માર્યા ગયા અને 32 લોકો ઘાયલ થયાના સમાચાર છે. PMF એ જવાબી કાર્યવાહીની ધમકી પણ આપી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 30, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:49 AM IST
મિડલ ઈસ્ટ ફરી ધધક્યું! સાઉદીની એન્ટ્રીથી હડકંપ, અમેરિકા સાથે મળીને ઈરાકના 7 પ્રાંતોમાં કર્યા હવાઈ હુમલા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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