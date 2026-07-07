/પાછુ યુદ્ધ શરૂ થશે? ઈરાને અચાનક હોર્મુઝમાં કોમર્શિયલ જહાજો પર મિસાઈલો છોડી

એક બાજુ હુમલામાં માર્યા ગયેલા ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈની અંતિમ વિધિ ચાલે છે ત્યાં બીજી બાજુ મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી એકવાર તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. અમેરિકી અધિકારીના હવાલે આવેલા એક રિપોર્ટ મુજબ ઈરાનના રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી પસાર થઈ રહેલા બે કોમર્શિયલ શીપ પર એક પછી એક એમ સતત બે મિસાઈલ છોડી. આ હુમલામાં જહાજોને ઘણું નુકસાન પણ પહોંચ્યું છે. જો કે રાહતના સમાચાર એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિના ઘાયલ થવાના સમાચાર નથી. રિપોર્ટ મુજબ મિસાઈલ હુમલાના કારણે જહાજોને ખુબ નુકસાન પહોંચ્યું છે.
ઉર્જા બજાર પર પડશે અસર!
જહાજો પર હાજર ક્રૂ સભ્યો વિશે કહેવાઈ રહ્યું છે કે કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. હજુ એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે હુમલો થયો એ જહાજ કયા દેશના હતા અને તેઓ કયો સામાન લઈને કઈ બાજુ જઈ રહ્યા હતા. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ વૈશ્વિક ઉર્જા આપૂર્તિ માટે ખુબ સંવેદનશીલ જળમાર્ગ ગણાય છે. ખાડી દેશથી આવતું મોટાભાગનું ક્રૂડ ઓઈલ અને પ્રાકૃતિક ગેસ આ રસ્તે વૈશ્વિક બજાર સુધી પહોંચે છે. આ વિસ્તારમાં કોઈ પણ સૈન્ય કાર્યવાહીની અસર વૈશ્વિક વેપાર અને ઉર્જા બજાર પર પડી શકે છે.
ઘટનાક્રમ પર નજર
આ ઘટના બાદ વૈશ્વિક સ્તરે સ્થિતિ પર બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. હજુ સુધી ઈરાન તરફથી આ મામલે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. આ ઘટના સંબંધિત અન્ય જાણકારીઓ અને સ્વતંત્ર પુષ્ટિની રાહ જોવાઈ રહી છે.
હાલ શું છે સ્થિતિ
ઉપલબ્ધ જાણકારી મુજબ મિસાઈલ હુમલામાં બે કાર્ગો શીપને નુકસાન થયું છે. પરંતુ કોઈના માર્યા ગયા કે ઘાયલ થયા હોવાના સમાચાર નથી. આ મામલે વિસ્તૃત જાણકારી આવ્યા બાદ સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.
ખામેનેઈની અંતિમક્રિયા
ફેબ્રુઆરીના અંતમાં યુદ્ધ ચાલુ થયું ત્યારે થયેલા હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈનું મોત થયું હતું. જેમની અંતિમક્રિયા હાલ કરવામાં આવી રહી છે. આજે ખામેનેઈનો પાર્થિવ દેહ અંતિમ સંસ્કાર સંબંધિત રસ્મો માટે ઈરાનમાં શિયા ધર્મગુરુઓના મુખ્ય કેન્દ્ર ધાર્મિક શહેર કોમ લઈ જવાશે. ત્યારબાદ બુધવારે એટલે કે 8 જુલાઈના રોજ ઈરાકના પવિત્ર શહેરો નજફ અને કરબલામાં રસ્મો થશે. જેમાં ઈરાનના ક્ષેત્રીય શિયા પ્રોક્સી નેટવર્કના પ્રમુખ સામેલ થશે. ગુરુવારે એક વધુ જુલુસ બાદ તેમને ઈરાનમાં ખુબ જ શ્રદ્ધાના પાત્ર ગણાતા ઈમામ રજાના મકબરા પાસે મશહદમાં દફનાવવામાં આવશે.