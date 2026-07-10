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ઈરાનના પરમાણુ શહેર બુશહરમાં ધડાકા? અમેરિકાએ હાથ ખંખેર્યા, ટ્રમ્પે તરત નેતન્યાહૂ સાથે કરી ગુપ્ત ચર્ચા

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ઘટવાનું નામ લેતો નથી. ઈરાનમાં ફરી એકવાર ધડાકા થયાના અહેવાલો છે જો કે સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં જ આ અંગે મતભેદ પ્રવર્તતા જોવા મળી રહ્યા છે. બીજી બાજુ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ અને ઈઝરાયેલી પીએમ વચ્ચે ફોન પર વાતચીત પણ થઈ. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 10, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:30 AM IST
ઈરાનના પરમાણુ શહેર બુશહરમાં ધડાકા? અમેરિકાએ હાથ ખંખેર્યા, ટ્રમ્પે તરત નેતન્યાહૂ સાથે કરી ગુપ્ત ચર્ચા
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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