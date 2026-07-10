/ઈરાનના પરમાણુ શહેર બુશહરમાં ધડાકા? અમેરિકાએ હાથ ખંખેર્યા, ટ્રમ્પે તરત નેતન્યાહૂ સાથે કરી ગુપ્ત ચર્ચા

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સતત તણાવ વધી રહ્યો છે. આ બધા વચ્ચે દક્ષિણી ઈરાનથી એકવાર ફરીથી ધડાકાના સમાચાર આવ્યા છે. ઈરાની મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ કોનારક સ્થિત નેવી ઠેકાણા આસપાસ ધડાકા થયા છે. આ ઉપરાંત બંદર અબ્બાસ, બુશહર અને ચોગાદકમાં પણ વિસ્ફોટોનો અવાજ સંભળાયો હોવાનો દાવો કરાયો છે. જો કે આ ઘટનાઓને લઈને ઈરાનની અંદર જ અલગ અલગ એજન્સીઓના રિપોર્ટ એક બીજા સાથે મેળ ખાતા નથી.
ઈરાની સમાચાર એજન્સી મેહરે સ્થાનિક અધિકારીઓના હવાલે કહ્યું કે અબ્બાસ બંદરમાં જોરદાર ધડાકાના અવાસ સંભળાયા. જ્યારે બુશેહર અને ચોગાદકમાં કુલ છ વિસ્ફોટ નોંધાયા. રિપોર્ટમાં એવું પણ કહેવાયું છે કે કોનારક શહેરમાં 3 ધડાકા થયા. જ્યારે સમાચાર એજન્સી ઈરનાએ બંદર અબ્બાસમાં ધડાકાના સમાચારોને ફગાવ્યા છે. ઈરાના મુજબ બુશહર શહેરના બહારના વિસ્તારમાં આવેલા એક સૈન્ય ઠેકાણાને ટાર્ગેટ કરાયું જ્યારે શહેરની અંદર સંભળાયેલા અવાજો એર ડિફેન્સ સિસ્ટમની જવાબી કાર્યવાહીનું પરિણામ હતું.
અમેરિકી હુમલાને મુદ્દે પણ વિરોધાભાસી સમાચાર
ઘટનાક્રમ વચ્ચે વૈશ્વિક મીડિયામાં પણ અલગ અલગ દાવા સામે આવ્યા છે. સીએનએનના રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકાએ ઈરાન પર કોઈ નવો હુમલો કર્યો નથી. આવામાં હુમલાની વાસ્તવિક પ્રકૃતિ અને જવાબદારી અંગે પણ હજુ સ્પષ્ટ સ્થિતિ સામે આવી નથી.
ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહૂ વચ્ચે વાતચીત
ઈરાન સંલગ્ન આ ઘટનાઓ વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામીન નેતન્યાહૂ વચ્ચે ફોન પર વાત થઈ. ઈઝરાયેલી પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય મુજબ બંને નેતાઓએ સુરક્ષા મામલાઓ પર સમન્વય જાળવી રાખવા પર સહમતિ વ્યક્ત કરી. એવું કહેવાયું કે ટ્રમ્પે ખાડી વિસ્તારમાં અમેરિકાની હાલની ગતિવિધિઓની જાણકારી પણ શેર કરી. વાતચીત દરમિયાન નેતન્યાહૂએ તુર્કિયેના રાષ્ટ્રપતિના હાલના નિવેદનો ઉપર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી અને ઈઝરાયેલની સીમાઓ આસપાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
હોર્મુઝમાં હુમલાઓ બાદ તણાવ વધ્યો
અત્રે જણાવવાનું કે આ અગાઉ અત્યંત મહત્વના એવા વૈશ્વિક જળમાર્ગ હોર્મુઝમાં કાર્ગો જહાજો પર થયેલા હુમલાઓ બાદ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ વધ્યો હતો. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઈરાન વિરુદ્ધ કડક વલણ અપનાવવાની વાત કરી હતી. ત્યારબાદ વિસ્તારમાં સૈન્ય ગતિવિધિઓ તેજ થવાના દાવા સામે આવ્યા હતા. જો કે લેટેસ્ટ ઘટનાક્રમ અંગે પણ અલગ અલગ પક્ષોના દાવામાં ખુબ અંતર છે. આથી વાસ્તવિક સ્થિતિ અને નુકસાનની સત્તાવાર પુષ્ટિની રાહ જોવાઈ રહી છે.