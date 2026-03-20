મિડલ ઈસ્ટ, ગલ્ફ દેશો અને આરબ દેશો....તમે આ બધું એક જ સમજો છો? તો જાણો શું છે ફરક
સામાન્ય રીતે જો તમને ગલ્ફ દેશો, મિડલ ઈસ્ટ, આરબ દેશો જેવા શબ્દ સાંભળો તો તમને એમ લાગે કે બધુ લગભગ સરખુ છે પરંતુ એ સમજવાની ભૂલ ન કરતા કારણ કે આ બધા શબ્દો અલગ છે એમ તેમના અર્થ પણ અલગ છે. તો આજે અમે તમને આ બધા વચ્ચે શું ફરક છે તે જણાવીશું.
- સાંભળવામાં એક જેવા લાગતા મિડલ ઈસ્ટ, ગલ્ફ અને આરબ દેશોનો સામાન્ય તફાવત જાણો
- ત્રણેયમાં ભૌગોલિક અંતર છે જેને લીધે તેમાં ફરક પડે છે.
- પર્શિયન ગલ્ફ આસપાસના દેશો ગલ્ફ દેશો કહેવાય, જાણો અન્ય વિશે.
ઈરાનનું ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા સાથે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેને આપણે એમ પણ કહીએ છીએ કે મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ છેડાયું છે. ઘણા ગલ્ફમાં યુદ્ધમાં કહે છે અને વચ્ચે આરબ દેશોનું નામ પણ સંકળાયું છે. ત્યારે તમને જો એમ લાગતું હોય કે મિડલ ઈસ્ટ, ગલ્ફ અને આરબ દેશો બધુ એક જ હશે તો તમારે આ ફરક જાણવો જરૂરી છે.
ભૌગોલિક અંતર
ગલ્ફ, મિડલ ઈસ્ટ અને આરબ દેશને સામાન્ય રીતે લોકો એક જ સમજી લેતા હોય છે. અને આ નામ સાથે જ તમારા મનમાં દુબઈ અને સાઉદી અરબ જેવા નામ સામે આવતા હશે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે ભૌગોલિક રીતે તેમાં ભારે અંતર છે. હવે આપણે આ ત્રણેયની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીએ.
ખાડી દેશો (Gulf Countries) કોને કહેવાય?
સૌથી પહેલા અહીં ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ એટલે કે ખાડી દેશો વિશે વાત કરીએ. જે દેશ ફારસની ખાડી (persian gulf) એટલે કે પર્શિયન અખાતની આસપાસ વસેલા છે તેમને આપણે ગલ્ફ દેશો કહીએ છીએ. જેમ કે સાઉદી અરબ, કતાર, કુવૈત, ઓમાન, બહરીન, અને યુએઈ. આ બધા દેશો મળીને સામાન્ય રીતે તેને ગલ્ફ કંટ્રીઝ કહેવામાં આવે છે. આ દેશ ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ માટે દુનિયાભરમાં જાણીતા છે. અહીં મોટી સંખ્યામા ભારતીયો પણ વસેલા છે.
મિડલ ઈસ્ટ કોને કહેવાય?
મિડલ ઈસ્ટ વિશે વાત કરીએ તો તે એક મોટું ક્ષેત્ર છે. તેમાં ગલ્ફ દેશ પણ સામેલ હોય છે. પરંતુ આ સિવાય કેટલાક અન્ય દેશ પણ તેમાં સામેલ છે. જેમ કે ઈઝરાયેલ, ઈરાન, ઈરાક, જોર્ડન અને લેબનોન, સાયપ્રસ, ઈજિપ્ત, કુવૈત, ઓમાન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, સિરિયા, તુર્કી યુએઈ અને યમન. એટલે કે મિડલ ઈસ્ટ વિસ્તાર એક મોટો અને ફેલાયેલો વિસ્તાર છે. જેમાં અનેક પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ અને દેશો સામેલ છે. આ વિસ્તાર એશિયા, યુરોપ અને આફ્રીકાની વચ્ચે છે.
યુએઈ કોને કહેવાય છે?
UAEનું આખું નામ યુનાઈટેડ આરબ અમીરાત છે. આ એક એવો દેશ છે જે સાત અમીરાત ભેગા થઈને બનેલો છે. જેમાં દુબઈ અને અબુધાબી વધુ પ્રસિદ્ધ છે. યુએઈ પણ ગલ્ફ દેશોનો ભાગ છે. આ દેશ પોતાની આધુનિક ઈમારતો, વેપાર અને પર્યટન માટે જાણીતો છે. મોટી સંખ્યામાં ભારતીયો સહિત વિદેશીઓ કામ કરે છે અને વસેલા છે.
આરબ દેશ કોને કહે છે
હવે આરબ દેશોની વાત કરીએ તો આરબ દેશ એ એવા દેશો છે જ્યાં અરબી ભાષા બોલાય છે અને આરબ સંસ્કૃતિનો પ્રભાવ હોય છે. જેમાં ફક્ત ગલ્ફ દેશો જ નહીં પરંતુ ઈજિપ્ત, મોરક્કો, અલ્જીરિયા અને સૂડાન જેવા દેશો પણ સામેલ છે. એટલે કે દરેક ગલ્ફ દેશ આરબ દેશ છે, પરંતુ દરેક આરબ દેશ ગલ્ફ દેશોમાં સામેલ નથી. એ જ રીતે આ ચારેય શબ્દોના અર્થ પણ અલગ છે. પરંતુ આ બધા એક એરિયા સાથે જોડાયેલા છે.
