/ટ્રમ્પના કમાન્ડની રાહમાં અમેરિકા, તો બદલાની તૈયારીમાં ઈરાન; ખાડી દેશોમાં તણાવ ચરમસીમાએ!

Code-100 Alert Iran : મિડલ ઈસ્ટમાં સૈન્ય તણાવ અને એકબીજાને બરબાદ કરવાની ધમકીઓનો આ નવો સિલસિલો છે. અમેરિકન સેના મોટા હુમલા માટે ટ્રમ્પના આદેશની રાહ જોઈ રહી છે તો ઈરાનની સમગ્ર સેના સૌથી મોટા અલર્ટ સાથે મોરચાબંધી કરી ચૂકી છે. તો શું આ ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયલ વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ ફાટી નીકળવાનો પૂર્વ સંકેત છે? આવા આકલનનો આધાર છે ઈરાનનું ‘કોડ-100’ અલર્ટ, જે 6 મહિનાના યુદ્ધમાં પહેલીવાર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિના આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે મિડલ ઈસ્ટ, ખાસ કરીને ખાડી વિસ્તારમાં સ્થિતિ અત્યંત તણાવપૂર્ણ બની ગઈ છે. તેથી નિષ્ણાતો આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે ઈરાન આ વખતે મોટી તૈયારી સાથે મેદાનમાં ઉતરવાની તૈયારીમાં છ
આ વાતની જાણકારી અમેરિકાને પણ છે. આ જ આશંકા વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મેરીલેન્ડના કેમ્પ ડેવિડથી પોતાની રજા રદ કરીને વ્હાઈટ હાઉસ પહોંચ્યા છે. ટ્રમ્પ વ્હાઈટ હાઉસ પહોંચતાની સાથે જ અમેરિકાની નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલની ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવવામાં આવી. બરાબર એ જ સમયે બ્રિટનમાં આવેલા અમેરિકન એરબેઝ પરથી B-1B બોમ્બર્સ ઉડાન ભરતા જોવા મળ્યા.
તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો
આટલા બધા અલર્ટ બાદ હવે શું થવાનું છે, તેનો હાલ માત્ર અંદાજ લગાવી શકાય છે. જો કે B-1B લેન્સરની તૈનાતી ઘણી હદ સુધી તસવીર સ્પષ્ટ કરી રહી છે કે હુથીઓના સાઉદી અરેબિયા પરના હુમલા બાદ તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે.
B-1B બોમ્બર કોઈ સામાન્ય ફાઈટર જેટ નથી. તેને 'ધ બોન' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે દુશ્મનની નજરથી બચીને તેની સરહદમાં ઘૂસી શકે છે. એક સાથે હજારો કિલોગ્રામના બંકર-બસ્ટર બોમ્બ વરસાવીને પહાડોની અંદર છુપાયેલા મિસાઈલ ડેપોને કાટમાળના ઢગલામાં ફેરવી શકે છે.
આ બોમ્બર્સનું ઉડાન ભરવું એ વાતનો સીધો સંકેત છે કે અમેરિકા આ વખતે માત્ર ચેતવણી આપી રહ્યું નથી, પરંતુ મામલાનો નિર્ણાયક ઉકેલ લાવવાના મૂડમાં છે પરંતુ ઈરાનનું વલણ પણ કંઈ ઓછું નથી..
આ વખતે આર કે પારના મૂડમાં ઈરાન
ઈરાને એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ઈરાનની આ શરતો સ્વીકારવી અમેરિકાના હિતમાં છે. ટ્રમ્પની ધમકીઓથી કોઈ પરિણામ મળવાનું નથી. જો તેઓ હુમલો કરશે, તો અમે નિર્ણાયક યુદ્ધ માટે તૈયાર છીએ. ઈરાને પોતાની તરફથી યુદ્ધની તૈયારી પૂર્ણ કરી લીધી છે, કારણ કે તેના સૈન્ય કમાન્ડરોનું આકલન સ્પષ્ટ છે કે આ વખતે ઈઝરાયલ અને અમેરિકા મળીને મોટા હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં ઈરાનની વર્તમાન સૈન્ય યોજના ખાડીથી લઈને ઓમાનની ખાડી અને અરબી સમુદ્ર સુધી આવેલા અમેરિકન નૌસૈનિક અડ્ડાઓ અને સૈન્ય સંસાધનો પર કેન્દ્રિત છે.
જો ઈરાન પર હુમલો થયો, તો તેની જવાબી કાર્યવાહી મોટા પાયે થઈ શકે છે. તેમાં આ ક્ષેત્રમાં આવેલા અમેરિકન સૈન્ય મથકોની સાથે અમેરિકાના વ્યાપારી હિતો અને સ્થાનિક સ્તરે કામ કરી રહેલી અમેરિકન કંપનીઓને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી શકે છે.