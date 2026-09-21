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ટ્રમ્પના કમાન્ડની રાહમાં અમેરિકા, તો બદલાની તૈયારીમાં ઈરાન; ખાડી દેશોમાં તણાવ ચરમસીમાએ!

Iran US Tensions : યુદ્ધના મોરચે ફરી એકવાર ઈરાન અને અમેરિકા એક્ટિવ થઈ ગયા છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને ડર છે કે ઈરાન વળતો મોટો હુમલો કરી શકે છે. તો ઈરાનને પણ આશંકા છે કે, આ વખતે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ મોટા હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ આશંકાને જોતા ઈરાને પોતાનું સૌથી મોટુ વોર એલર્ટ- કોડ 100 લાગૂ કરી દીધુ છે. શું છે ઈરાનનો આ કોડ 100 અને અમેરિકન હુમલાની સ્થિતિમાં ઈરાને કયા મોટા વળતા હુમલાની તૈયારી કરી છે જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 21, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:56 PM IST
ટ્રમ્પના કમાન્ડની રાહમાં અમેરિકા, તો બદલાની તૈયારીમાં ઈરાન; ખાડી દેશોમાં તણાવ ચરમસીમાએ!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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