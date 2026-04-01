મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ મુદ્દે શું કઈંક મોટું થવાનું છે? ઉપરાછાપરી 3 શક્તિશાળી રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોનું રાષ્ટ્રને સંબોધન
Iran-Israel US War: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચેનું યુદ્ધ બંધ થવાનું નામ લેતું નથી. મિડલ ઈસ્ટમાં દિવસેને દિવસે સ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે. આ બધા વચ્ચે ત્રણ દેશોના પ્રમુખોના દેશને નામ સંબોધન કઈક મોટું થવાના એંધાણ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જાણો વિગતો.
Trending Photos
કઈંક મોટું થવાના એંધાણ મળી રહ્યા છે. કારણ કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને સમગ્ર વિશ્વ પર તેની ભયાનક અસરો વચ્ચે ત્રણ શક્તિશાળી દેશોના પ્રમુખો આજે પોત પોતાના દેશોને સંબોધન કરવાના છે. આ પગલું એટલા માટે મહત્વનું ગણાઈ રહ્યું છે કારણ કે યુદ્ધની સાથે સાથે ઓઈલ અને ગેસના ભાવોમાં જે વધારો થઈ રહ્યો છે તેનાથી વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા લથડીયા ખાઈ રહી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમનું દેશ માટે સંબોધન
ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમ એન્થોની અલ્બનીઝે આજે દેશને નામ સંબોધન કર્યું. જેમાં તેમણે ચેતવણીના શબ્દોમાં કહ્યું કે મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધના આર્થિક ઝટકા અનેક મહિનાઓ સુધી મહેસૂસ કરાશે અને નાગરિકોને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કર્યા. આ સંબોધન સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 7 વાગે (0800GMT) મુખ્ય ટેલિવિઝન અને રેડિયો નેટવર્ક પર એક સાથે પ્રસારિત કરાયું.
અત્રે જણાવવાનું કે ઓસ્ટ્રેલિયા પોતાના ફ્યૂલનો લગભગ 90 ટકા ભાગ આયાત કરે છે. ઈરાને મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ દરમિયાન હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા ઈંધણની કટોકટી જેવી સ્થિતિ પેદા થઈ છે. અનેક દેશોમાં પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિક સ્તરે તેની અછત જોવા મળી રહી છે.
અલ્બાનીઝે કહ્યું કે હું સમજુ છું કે હાલના સમયમાં સકારાત્મક રહેવું મુશ્કેલ છે. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ઈતિહાસમાં સૌથી મોટો વધારો નોંધાયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા આ યુદ્ધમાં સક્રિય રીતે સામેલ નથી. પરંતુ તેના કારણ ઓસ્ટ્રેલિયાના તમામ નાગરિકોએ પણ કિંમત ચૂકવવી પડી રહી છે. આ યુદ્ધના કારણે ઉત્પન્ન થયેલા આર્થિક ઝટકા મહિનાઓ સુધી આપણે ભોગવવા પડશે.
બ્રિટનના પીએમનું પણ સંબોધન
બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી કીર સ્ટાર્મર પણ આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા દેશને સંબોધન કરવાના છે. તેમનું આ નિવેદન ભારતીય સમય મુજબ બપોરે આવે તેવી શક્યતા છે. જેમાં તેઓ યુદ્ધ અને વધતી મોંઘવારીને પહોંચી વળવા માટેના ઉપાયો પર વાત કરે તેવી શક્યતા છે. બ્રિટનમાં યુદ્ધના કારણે ઈંધણના ભાવમાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે. ડીઝલના ભાવ ખુબ વધી ચૂકયા છે અને એક સામાન્ય કારમાં ઈંધણ ભરાવવાનો ખર્ચો 100 પાઉન્ડ કરતા વધી ગયો છે. સરકારે લોકોને ભરોસો અપાવ્યો છે કે આ મોંઘવારીથી રાહત આપવા માટે પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે.
ઉર્જા નિયામક મુજબ હાલ ઉર્જા બિલોમાં કેટલીક કમી આવી છે પરંતુ આવનારા મહિનાઓમાં ફરીથી વધારાની આશંકા જતાવવામાં આવી રહી છે. આ કારણે સરકાર પર લોકોને રાહત આપવા માટે દબાણ આવી ગયું છે.
ટ્રમ્પ પણ કરશે સંબોધન
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ અમેરિકાના સ્થાનિક સમય મુજબ આજે રાતે 9 વાગે અને ભારતીય સમય મુજબ કાલે વહેલી સવારે 6.30 વાગે દેશને નામ સંબોધન કરવાના છે. જેમાં તેઓ વર્તમાન હાલાત પર જાણકારી આપશે. અત્રે જણાવવાનું કે આ સંબોધન એવા સમયે આવી રહ્યું છે કે જ્યારે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા ઈરાન પર થયેલા હુમલા અને ચાલી રહેલી સૈન્ય કાર્યવાહી બીજા મહિનામાં પ્રવેશી ગઈ છે. આ સંઘર્ષને લઈને અમેરિકી જનતા વચ્ચે અસંતોષ પણ વધી રહ્યો છે.
અમેરિકા ઈરાનમાં સૈન્ય ઉતારશે?
રિપોર્ટ્સ મુજબ ટ્રમ્પ પ્રશાસન ઈરાનની અંદર અમેરિકી સૈનિકો પણ મોકલવાનું વિચારી રહ્યું છે. આ મિશનનો હેતુ ઈરાનના સમૃદ્ધ યુરેનિયમને સુરક્ષિત કરવાનું હોઈ શકે. એવું કહેવાય છે કે આ ઓપરેશન થોડા દિવસ સુધી ચાલી શકે છે અને તેમા ખાસ કરીને તાલિમબદ્ધ કમાન્ડો ફોર્સ સામેલ થશે. જેમને રેડિયોએક્ટિવ સામગ્રી કાઢવાની જવાબદારી સોંપાશે. જો કે આવું મિશન અમેરિકી સૈનિકોને ઈરાનની સરહદની અંદર સુધી લઈ જશે જ્યાં તેમને ઈરાની શોર્ટ રેન્જ મિસાઈલો અને ડ્રોન હુમલાનું જોખમ રહેશે.
આ બધા વચ્ચે સૈન્ય ગતિવિધિઓ પણ તેજ થઈ છે. મંગળવારે અમેરિકાએ ઈરાનના એક શહેર પર હુમલો કર્યો જ્યાં દેશની પ્રમુખ પરમાણુ ફેસિલિટીમાંથી એક આવેલી છે. ઈસ્ફહાન પરમાણુ ઉર્જા કેન્દ્રને અગાઉ પણ જૂનમાં અમેરિકાના બી-2 બોમ્બર્સ અને એક શબમરીન દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે ઈરાનનો મોટાભાગનો યુરેનિયમનો જથ્થો આ કેન્દ્રમાં છે.
અમેરિકી રણનીતિનો ખુલાસો થઈ શકે
બીજી બાજુ ઈરાને કૂટનીતિક સ્તરે સાવધાનીવાળું વલણ અપનાવેલું છે. ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બાકાઈએ ચોખ્ખુ કહ્યું કે ગત 31 દિવસમાં અમેરિકા સાથે કોઈ સીધી વાતચીત થઈ નથી. તેમણે જણાવ્યું કે અમેરિકા તરફથી વાતચીતનો પ્રસ્તાવ જરૂર આવ્યો છે જે પાકિસ્તાન સહિત કેટલાક મધ્યસ્થો દ્વારા ઈરાન પહોંચ્યો છે. હાલ વ્હાઈટ હાઉસે ટ્રમ્પના સંબોધન વિશે પૂરી જાણકારી તો શેર કરી નથી પરંતુ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમાં આ સંઘર્ષને લઈને અમેરિકાની આગામી રણનીતિનો ખુલાસો થઈ શકે છે.
(એજન્સી ઈનપુટ)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે