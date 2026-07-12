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મિસાઈલ, સુસાઈડ ડ્રોન અને નૌકાદળની તાકાત... ઈરાન વારંવાર કેમ બંધ કરી દે છે હોર્મુઝ? આખરે કેવી રીતે કામ કરે છે નાકાબંધીની સિસ્ટમ?

Middle East War: ઈરાને ફરી એકવાર હોર્મુઝને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ચાલો જાણીએ કે, આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ પર ઈરાન કઈ રીતે નાકાબંધી કરે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 12, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:52 PM IST
મિસાઈલ, સુસાઈડ ડ્રોન અને નૌકાદળની તાકાત... ઈરાન વારંવાર કેમ બંધ કરી દે છે હોર્મુઝ? આખરે કેવી રીતે કામ કરે છે નાકાબંધીની સિસ્ટમ?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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