/મિસાઈલ, સુસાઈડ ડ્રોન અને નૌકાદળની તાકાત... ઈરાન વારંવાર કેમ બંધ કરી દે છે હોર્મુઝ? આખરે કેવી રીતે કામ કરે છે નાકાબંધીની સિસ્ટમ?

Middle East War: ઈરાનની ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'ને ફરીથી અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે. ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ પગલું આ ક્ષેત્રમાં વધી રહેલી અમેરિકાની દખલગીરી અને હુમલાના જવાબમાં લેવામાં આવ્યું છે. નિયમોની અવગણના કરીને જઈ રહેલા એક જહાજ પર IRGCએ ચેતવણીરૂપ ગોળીબાર કર્યો ત્યારે તણાવ વધુ વધી ગયો હતો. આ ઘટનાના તરત જ બાદ હોર્મુઝ દરિયાઈ માર્ગ પર નાકાબંધી લાગુ કરી દેવામાં આવી છે, જેના કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં ગભરાટનો માહોલ છે. ચાલો જાણીએ કે, અહીં નાકાબંધીની સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરે છે.
આખરે ઈરાન કેવી રીતે કરે છે હોર્મુઝની નાકાબંધી?
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને બંધ કરવા માટે ઈરાન મુખ્યત્વે તેની ભૌગોલિક સ્થિતિનો ફાયદો ઉઠાવે છે. આ સાંકડા દરિયાઈ માર્ગ પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે IRGC નેવીના નાના, અત્યંત ચપળ અને અત્યાધુનિક યુદ્ધજહાજો તૈનાત કરે છે. આ બોટો સમગ્ર વિસ્તારમાં સતત પેટ્રોલિંગ કરે છે અને કોઈપણ મોટા જહાજને પલભરમાં ઘેરી શકે છે. આ ઉપરાંત દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં લગાવવામાં આવેલી એન્ટી-શિપ મિસાઈલો અને ઘાતક ડ્રોન આ ઘેરાબંધીને અભેદ્ય બનાવે છે.
ચેતવણીને અવગણવા પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી
આ રૂટ પરથી પસાર થતા કોઈપણ કોમર્શિયલ જહાજ કે ઓઈલ ટેન્કર માટે ઈરાનના કડક નિયમોનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. જ્યારે કોઈ જહાજ પરવાનગી વિના અથવા ઈરાનની ચેતવણીને અવગણીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે IRGC તેના પર સીધો ગોળીબાર કે ડ્રોન હુમલો કરવામાં અચકાતી નથી. આ સાથે જે જહાજો આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોની વિરુદ્ધ જઈને પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે 'ઓટોમેટિક આઈડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ' બંધ રાખે છે, ઈરાન તરત જ તેમને પોતાનું નિશાન બનાવે છે.
દરિયાઈ જહાજોની તપાસ અને જપ્તી
ઈરાનની નાકાબંધી સિસ્ટમ માત્ર હુમલા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ તેની કાર્યપદ્ધતિ અત્યંત વ્યવસ્થિત છે. ઈરાની નૌકાદળ અને કોસ્ટ ગાર્ડના કમાન્ડો શંકાસ્પદ જહાજો પર અચાનક ચઢીને તેમની સઘન તપાસ કરે છે. જો કોઈ જહાજ પ્રતિબંધિત દેશના વેપાર સાથે જોડાયેલું હોવાનું જાણવા મળે છે અથવા ગેરકાયદેસર સામગ્રી લઈ જતું હોય, તો તેને તરત જ જપ્ત કરીને ઈરાની બંદર પર લાવીને ઊભું રાખી દેવામાં આવે છે. આ રીતે ઈરાન સમગ્ર દરિયાઈ વાહનવ્યવહારની તપાસ કરતું રહે છે.
પાણીમાં દરિયાઈ સુરંગો (Mine)નું જાળ
શક્તિશાળી નૌકાદળોનો સામનો કરવા માટે ઈરાન અસમપ્રમાણ યુદ્ધકળા (Asymmetric Warfare)નો સહારો લે છે. એટલે કે તે આ સાંકડા દરિયાઈ માર્ગમાં પાણીની નીચે છુપાયેલી બારૂદી સુરંગો બિછાવી દે છે, જેનાથી મોટા અને અત્યાધુનિક યુદ્ધજહાજો ડૂબી જવાનો ખતરો પેદા થાય છે. સુસાઈડ ડ્રોન અને ચારેય તરફથી ઘેરી લેતી હાઈ-સ્પીડ બોટો મળીને એક એવો ચક્રવ્યૂહ બનાવે છે, જેથી ઈરાનની મરજી વિના કોઈ પણ જહાજ ત્યાંથી સુરક્ષિત બહાર નીકળી શકતું નથી.