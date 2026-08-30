Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /નેપાળ હોનારતમાં ચમત્કાર, 3 દિવસ કાટમાળ હેઠળ દટાયેલી રહેલી 6 વર્ષની બાળકીનો આબાદ બચાવ

નેપાળ હોનારતમાં ચમત્કાર, 3 દિવસ કાટમાળ હેઠળ દટાયેલી રહેલી 6 વર્ષની બાળકીનો આબાદ બચાવ

નેપાળની ભોટે કોશી નદીમાં તબાહી વચ્ચે એક સુખદ અને રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. બચાવકર્મીઓને એક છ વર્ષની બાળકી કાટમાળમાંથી જીવિત મળી, જેને બચાવી સારવાર માટે મોકલવામાં આવી છે. નેપાળમાં આવેલા આ પૂરમાં અત્યાર સુધી 650થી વધુ લોકોના મોત થયા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 30, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:24 AM IST
નેપાળ હોનારતમાં ચમત્કાર, 3 દિવસ કાટમાળ હેઠળ દટાયેલી રહેલી 6 વર્ષની બાળકીનો આબાદ બચાવ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DNAથી ચેમ્પિયન બનાવવાની તૈયારી, પણ ખેલાડીઓ માટે મેદાન જ નથી! આ રીતે બનશે સુપરપાવર
2
3
4
5