ગુજરાતી ન્યૂઝWorldગુજરાત આવી રહેલા જહાજ પર મિસાઇલથી હુમલો, 20 ક્રૂ મેમ્બરોનું રેસ્ક્યુ

ગુજરાત આવી રહેલા જહાજ પર મિસાઇલથી હુમલો, 20 ક્રૂ મેમ્બરોનું રેસ્ક્યુ

રોયલ થાઈ નેવીએ જણાવ્યું હતું કે સંયુક્ત આરબ અમીરાતના ખલીફા બંદરથી ગુજરાતના કંડલા બંદર માટે નીકળ્યાના થોડા સમય પછી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક થાઈ કાર્ગો જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 11, 2026, 05:25 PM IST
  • ગુજરાતના આવી રહેલા જહાજ પર બે મિસાઈલથી હુમલો
  • હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક થાઈ કાર્ગો જહાજ પર હુમલો
  • 20 ક્રૂ સભ્યોને બચાવી લેવામાં આવ્યા

ગુજરાત આવી રહેલા જહાજ પર મિસાઇલથી હુમલો, 20 ક્રૂ મેમ્બરોનું રેસ્ક્યુ

ગુજરાતના કંડલા બંદર આવી રહેલા એક થાઈ કાર્ગો જહાજ પર બે મિસાઈલોથી હુમલો થયો હતો. બચાવ કામગીરીમાં 20 ક્રૂ સભ્યોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયલ સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર કડક પ્રતિબંધો લાદ્યા છે. ત્યાંથી નીકળતા યુરોપિયન, અમેરિકન અને અન્ય દેશોના જહાજોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.

ગુજરાત આવી રહેલા જહાજ પર હુમલો

રોયલ થાઈ નેવીએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે સંયુક્ત આરબ અમીરાત છોડ્યાના થોડા સમય પછી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક થાઈ ફ્લેગવાળા કાર્ગો જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રીશિયસ શિપિંગ પીસીએલની માલિકીનું 30,000 ડેડવેઇટ-ટન બલ્ક કેરિયર, મયુરી નારી નામનું જહાજ આ જળમાર્ગમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું ત્યારે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. મયુરી નારી સંયુક્ત આરબ અમીરાતના ખલીફા બંદરથી ભારતના ગુજરાતના કંડલા બંદર માટે રવાના થયું હતું અને સવારે 4:10 વાગ્યે તેના પર હુમલો થયો હતો.

હુમલાની તપાસ ચાલી રહી છે

થાઈ નૌકાદળના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બે પ્રોજેક્ટાઈલ જહાજ સાથે અથડાયા હતા, જેના કારણે સ્ટર્ન અને એન્જિન રૂમમાં વિસ્ફોટ બાદ આગ લાગી હતી. થાઈ નૌકાદળ દ્વારા શેર કરાયેલા ફોટામાં જહાજના સ્ટર્નમાંથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો હતો. નૌકાદળના પ્રવક્તા પરાજ રતનજયપને જણાવ્યું હતું કે ઓમાની નૌકાદળે 20 ક્રૂ સભ્યોને બચાવ્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે બાકીના ત્રણને બચાવવા માટે પ્રયાસો ચાલુ છે. હુમલાની હજુ તપાસ ચાલી રહી છે.

તમામ ક્રૂને પરત મોકલવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ

થાઈ નૌકાદળે કહ્યું કે તે બહેરીનમાં કમ્બાઈન્ડ મેરીટાઇમ ફોર્સિસ હેડક્વાર્ટર દ્વારા સંકલન કરી રહી છેય. બહેરીન, યુએઈ અને ઓમાનમાં થાઈ દૂતાવાસો સાથે સંપર્કમાં છે અને મયુરી નારી ક્રૂ માટે શોધ અને બચાવ પ્રયાસોમાં મદદ કરવા માટે યુકે મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ સાથે કામ કરી રહી છે. નૌકાદળે કહ્યું કે તે તમામ 23 ક્રૂને મદદ કરવા અને તેમના થાઈલેન્ડ સુરક્ષિત પરત ફરવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે વિદેશ મંત્રાલયના કોન્સ્યુલર અફેર્સ વિભાગ, મરીન વિભાગ અને થાઈ મેરીટાઇમ એન્ફોર્સમેન્ટ કમાન્ડ સેન્ટર સાથે પણ કામ કરી રહી છે.

