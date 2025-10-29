Prev
Next

મોદી સૌથી સુંદર દેખાતા માણસ... PMના વખાણ કરી, ફરી જૂઠું બોલ્યા ટ્રમ્પ, કહ્યું: જલ્દી કરીશું ટ્રેડ ડીલ

Trump on PM Modi: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર PM મોદીની પ્રશંસા કરી અને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ અટકાવવાનો ખોટો દાવો કર્યો. ટ્રમ્પે પીએમ મોદીને સૌથી સુંદર માણસ ગણાવ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:39 PM IST

Trending Photos

મોદી સૌથી સુંદર દેખાતા માણસ... PMના વખાણ કરી, ફરી જૂઠું બોલ્યા ટ્રમ્પ, કહ્યું: જલ્દી કરીશું ટ્રેડ ડીલ

Trump on PM Modi: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વારંવાર વડા પ્રધાન મોદીની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. બુધવારે, તેમણે ફરી એકવાર પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરી, તેમને સૌથી સુંદર માણસ ગણાવ્યા. જોકે, તેમની પ્રશંસા કર્યા પછી, ટ્રમ્પે પણ તેમના ખોટા દાવાને પુનરાવર્તિત કર્યો. તેમણે પુનરાવર્તિત કર્યું કે તેમણે આ વર્ષના મે મહિનામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જોકે ભારતે વારંવાર તેમના દાવાને નકારી કાઢ્યો છે. આ પ્રસંગે, ટ્રમ્પે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થવાની પણ વાત કરી હતી.

બે પરમાણુ સશસ્ત્ર પડોશીઓ વચ્ચે યુદ્ધ ટાળ્યું

Add Zee News as a Preferred Source

ટ્રમ્પે દક્ષિણ કોરિયામાં એક લંચ દરમિયાન એશિયા-પેસિફિક આર્થિક સહકાર (APEC)ના વ્યાપાર નેતાઓને સંબોધતા આ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે તેમણે આ વર્ષની શરૂઆતમાં વેપાર દબાવનો લાભ લઈને બે પરમાણુ સશસ્ત્ર પડોશીઓ વચ્ચે યુદ્ધ ટાળ્યું હતું. 

મોદી ખૂબ જ સુંદર દેખાડવા માણસ

ટ્રમ્પે કહ્યું કે બે પરમાણુ દેશો એકબીજા સાથે લડી રહ્યા હતા. તેઓ કહી રહ્યા હતા, "ના, ના અમને લડવા દો. તેઓ ખૂબ જ મજબૂત લોકો છે. વડા પ્રધાન મોદી ખૂબ જ સુંદર દેખાડવા માણસ છે, પણ તેઓ એક મજબૂત નેતા છે, ખૂબ જ કઠોર છે. પરંતુ થોડા સમય પછી, બંનેએ ફોન કરીને કહ્યું, અમે હવે લડાઈ બંધ કરી રહ્યા છીએ.

ટૂંક સમયમાં વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થશે: ટ્રમ્પ

તેમના એશિયા પ્રવાસના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન, તેમણે દક્ષિણ કોરિયામાં કહ્યું હતું કે અમેરિકા અને ભારત લાંબા સમયથી પડતર વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે. વધુમાં, તેમણે પીએમ મોદી વિશે કહ્યું કે, "...જો તમે ભારત અને પાકિસ્તાનને જુઓ, તો હું ભારત સાથે વેપાર કરાર કરી રહ્યો છું, અને મને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માટે ખૂબ આદર અને પ્રેમ છે... અમારા ખૂબ જ સારા સંબંધો છે.

શહબાઝ અને મુનીરની પણ પ્રશંસા કરી

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે તેમના ભારત અને પાકિસ્તાન બંને સાથે ઉત્તમ સંબંધો છે. તેમણે કહ્યું કે, હું ભારત સાથે વેપાર કરાર કરી રહ્યો છું, અને મને વડા પ્રધાન મોદી માટે ખૂબ પ્રેમ અને આદર છે. તેવી જ રીતે, પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન ખૂબ જ સારા માણસ છે, અને તેમના ફિલ્ડ માર્શલ ખૂબ જ બહાદુર ફાઇટર છે.

યુદ્ધમાં કોઈ ટ્રેડ કરાર નથી

ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેમણે બંને નેતાઓને કહ્યું કે જ્યાં સુધી તેઓ લડી રહ્યા છે ત્યાં સુધી અમેરિકા તેમની સાથે વેપાર કરાર કરશે નહીં. મેં વડા પ્રધાન મોદીને ફોન કર્યો અને તેમને કહ્યું કે, જો તમે પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધમાં છો, તો અમે વેપાર સોદો કરી શકતા નથી. પછી મેં પાકિસ્તાનને પણ તે જ વાત કહી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Donald Trump on PM ModiDonald Trump Praise Pm Modidonald trumppm modiPm Modi Nicest Looking GuyTrump on PM ModiGujarati NewsWorld newsTrade deal

Trending news