Strait Of Hormuz: પેટ્રોલ-ગેસ મામલે ઈરાને આ શું કહ્યું? હોર્મુઝની 'નાકાબંધી' પર અમેરિકાને સીધીસટ ચેતવણી

Iran-Israel US War: અમેરિકા ઈરાન જેને હથિયાર બનાવીને બીજા દેશોને પણ ભરડામાં લઈ રહ્યું છે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધી કરીને ઈરાનને  ભીસમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. જો કે ઈરાનની સંસદના અધ્યક્ષે એક એવું નિવેદન આપ્યું જેને પગલે હવે પેટ્રોલ ડીઝલ, ગેસ જેવી વસ્તુઓના ભાવ  ભડકે બળશે તેવા સંકેત મળી રહ્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 13, 2026, 01:32 PM IST
  • અમેરિકાએ હોર્મુઝની નાકાબંધી કરવાનું નક્કી કર્યું છે, જેને પગલે ઈરાને આપી ચેતવણી
  • ઈરાનની સંસદના અધ્યક્ષે અમેરિકાને ચેતવ્યું
  • કહ્યું કે  હાલના ભાવની મજા લો. જલદી તમને 4-5 ડોલરમાં મળતા ગેસની યાદ આવશે

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ઈસ્લામાબાદ પીસ ટોક્સ ફેલ જતા હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માટે ઈરાનને કાબૂમાં કરવું એ નાકનો સવાલ થઈ ગયો છે. જેના માટે તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બ્લોક કરવાની ધમકી પણ આપી દીધી છે. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકી નેવી આ ચોક પોઈન્ટને  બ્લોક કરી નાખશે અને કોઈ પણ જહાજને પસાર થવા દેવામાં નહીં આવે. આ સાથે જ જે દેશોએ ઈરાનને ગેરકાયદેસર ટોલ ટેક્સ આપ્યો છે તેમને પણ તેનો ઉપયોગ કરવા નહીં દેવાય. બે અઠવાડિયા માટે યુદ્ધવિરામ પર સહમતિ બાદ પણ હવે નવેસરથી મામલો ગરમાઈ ગયો છે. અમેરિકા જોરદાર પ્રહાર કરવાના મૂડમાં છે ત્યાં ઈરાન કોઈ પણ ભોગે નમતું જોખવા માટે તૈયાર નથી અને વળી પાછી એક નવી ચેતવણી પણ આપી દીધી છે. ઈરાનની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાકેર ગલીબાફે કહ્યું કે હવે તમને 4-5 ડોલરમાં મળનારા ગેસ પેટ્રોલની યાદ આવી જશે. 

શું કહ્યું ઈરાને?
 ઈરાનની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાકેર ગલીબાફે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું કે હાલના ભાવની મજા લો. આ નાકાબંધીના કારણે જલદી તમને 4-5 ડોલરમાં મળતા ગેસ (પેટ્રોલ)ની યાદ આવશે. 

ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG

— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

ગલીબાફના આ નિવેદનથી એવી પણ આશંકા વધી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં આવનારા દિવસોમાં અડચણોના કારણે ભાવમાં વધુ મોટો ઉછાળો આવી શકે છે. પેહેલેથી જ દુનિયાના અનેક દેશો ઓઈલ અને ગેસની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છે ત્યાં વધુ મુસીબત ખડકાઈ શકે છે. વૈશ્વિક મોંઘવારી પણ વધી શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વૈશ્વિક ઓઈલ સપ્લાય માટે ખુબ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ છે. કુલ  ઓઈલ વપરાશના  લગભગ 20 ટકા જેટલો ભાગ આ માર્ગેથી અવરજવર થાય છે. 

ટ્રમ્પનો નાકાબંધીનો આદેશ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે ટ્રુથ સોશિયલ પર  કરેલી એક પોસ્ટ બાદ ઈરાન તરફથી આ નિવેદન આવ્યું છે. જેમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમેરિકા જલદી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી આવનારા જહાજોને રોકવાનું શરૂ કરશે. તેમણે એવી જાહેરાત કરી હતી કે સોમવારે ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7.30 કલાકથી અમેરિકી સેના ઈરાની પોર્ટ્સમાં પ્રવેશ કરતા કે બહાર નીકળતા જહાજોને રોકશે. જેને એક વ્યાપક સમુદ્રી નાકાબંધી ગણાવી. જે દુનિયાના સૌથી મહત્વના ઓઈલ જળમાર્ગને વધુ મુશ્કેલીમાં મૂકશે. 

અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન (Centcom)એ કહ્યું કે આ નાકાબંધી અરબ સાગર અને ઓમાનની ખાડીના કિનારે આવેલી સુવિધાઓ સહિત ઈરાની પોર્ટ્સ અને કાંઠા વિસ્તારોનો ઉપયોગ કરતા તમામ દેશોના જહાજો વિરુદ્ધ નિષ્પક્ષ રીતે લાગૂ કરાશે. 

ઈરાનના બહાને ચીનને લપેટમાં?
રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો અમેરિકાનું આ એક્શન પરોક્ષ રીતે ચીનને કાબૂમાં કરવા માટે લેવાઈ રહ્યું છે. જેમાં કહેવાયું હતું કે ખાડીના સ્ટ્રેટેજિક ઓઈલ રૂટથી પસાર થનારા કેટલાક જહાજો દ્વારા કથિત રીતે ચીની યુઆનનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આ ઘટનાક્રમને લાંબા સમયથી ચાલતી પેટ્રોડોલર સિસ્ટમ માટે એક સીધો પડકાર અને અમેરિકી પ્રતિબંધોને નજરઅંદાજની એક રીત ગણવામાં આવી રહી હતી. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો અમેરિકા માટે હવે આ હોર્મુઝ જળમાર્ગ એક પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન પણ બની ગયો છે. 

કાં તો ખુલશે નહીં તો બંધ રહેશે
ટ્રમ્પ પ્રશાસનને એવું લાગ્યું કે કૂટનીતિથી વાત બનતી નથી તો હવે આર્થિક અને રણનીતિક દબાણ જરૂરી છે. જેને લઈને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર બ્લોકેડનો પ્લાન સામે આવ્યો. ટ્રમ્પે તેને ઓલ ઈન-ઓલ આઉટ રણનીતિ ગણાવી. જેનો અર્થ એ છે કે કાં તો સંપૂર્ણ રીતે રસ્તો ખુલશે નહીં તો સંપૂર્ણ રીતે બંધ થશે. જો કે આ રણનીતિ જેટલી આક્રમક છે એટલી જ જોખમી છે. 

ભારત પર શું પડશે અસર?
ભારત જેવો દેશ જે પોતાની ઉર્જા જરૂરિયાતો માટે મોટા પાયે આયાત પર નિર્ભર છે તેના માટે આ સંકટ વધુ ગંભીર બની શકે છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતોનો 80 ટકા ભાગ આયાત કરે છે. જેનો મોટો હિસ્સો ખાડી દેશોથી આવે છે. જો હોર્મુઝ માર્ગ પ્રભાવિત થાય તો ભારત માટે આયાતી તેલ મોંઘુ થશે. તેનાથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી શકે છે અને મોંઘવારી વધશે. આ સાથે રૂપિયો પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે અને વેપાર ખાદ્ય વધી શકે છે. એટલે કે આ સંકટ સીધી રીતે સામાન્ય માણસોના ખિસ્સાને અસર કરી શકે છે. જો કે  ભારત હવે ક્રૂડ ઓઈલની ખરીદીમાં નવી રણનીતિ અપનાવી રહ્યુ છે. બીજા રસ્તા પણ શોધી રહ્યું છે. ભારતે ક્રૂડ ઓઈલ બાસ્કેટના ફોર્મ્યુલામાં ફેરફાર કર્યો છે. હવે ઓમાન અને દુબઈ ગ્રેડની જગ્યાએ અન્ય દેશોથી ખરીદીના ફોર્મ્યુલાને પણ અપનાવશે. 

 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

