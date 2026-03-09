ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર બન્યા મોજતબા ખામેનેઈ, ખાસ જાણો તેમના વિશે, ટ્રમ્પે શું કહ્યું તે પણ જાણો
Iran New Supreme Leader: આખરે ઈરાનને નવા સુપ્રીમ લીડર મળી ગયા છે. એસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટ્સે નવા સુપ્રીમ લીડરની પસંદગી કરી. મોજતબા ખામેનેઈ હવે અયાતોલ્લા અલી ખામેનેઈની ગાદી સંભાળશે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
- ઈરાનની એસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટ્સે લીધો નિર્ણય
- ખામેનેઈના પુત્ર મોજતબા ખામેનેઈને બનાવ્યા સુપ્રીમ લીડર
- મોજતોબા ખામેનેઈ પાવર બ્રોકર અને ગેટકીપર તરીકે પણ ઓળખાય છે
Trending Photos
Iranian Supreme Leader: 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કરીને મીડલ ઈસ્ટને યુદ્ધમાં ધકેલ્યું. કારણ કે ઈરાને વળતો પ્રહાર કરીને માત્ર ઈઝરાયેલને નહીં પરંતુ અમેરિકાના ખાડીમાં સાથી દેશોને પણ હચમચાવી દીધા. ઈઝરાયેલ અમેરિકાના હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતોલ્લા અલી ખામેનેઈ સહિત અનેક ટોપ લીડરો માર્યા ગયા. હવે ઈરાનથી એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે. નવા સુપ્રીમ લીડરની જાહેરાત થઈ ગઈ છે.
કોણ બન્યું નવા સુપ્રીમ લીડર
અયાતોલ્લા અહી ખામેનેઈના પુત્ર મોજતબા ખામેનેઈને દેશના સર્વોચ્ચ લીડર બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમના પિતાના મોતના ગણતરીના દિવસો બાદ જ ઈરાનના એક્સપર્ટ્સ એસેમ્બલીએ આ નિર્ણય લીધો. ઈરાનની 88 સભ્યોવાળી ધાર્મિક સંસ્થા એસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટ્સે નિર્ણાયક વોટથી મોજતબા ખામેનેઈને ત્રીજા સર્વોચ્ચ નેતા તરીકે પસંદ કર્યા છે. હવે તેઓ પોતાની ગાદી સંભાળશે.
અલ ઝઝીરાના એક રિપોર્ટ મુજબ જેવી નામની જાહેરાત થઈ કે ઈરાનની સેના, ઈસ્લામિક રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર (IRGC) અને રાજકીય નેતાઓએ તરત મોજતબા ખામેનેઈ પ્રત્યે નિષ્ઠાના શપથ લીધા. IRGC એ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે અમે નવા નેતા અયાતોલ્લાહ સૈયદ મોજતબા ખામેનેઈના હુકમનું પાલન કરવા અને પોતાને કુરબાન કરવા માટે તૈયાર છીએ. સેનાના ટોચના નેતૃત્વએ પૂરી વફાદારીનું વચન આપ્યું છે. સંસદના સ્પીકરે તેને ધાર્મિક અને રાષ્ટ્રીય કર્તવ્ય ગણાવ્યું છે. સુરક્ષા પ્રમુખે કહ્યું કે નવા નેતા આ મુશ્કેલ ઘડીમાં દેશને યોગ્ય દિશા દેખાડવામાં સક્ષમ છે.
કોણ છે મોજતબા ખામેનેઈ
56 વર્ષના મોજતબા ખામેનેઈ લાંબા સમયથી પિતાની ઓફિસમાં કામ કરતા હતા અને IRGC સાથે ખુબ ઘનિષ્ઠ સંબંધ ધરાવતા હતા. તેઓ જાહેરમાં વધુ જોવા મળતા નહતા પરંતુ પડદા પાછળ ખુબ શક્તિશાળી ગણાતા હતા. તેમને પાવર બ્રોકર અને ગેટકીપર પણ કહેવામાં આવતા હતા. અસેમ્બલીએ મદરેસાઓ અને યુનિવર્સિટીઓના એક્સપર્ટ્સ સહિત સમગ્ર દેશને અપીલ કરી છે કે તેઓ નવા નેતા માટે એકજૂથ થાય અને દેશની એક્તા જાળવી રાખે.
શું બોલ્યા ટ્રમ્પ?
અયાતોલ્લા મોજતબા ખામેનેઈ ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર બનતા ટ્રમ્પે જવાબ આપ્યો કે જોઈએ શું થાય છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઈઝરાયેલ સાથે વાતચીતમાં મોજતબાની પસંદગીની સીધેસીધી ટીકા કરવાનું જાણે ટાળ્યું હતું. જો કે અગાઉ તેમણે મોજતબા ખામેનેઈના નામની ચર્ચા થતા તેમને ન સ્વીકારવાની વાત કરી હતી. સત્તાવાર જાહેરાત બાદ હવે જાણે ટ્રમ્પ કોઈ પણ કડક નિવેદન આપવાનું ટાળી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. બીજી બાજુ ઈઝરાયેલે ઈરાનના નવા નેતા પર હુમલાની ધમકી આપી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે