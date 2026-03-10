Mojtaba Khamenei: સુપ્રીમ લીડર બનતા જ એક્શનમાં મોજતબા, ઈઝરાયેલ પર છોડવામાં આવેલ મિસાઈલ પર શું લખ્યું?
Iran War With US: મોજતબા ખામેનેઈ સુપ્રીમ લીડર બન્યા બાદ જાણે ઈરાની સેનામાં એક નવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના સતત હુમલાઓ છતાં ઈરાન સખત પલટવાર કરી રહ્યું છે. હવે મોજતબાએ પણ પોતાના ઈરાદા સ્પષ્ટ કરી દીધા છે.
- અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ બાદ પુત્ર મોજતબાએ સંભાળી કમાન
- ઈઝરાયેલ પર એસિડ રેઈન અને મિસાઈલ હુમલા વચ્ચે ઈરાને બદલ્યો સુકાની
- મોજતબા ખામેનેઈના શપથ બાદ યુદ્ધ હવે ભયાનક વળાંકે
Trending Photos
Iran-Israel War: ઈરાનનું ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા સાથે ભયંકર યુદ્ધ છેડાયેલું છે. ન તો અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ અટકવા તૈયાર છે, ન તો ઈરાન હાર માનવા તૈયાર છે. 56 વર્ષીય મોજતબા ખામેનેઈ સુપ્રીમ લીડર બન્યા બાદ ઈરાની સેનામાં નવો જોશ જોવા મળી રહ્યો છે. મોજતબાના તેવર પણ આક્રમક દેખાઈ રહ્યા છે. તેમની નિમણૂકના ગણતરીના કલાકોમાં જ તેમણે ઈઝરાયેલ તરફ છોડવામાં આવનારી મિસાઈલ પર એક સંદેશ લખ્યો છે. રવિવારે તેમને ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર બનાવવામાં આવ્યા હતા.
ઈરાનની જનતાને મોજતબાએ શું કહ્યું?
સત્તામાં આવ્યા બાદ તેમના પ્રથમ પગલા તરીકે, સરકારી બ્રોડકાસ્ટર IRIBની ટેલિગ્રામ ચેનલ પર એક પ્રોજેક્ટાઈલનો ફોટો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પર લખ્યું હતું, 'તમારી સેવામાં, સૈયદ મોજતબા'.
અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ બાદ મોજતબાને સુપ્રીમ લીડર બનાવવામાં આવ્યા છે. ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલામાં 28 ફેબ્રુઆરીએ તેમના પિતા અલી ખામેનેઈનું મોત થયું હતું.
મહસા અમીનીના મોત પર થઈ હતી ટીકા
નોંધનીય છે કે, મહસા અમીનીના મોત પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન ઈરાની પ્રદર્શનકારીઓએ મોજતબાની આકરી ટીકા કરી હતી. મહસા અમીનીનું 2022માં પોલીસ કસ્ટડીમાં મોત થયું હતું. તેમની ધરપકડ ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના કડક ડ્રેસ કોડના ઉલ્લંઘનના આરોપમાં કરવામાં આવી હતી. મોજતબાને ઈરાનના સુરક્ષા તંત્ર પર પકડ રાખનારા માનવામાં આવે છે, જેમણે તાજેતરના વર્ષોમાં વિરોધ પ્રદર્શનોને કચડી નાખ્યા છે.
હવે ઈરાનની ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) અને પોલિટિકલ કાઉન્સિલ, એસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટ્સે વીકેન્ડમાં નવા નેતા પ્રત્યે વફાદારીના શપથ લીધા છે.
મોજતબાથી નારાજ છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
આ પગલું સીધું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની વિરુદ્ધ છે, જેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે, મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલા દેશના આગામી નેતા વિશે તેમની સલાહ લેવી જોઈતી હતી.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જો ઈરાનના નવા નેતાને આ પસંદ નહીં આવે તો તેઓ 'વધારે દિવસ ટકી શકશે નહીં' અને તેમણે અગાઉ મોજતબાને 'મંજૂર નથી' તેવા ઉમેદવાર ગણાવ્યા હતા.
આ જાહેરાત પહેલા ઈઝરાયેલે એવી ધમકી પણ આપી હતી કે, જેની પણ પસંદગી થશે તેને નિશાન બનાવવામાં આવશે. ઈઝરાયેલે તાજેતરમાં ઈરાન પર પોતાના હુમલા વધારી દીધા છે, તેના તેલ અને એનર્જી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવ્યું છે, જેના કારણે રાજધાની કાળા ધુમાડાથી ઢંકાઈ ગઈ છે.
આકાશમાંથી વરસી રહ્યો છે એસિડ રેન!
વીકેન્ડમાં તેલના ડેપો પર અમેરિકા-ઈઝરાયેલના હવાઈ હુમલાના થોડા કલાકો બાદ ઈરાનના કેટલાક ભાગોમાં કાળી 'એસિડ રેઈન' પડવાના અહેવાલો પણ મળી રહ્યા છે.
ઈરાનની રેડ ક્રેસન્ટ સોસાયટીએ ચેતવણી આપી છે કે, હુમલા બાદ તેલથી પ્રદૂષિત થયેલો વરસાદ 'ખૂબ જ ખતરનાક અને એસિડિક' હોઈ શકે છે કારણ કે તે ઇમારતો અને કારો પર જામી જાય છે અને તેનાથી લોકોને માથાનો દુખાવો અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે