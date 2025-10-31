અમેરિકાના આ 2 શહેરોથી સૌથી પહેલા થશે મંદીની શરૂઆત, Moodys એ આપી ખતરનાક વોર્નિંગ
US Recession: હાલ જે વૈશ્વિક સંકટ આવ્યું છે, તે જોતા અમેરિકામાં મંદી આવશે કે નહિ તે મોટો પ્રશ્ન છે. ત્યારે આ અંગે મૂડીઝ એનાલિટિક્સે ચેતવણી આપી છે
Moodys Warning : મૂડીઝ એનાલિટિક્સે (Moody's Analytics) યુએસ મંદી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી જારી કરી છે. મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી માર્ક ઝાંડીએ જણાવ્યું છે કે યુએસ મંદીમાં પ્રવેશ કરશે કે નહીં તે નક્કી કરવામાં ન્યૂ યોર્ક અને કેલિફોર્નિયા મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફે (Trump Tariff) વૈશ્વિક વેપાર યુદ્ધને વેગ આપ્યો છે. જ્યારે ટ્રમ્પ દેશની આવક વધારવા માટે તેનો ઉપયોગ એક સાધન તરીકે કરતા દેખાયા હતા, ત્યારે તેમની પ્રતિકૂળ અસરો પણ પડી છે. ઘણા અર્થશાસ્ત્રીઓએ લાંબા સમયથી ચેતવણી આપી છે કે યુએસ મંદીની આરે છે. હવે, મૂડીઝે એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી જારી કરી છે. મૂડીઝ એનાલિટિક્સે જણાવ્યું છે કે ફક્ત બે રાજ્યો જ નક્કી કરી શકે છે કે યુએસ મંદીમાં પ્રવેશ કરશે કે નહીં.
"નહીંતર, સંતુલન ખોરવાઈ જશે."
મૂડીઝ એનાલિટિક્સ મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી માર્ક ઝાંડીના જણાવ્યા અનુસાર, ન્યુ યોર્ક અને કેલિફોર્નિયા સ્થિર યુએસ અર્થતંત્ર અને સંપૂર્ણ વિકસિત મંદી વચ્ચે અંતિમ રેખા હોઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે ઝાંડી પોતે મહિનાઓથી ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે યુએસ મંદી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે દેશની બે સૌથી મોટી જાહેર અર્થવ્યવસ્થાઓનું નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય (Financial Health) ગેમ-ચેન્જર બની શકે છે.
બંને ટેરિફ પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે
માર્ક ઝાંડીએ આર્થિક અવરોધોનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે ન્યુ યોર્ક અને કેલિફોર્નિયા બંને હાલમાં તેનાથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. તેમનો વિકાસ નોંધપાત્ર અવરોધોનો સામનો કરી રહ્યો છે, પરંતુ તેઓ કેટલાક મજબૂત અવરોધોનો પણ સામનો કરી રહ્યા છે. ઝાંડીના નવા વિશ્લેષણ મુજબ, બંને પાણી પાછળ ચાલતા હોય તેવું લાગે છે, જ્યારે અન્ય રાજ્યો પહેલાથી જ સ્થાનિક મંદીમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે.
તેમણે મુખ્ય ચિંતાઓ દર્શાવતા કહ્યું કે બંને રાજ્યો વૈશ્વિકરણ અને મુક્ત વેપાર પર ખૂબ આધાર રાખે છે. જો કે, તેઓ વધતા ટેરિફ અને કડક ઇમિગ્રેશન નીતિઓ, તેમજ ડિગ્લોબલાઇઝેશનના વ્યાપક વલણ સહિત માળખાકીય પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. બિઝનેસ ઇનસાઇડર સાથેની એક મુલાકાતમાં, ઝાંડીએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે બંને રાજ્યો ટ્રમ્પના ઊંચા ટેરિફ અને અત્યંત પ્રતિબંધિત ઇમિગ્રેશન નીતિ દ્વારા ઉભા થયેલા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે, ત્યારે તેઓ AI રોકાણમાં વધારો અને વધતા શેરબજારોથી પણ લાભ મેળવી રહ્યા છે, જે ઉચ્ચ આવક ધરાવતા પરિવારોમાં ગ્રાહક ખર્ચને વધારી રહ્યા છે.
ન્યૂ યોર્ક અને કેલિફોર્નિયા પર બધાની નજર છે
ઝાન્ડીના મતે, કેલિફોર્નિયાનું ટેક સેક્ટર, જે છટણી માટે સંવેદનશીલ છે, તે નોકરી બજાર માટે સંભવિત જોખમ ઊભું કરે છે. જો કે, તેમનું કહેવું છે કે આરોગ્યસંભાળ અને શિક્ષણ જેવા અન્ય ક્ષેત્રો આ ખામીને અમુક અંશે પૂરી કરી રહ્યા છે. મૂડીઝના અર્થશાસ્ત્રીઓએ ઓગસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે યુએસ મંદીની અણી પર હતું, અને સપ્ટેમ્બર સુધીમાં પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. હવે, બધાની નજર ન્યૂ યોર્ક અને કેલિફોર્નિયા પર છે.
અમેરિકામાં ફુગાવો ઊંચો
માર્ક ઝાન્ડી કહે છે કે જેમ ઓહિયો જાય છે, તેમ રાષ્ટ્ર પણ જાય છે. આ કહેવત હવે લાગુ ન પડે, પરંતુ આજના અર્થતંત્રમાં વાસ્તવિક ખેલાડીઓ કદાચ હાંસિયામાં છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ટેરિફ યુદ્ધની વ્યાપક અસર પડી છે. સપ્ટેમ્બરમાં છૂટક ફુગાવો ઊંચો રહ્યો, જે કેટલીક યુએસ આયાતોના ભાવમાં વધારાને કારણે હતો. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ લેબર દ્વારા જારી કરાયેલા તાજેતરના ફુગાવાના ડેટા અનુસાર, સપ્ટેમ્બરમાં ગ્રાહક ભાવમાં એક વર્ષ અગાઉની સરખામણીમાં 3%નો વધારો થયો હતો, જે અપેક્ષા કરતાં ઓછો હતો, પરંતુ પાછલા ઓગસ્ટમાં 2.9%ના વધારા કરતાં વધુ હતો.
