40000થી વધુ અમેરિકનોની ગઈ નોકરી, H-1B વિઝા પર USનું મોટું નિવેદન

Lost Jobs: H-1B વિઝા પર લગાવવામાં આવેલી $100,000 ફી અંગે, વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય અમેરિકનોના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરશે, કારણ કે તે મોટા પાયે છટણીનું કારણ હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:58 PM IST

40000થી વધુ અમેરિકનોની ગઈ નોકરી, H-1B વિઝા પર USનું મોટું નિવેદન

Lost Jobs: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે H-1B વિઝા માટે નવી $100,000 ફી નવા અરજદારો માટે છે અને તેમણે આ રકમમાં એક વાર જ ચૂકવવી પડશે. આ નિર્ણયનું કારણ સમજાવતા, વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકન કંપનીઓએ પોતે મોટા પાયે અમેરિકનોને છટણી કરી છે અને તેમની જગ્યાએ વિદેશી કામદારોને નોકરી આપી છે.

વિદેશી કામદારોને નોકરી આપી

વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે એક કંપનીએ 5,189 H-1B વિઝા મેળવ્યા છે અને 16,000 અમેરિકનોને નોકરી આપી છે. બીજી કંપનીએ 1,698 H-1B વિઝા મેળવ્યા છે અને 2,400 લોકોને નોકરી આપી છે. વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે બીજી કંપનીએ 2022થી 27,000 અમેરિકનોને નોકરી આપી છે. ચોથી કંપનીએ 1,000 લોકોને નોકરી આપી છે અને તેમની જગ્યાએ વિદેશી કામદારોને નોકરી આપી છે.

વિઝા પ્રોગ્રામનો દુરુપયોગ

વ્હાઇટ હાઉસનું કહેવું છે કે આ પગલું અમેરિકનોના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે લેવામાં આવ્યું છે. કંપનીઓ H-1B વિઝા પ્રોગ્રામનો દુરુપયોગ કરી રહી હતી, અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના જોખમોને રોકવા માટે આને રોકવા જરૂરી છે.

મોટી સંખ્યામાં ભારતીયો

હાલના વિઝા ધારકો માટે ફીનો અભાવ એ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કામ કરતા હજારો વ્યાવસાયિકો માટે મોટી રાહત છે, જેઓ આ નવા નિયમથી પ્રભાવિત થવાની ચિંતામાં હતા, જેમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભારતીયો છે.

દેશમાં ફરીથી પ્રવેશવા માટે ફી ચૂકવવાની જરૂર નહીં

યુએસ સિટીઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (USCIS) એ શનિવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની નવી H-1B વિઝા ફી ફક્ત નવા અરજદારો પર જ લાગુ થશે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 21 સપ્ટેમ્બરની જાહેરાતની અસરકારક તારીખ પહેલાં સબમિટ કરાયેલ H-1B વિઝા અરજીઓ પર કોઈ અસર થશે નહીં. વધુમાં, હાલમાં યુએસની બહાર રહેતા વિઝા ધારકોને દેશમાં ફરીથી પ્રવેશવા માટે ફી ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં.

અમેરિકન કામદારોને પ્રાથમિકતા આપવાનું વચન

વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા ટેલર રોજર્સે જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે અમેરિકન કામદારોને પ્રાથમિકતા આપવાનું વચન આપ્યું હતું, અને આ સમજદારીભર્યું પગલું તેનું પરિણામ છે. તેમણે કહ્યું કે તે અમેરિકન વ્યવસાયોને પણ ખાતરી આપે છે જે ખરેખર આપણા મહાન દેશમાં ઉચ્ચ કુશળ કામદારો લાવવા માંગે છે, પરંતુ પ્રણાલીગત ખામીઓ દ્વારા તેમને અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે.

આ લોકોને લાગુ પડશે નહીં

USCISના ડિરેક્ટર જોસેફ એડલોએ એક મેમોમાં જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે ટ્રમ્પ દ્વારા જાહેર કરાયેલી ઘોષણા ફક્ત તે લોકોને લાગુ પડશે જેઓ હવે અરજી કરે છે. આ ઘોષણા એવા લોકોને લાગુ પડતી નથી જેઓ ઘોષણાની અસરકારક તારીખ પહેલાં દાખલ કરાયેલી અરજીઓના લાભાર્થીઓ, હાલમાં મંજૂર કરાયેલી અરજીઓના લાભાર્થીઓ, અથવા જેઓ માન્ય રીતે જારી કરાયેલ H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા ધરાવે છે.

