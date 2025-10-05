મચ્છરોને પસંદ છે બીયર પીનારા લોકો... પણ સ્નાન કરનારને કરે છે નફરત, રિસર્ચમાં ખુલાસો
Mosquitoes Research: નેધરલેન્ડ્સના વૈજ્ઞાનિકોએ દેશના પ્રખ્યાત લોલેન્ડ્સ મ્યુઝિક ફેસ્ટિવલમાં એક અનોખો અભ્યાસ કર્યો છે, જેમાં મચ્છર કેટલાક લોકોને વધુ કેમ કરડે છે તે સમજવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે તેના પરિણામો ચોકાવનારા હતા.
Mosquitoes Research: નેધરલેન્ડ્સના વૈજ્ઞાનિકોને એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું કે જે લોકો દારૂ પીવે છે તેમને મચ્છર કરડવાની શક્યતા વધુ હોય છે. આ અભ્યાસ સંગીત ઉત્સવમાં હાજરી આપતા 500 લોકો પર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે મચ્છરથી ભરેલા કન્ટેનરમાં હાથ મૂક્યા અને પરિણામો કેમેરામાં રેકોર્ડ કર્યા. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું કે જે લોકોએ દારૂ પીધો હતો તેમને 34 ટકા વધુ વાર મચ્છર કરડ્યા હતા.
વધુમાં, જે લોકોએ સ્નાન કર્યું ન હતું, સનસ્ક્રીન લગાવ્યું ન હતું અથવા આગળની રાત્રે કોઈની સાથે સૂતા ન હતા, તેમને પણ વધુ મચ્છર કરડવાનો અનુભવ થયો. આ અભ્યાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે જે લોકો દારૂ પીવે છે તેમને મચ્છર કરડવાની શક્યતા વધુ હોય છે.
સંગીત ઉત્સવમાં અનોખું સંશોધન
નેધરલેન્ડ્સના સૌથી પ્રખ્યાત સંગીત ઉત્સવ, લોલેન્ડ્સમાં ફક્ત સંગીત જ નહીં પણ મચ્છરો પણ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. 2023માં, જ્યારે બિલી ઇલિશ અને ફ્લોરેન્સ + ધ મશીન જેવા મોટા કલાકારો સ્ટેજ પર પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે રેડબૌડ યુનિવર્સિટી, નિજમેગનના કેટલાક વૈજ્ઞાનિકોએ પણ આ ઉત્સવમાં હાજરી આપી હતી. જોકે, તેઓ સંગીત સાંભળવા નહીં, પણ મચ્છરો વિશે જાણવા આવ્યા હતા.
ફેલિક્સ હોલ નામના વૈજ્ઞાનિકની આગેવાની હેઠળની આ સંશોધન ટીમ જાણવા માંગતી હતી કે શા માટે કેટલાક લોકોને મચ્છર વધુ કરડે છે અને અન્ય લોકોને ઓછા. આ કરવા માટે, તેઓએ ઉત્સવમાં ભાગ લેનારાઓને એક ખાસ પ્રયોગમાં સામેલ કર્યા. તેમને મચ્છરોથી ભરેલા બોક્સમાં હાથ નાખવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તેમના હાથ રક્ષણાત્મક કપડાથી ઢંકાયેલા હતા, જેનાથી મચ્છરો તેમને સૂંઘી શકે પણ તેમને કરડી ન શકે. ત્રણ દિવસીય ઉત્સવમાં આશરે 60,000 લોકોએ હાજરી આપી હતી.
મચ્છરો બીયરને પ્રેમ કરે છે, પરંતુ સ્નાન ગમતુ નથી
લોલેન્ડ્સ મ્યુઝિક ફેસ્ટિવલમાં હાથ ધરાયેલા આ રસપ્રદ સંશોધનથી વૈજ્ઞાનિકો માટે કેટલાક રસપ્રદ પરિણામો મળ્યા હતા. ઉત્સવ દરમિયાન, આશરે 500 લોકોએ મચ્છર ભરેલી જાળીમાં હાથ મૂક્યા. દરેક પ્રયોગનું વિડીયોગ્રાફી કરવામાં આવી હતી જેથી પછીથી તે જોઈ શકાય કે દરેક હાથ પર કેટલા મચ્છર આવે છે અને કેટલા સમય સુધી રહે છે. વધુમાં, બધા ભાગ લેનારા લોકોને એક પ્રશ્નાવલી ભરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું જેમાં પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ શું ખાય છે, પીવે છે અને તેઓ કેવી રીતે જીવે છે.
મચ્છરો આ લોકોને ગમે છે
જ્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ આ પ્રતિભાવોને વીડિયો સાથે જોડ્યા, ત્યારે જાણવા મળ્યું કે જે લોકો બીયર પીતા હતા, ગાંજો પીતા હતા અને સેક્સ કરતા હતા તેઓ મચ્છરોમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય હતા, સંશોધન ટીમે મજાકમાં લખ્યું કે, મચ્છર આપણામાંના મસ્તીખોરોને પસંદ કરે છે. આ દરમિયાન, જે લોકો સનસ્ક્રીન પહેરતા હતા અથવા તાજેતરમાં સ્નાન કરતા હતા તેમને કરડવાની શક્યતા ઓછી હતી.
આ રીતે મચ્છર પસંદ કરે છે પોતાનો શિકાર
જ્યારે મચ્છર લોકોના જૂથનો સામનો કરે છે, ત્યારે તેઓ પહેલા તેમને સૂંઘે છે કે કોને કરડવું અને કોને નહીં કરડવું તે નક્કી કરે છે. જો કે, તેઓ કઈ સુગંધ પસંદ કરે છે તે હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સમજી શકાયું નથી. જોકે સંશોધનોએ દર્શાવ્યું છે કે મચ્છરો બીયર પીનારાઓને પસંદ કરે છે, વૈજ્ઞાનિક ફેલિક્સ હોલ સૂચવે છે કે આ દારૂને કારણે નહીં, પરંતુ તેમના વર્તનમાં ફેરફારને કારણે હોઈ શકે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે જે લોકો દારૂ પીવે છે તેઓ વધુ જોરશોરથી નૃત્ય કરે છે, જે તેમના શરીરનું તાપમાન અને પરસેવાની ગંધમાં ફેરફાર કરે છે, જે મચ્છરોને આકર્ષિત કરી શકે છે.
જોકે, સંગીત ઉત્સવો બીયર પીનારાઓને શોધવા માટે એક સારી જગ્યા છે જે મચ્છર ભગાડવા માટે તૈયાર હોય છે. જો કે, આવા સ્થળે સંશોધન કરવામાં પણ તેની ખામીઓ છે. સૌથી મોટી ખામી એ છે કે તહેવારોમાં ભાગ લેનારાઓ સામાન્ય રીતે યુવાન અને સ્વસ્થ હોય છે, જ્યારે સામાન્ય વસ્તીમાં તમામ ઉંમરના અને આરોગ્ય ધરાવતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે. તેથી, મચ્છર ખરેખર કોને વધુ કરડે છે તે સમજવા માટે, વૈજ્ઞાનિકોએ તહેવારોની બહાર સમાન અભ્યાસો હાથ ધરવાની જરૂર પડશે.
