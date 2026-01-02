આ છે દુનિયાના સૌથી તાકતવર લોકો, જેમના એક ઈશારે દુનિયાના દરેક દેશ પર પડે છે અસર; ભારતના આ વ્યક્તિનું નામ સામેલ
Most Powerful Leaders: દુનિયાના સૌથી તાકતવર લોકો માત્ર અમીર જ નથી હોતા. તેમના નિર્ણયો વૈશ્વિક રાજકારણ, અર્થવ્યવસ્થા અને સામાન્ય લોકોના જીવનને સીધી રીતે અસર કરે છે. જાણો આવા પ્રભાવશાળી નેતાઓ વિશે.
Most Powerful Leaders: દુનિયામાં એવા ઘણા લોકો છે જેઓનો દબદબો આખા દુનિયામાં છે અને તેઓ દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી લોકો છે. તેમના દ્વારા કહેવામાં આવેલી વાત અથવા લેવામાં આવેલા નિર્ણયોની અસર વિવિધ દેશોના આર્થિક, રાજકીય અને સામાજિક ત્રણેય પાસાઓ પર પડે છે. ઘણીવાર આપણે વિચારીએ છીએ કે, દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી માણસ એ જ હોય છે જે સૌથી અમીર હોય, પરંતુ એવું નથી. આ યાદીમાં દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો, મલ્ટિનેશનલ કંપનીઓના માલિકો અને ગૂગલ, માઈક્રોસોફ્ટ અને ટેસ્લા જેવી ટેકનિકલ કંપનીઓના માલિકો અને CEO સામેલ છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દુનિયાના સૌથી તાકતવર અને શક્તિશાળી દેશના પ્રમુખ છે. તેમના દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો અને બનાવેલા નિયમોની અસર વિશ્વના દરેક દેશ અને તેમના નાગરિકો પર પડે છે. દુનિયાભરનો વૈશ્વિક વેપાર ડોલર દ્વારા કરવામાં આવે છે. જો તેઓ અમેરિકન ચલણ ડોલર અંગે કોઈ નિયમ બનાવે, તો તેની અસર સમગ્ર દુનિયાની ઈકોનોમી અને વૈશ્વિક બજાર પર પડે છે. તેઓ દુનિયાની સૌથી શક્તિશાળી સેનાના સેનાપતિ પણ છે, જેના સૈન્ય મથકો વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા છે, જે તેમને સૈન્ય શક્તિની દ્રષ્ટિએ વધુ પાવરફુલ બનાવે છે.
એલન મસ્ક
એલન મસ્ક દુનિયાના સૌથી અમીર વ્યક્તિઓમાંથી એક છે, જે વિશ્વ વિખ્યાત અમેરિકન કંપનીઓના જેમ કે, ટેસ્લા, સ્પેસ એક્સ અને X (અગાઉનું ટ્વિટર) જેવી કંપનીઓના માલિક છે. આ કંપનીઓની અસર દુનિયાભરના દેશોની રાજકીય, ઔદ્યોગિક અને સામાજિક વ્યવસ્થા પર સીધી રીતે પડે છે. તેઓ પોતાની કંપનીઓના માધ્યમથી અંતરિક્ષ યાત્રા, ઇલેક્ટ્રિક કાર અને વૈશ્વિક મીડિયાને પ્રભાવિત કરે છે. એલોન મસ્ક ભવિષ્યની ટેકનોલોજી પર ઝડપથી કામ કરી રહ્યા છે. 330 અબજ ડોલરથી વધુની સંપત્તિ અને વિશાળ ડેટા નિયંત્રણને કારણે તેઓ દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી લોકોની યાદીમાં સામેલ છે.
વ્લાદિમીર પુતિન
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન દુનિયાના સૌથી તાકતવર રાજનેતાઓમાંથી એક છે. તેઓ શક્તિશાળી અમેરિકા અને પશ્ચિમી દેશોની વિરુદ્ધ જઈને યુક્રેન સામે યુદ્ધ લડી રહ્યા છે. અમેરિકા અને પશ્ચિમી દેશોએ રશિયા પર અનેક પ્રકારના વૈશ્વિક પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે, પરંતુ પુતિન પાછળ હટી રહ્યા નથી. રશિયા પાસે દુનિયામાં સૌથી વધુ પરમાણુ હથિયારો છે અને હથિયારો તેમજ ટેકનોલોજીની બાબતમાં રશિયા અગ્રણી દેશોમાંથી એક છે.
ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન
ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન દુનિયાની સૌથી તાકતવર મહિલાઓમાંથી એક છે. તેઓ યુરોપિયન કમિશન (EU)ના અધ્યક્ષ છે. તેમના દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો પશ્ચિમી દેશોની અર્થવ્યવસ્થા અને સામાજિક વ્યવસ્થાને પ્રભાવિત કરે છે. ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન લગભગ 45 કરોડ લોકોને પોતાના નિર્ણયોથી સીધી રીતે અસર કરે છે. તેમણે 'યુરોપિયન ગ્રીન ડીલ' શરૂ કરી છે, જે અંતર્ગત વર્ષ 2050 સુધીમાં સમગ્ર યુરોપને ક્લાઈમેટ ન્યુટ્રલ બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે.
નરેન્દ્ર મોદી
ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દુનિયાના સૌથી પાવરફુલ નેતાઓમાંથી એક છે. ડિસેમ્બર 2025માં મોર્નિંગ કન્સલ્ટના સર્વેમાં તેમને 71 ટકા અપ્રુવલ રેટિંગ મળ્યું છે. તેઓ દુનિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા અને દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તી ધરાવતા દેશના વડાપ્રધાન છે. ભારત આજે 'ગ્લોબલ સાઉથ'ના અગ્રણી દેશોમાંથી એક છે અને વિકાસશીલ દેશોનો અવાજ બનીને ઉભર્યું છે.
