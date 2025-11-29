દુનિયામાં ત્રીજો સૌથી શક્તિશાળી દેશ બની ભારતે મચાવી ધૂમ, હથિયાર કે રૂપિયા કેવી રીતે નક્કી થાય છે દેશની તાકાત?
Most Powerful Nation: ભારતે માત્ર સેના અને રૂપિયાથી જ નહીં, પરંતુ અન્ય ઘણી બાબતોના પ્રભાવથી દુનિયામાં નંબર 3 સુપરપાવર બનીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ચાલો જાણીએ કેવી રીતે નક્કી થાય છે દેશની તાકાત?
Most Powerful Nation: દુનિયામાં તાકાત માત્ર હથિયારો કે રૂપિયાથી માપવામાં આવતી નથી. એક દેશની છબી, તેની આર્થિક પકડ, કૂટનીતિક જાળ અને સેનાની તાકાત, આ બધાનું અદ્રશ્ય ગણિત નક્કી કરે છે કે, કોણ કયા રેન્ક પર રહેશે. એશિયામાં હાલમાં જ આવેલા નવા આંકડાઓએ સૌને હેરાન કરી દીધા છે. ભારતે ત્રીજા નંબરનું સ્થાન હાંસલ કરીને શાંતિ અને શક્તિનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, આ રેન્કિંગ માત્ર હથિયારો કે રૂપિયાની તાકાતનું પરિણામ છે કે બીજું કંઈક પણ છે? ચાલો સમજીએ.
કયા આધારો પર માપવામાં આવી તાકાત
હાલમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રતિષ્ઠિત લોવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (Lowy Institute)એ Asia Power Index 2025 જાહેર કર્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર એશિયાના 27 દેશોની તાકાતને આઠ મુખ્ય પરિમાણો - સૈન્ય ક્ષમતા, આર્થિક શક્તિ, રક્ષા નેટવર્ક, કૂટનીતિક પ્રભાવ, સાંસ્કૃતિક પહોંચ, લચીલાપણું (Resilience) અને ભવિષ્યની ક્ષમતાના આધારે માપવામાં આવી. આ વખતે લિસ્ટમાં ભારતે ત્રીજા સ્થાન પર કબ્જો જમાવ્યો છે, જેનાથી સમગ્ર એશિયામાં ભૂ-રાજકીય ખેલ બદલાતા જોવા મળી રહ્યા છે.
ભારતનો આ છલાંગ માત્ર સેના કે હથિયારોના દમ પર નહીં, પરંતુ આર્થિક વિકાસ, આંતરરાષ્ટ્રીય પાર્ટનરશિપ અને નવી ટેકનોલોજીમાં રોકાણ - આ બધાની મિશ્ર અસર ભારતને મેજર પાવર (Major Power) બનાવે છે. લોવી રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભારતનો સ્કોર 40.0 છે, જે તેને મેજર પાવર શ્રેણીમાં મજબૂતીથી સ્થાપિત કરે છે.
ભારતે કયા ક્ષેત્રોમાં કર્યા બદલાવ
રક્ષાના મામલામાં ભારતે છેલ્લા દાયકામાં ઘણા મોટા બદલાવ કર્યા છે. આધુનિક મિસાઇલ સિસ્ટમ, હાઇ-ટેક લડાકુ વિમાન અને સપાટી તેમજ પાણીની અંદરથી લડવાની ક્ષમતાએ સેનાને તાકાતવર બનાવી છે. આ ઉપરાંત નૌસેનાની સબમરીન અને એરફોર્સની લાંબી દૂરીની સ્ટ્રાઇક ક્ષમતાએ ભારતની સૈન્ય પહોંચને વધુ અસરકારક બનાવી છે.
આર્થિક મોરચા પર સ્થિતિ
આર્થિક મોરચે પણ ભારત ઝડપથી ઉભરી રહ્યું છે. રિપોર્ટ અનુસાર દેશનો GDP, ટેકનિકલ રોકાણ અને વૈશ્વિક વેપાર નેટવર્ક ભારતને વૈશ્વિક મંચ પર મજબૂત સ્થિતિ આપે છે. આ સાથે જ ભારતની ડિજિટલ શક્તિ, સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ અને ઊર્જા સુરક્ષા તેને ભવિષ્યના પડકારો માટે તૈયાર કરે છે.
ભારતની સોફ્ટ પાવર
કૂટનીતિક રીતે ભારતે પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. ભારત અનેક બહુપક્ષીય મંચોનો ભાગ છે અને વૈશ્વિક મામલાઓમાં પ્રભાવ પાડી રહ્યું છે. સાંસ્કૃતિક પ્રભાવ પણ ભારતની તાકાતનો હિસ્સો છે - ભાષા, ફિલ્મ, સંગીત અને યોગ જેવી વસ્તુઓ ભારતના ‘સોફ્ટ પાવર’ને મજબૂત કરે છે. જો કે, રિપોર્ટ એ પણ જણાવે છે કે, ભારત હજુ પણ કેટલાક ક્ષેત્રોમાં સુધારો કરી શકે છે. કૂટનીતિક પહોંચ અને આર્થિક વિસ્તારની ક્ષમતાને વધુ વધારવાની જરૂર છે. આ ઉપરાંત રક્ષા નેટવર્ક અને ટેકનિકલ નવીનીકરણને આગલા સ્તર પર લઈ જવું પડશે.
આ રિપોર્ટે દુનિયાને એ સંદેશ આપ્યો છે કે, માત્ર હથિયાર અને રૂપિયા જ કોઈ દેશની શક્તિ નક્કી કરતા નથી. વ્યૂહાત્મક રોકાણ, ટેકનિકલ પ્રગતિ, કૂટનીતિક ક્ષમતા અને સાંસ્કૃતિક પ્રભાવ - આ બધું મળીને એક દેશને સુપરપાવર બનાવે છે. ભારતે આ સાબિત કરી દીધું છે કે, સતત વિકાસ અને વ્યૂહાત્મક વિચારસરણીથી ત્રીજા નંબરની પાવર પણ હાંસલ કરી શકાય છે.
