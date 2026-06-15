/યુદ્ધ વિરામ માટે અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે MoU સાઇન, ટ્રમ્પના નિવેદનથી વધ્યું સસ્પેન્સ; હવે શુક્રવાર પર બધાની નજર

US Iran Peace Agreement: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાર મહિનાથી ચાલી રહેલા યુદ્ધનો આખરે અંત આવતો જોવા મળી રહ્યું છે. બન્ને દેશોએ આ દિશામાં એક સમજૂતી કરાર (MOU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. અમેરિકાના અધિકારીઓનો દાવો છે કે, આ MOU પર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ અને ઈરાની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘેર ગાલીબાફે હસ્તાક્ષર કર્યા છે.
આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે મળીને ઈરાન પર સૈન્ય હુમલા કર્યા હતા. તેના જવાબમાં ઈરાને પણ અમેરિકાના ઠેકાણાઓ અને તેના મિત્ર દેશો પર હુમલા કર્યા. આ સાથે જ આ યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું અને અંદાજે ચાર મહિના સુધી ચાલતું રહ્યું.
હવે બન્ને દેશો આ યુદ્ધ ખતમ કરવા માટે સંમત થયા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ અને ઈરાનની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાકર ગાલીબાફે આ કરાર પર ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી સાઇન કર્યા છે. ગાલીબાફ ઈરાન તરફથી વાતચીત કરનારી ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. એક મોટો અને ઔપચારિક સાઇનિંગ સેરેમની શુક્રવારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જિનીવા શહેરમાં યોજાવાની છે.
શું છે આ કરાર?
આ કોઈ સંપૂર્ણ શાંતિ સંધિ નથી. આ એક ફ્રેમવર્ક છે એટલે કે એક માળખું, જે દર્શાવે છે કે, આગળની વાતચીત કઈ દિશામાં થશે. આમાં નક્કી થયું છે કે, લડાઈને ધીમે-ધીમે ઓછી કરવામાં આવશે અને જે મુદ્દાઓ હજી પણ બાકી છે તેના પર અલગથી ટેકનિકલ વાતચીત થશે.
ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમનું શું થશે?
ઈરાનનો ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામ એટલે કે પરમાણુ કાર્યક્રમ એક ઘણો મોટો અને જટિલ મુદ્દો છે. આ કરારમાં તેને અત્યારે ઉકેલવામાં આવ્યો નથી. તેના પર અલગથી વાતચીત થશે.
હોર્મુઝને લઈને શું વાત બની?
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ રસ્તાઓમાંથી એક છે. દુનિયાનો મોટો હિસ્સો અહીંથી જ ઓઈલ મંગાવે છે. યુદ્ધ દરમિયાન અહીંથી જહાજોની અવરજવર બંધ કે ખૂબ જ ઓછી થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે દુનિયાભરમાં ઓઈલની કિંમતો અને બજાર અસ્થિર થઈ ગયા હતા.
હવે આ કરાર પછી આ માર્ગથી જહાજો ફરીથી અવર-જવર કરવા લાગશે. એક અમેરિકાના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન અત્યારથી જ ધીમે-ધીમે વધવા લાગ્યો છે. જો કે, તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, બે અઠવાડિયામાં બધું પહેલા જેવું નહીં થઈ જાય - આ ધીમે-ધીમે સામાન્ય થશે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે, ઈરાનને પરમાણુ હથિયાર હાસિલ નહીં કરવામાં દેવામાં આવે. તેમણે જણાવ્યું કે, હોર્મુઝ આંશિક રીતે ખૂલી ચૂક્યું છે અને શુક્રવાર સુધીમાં સંપૂર્ણ રીતે ખૂલી જશે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું કે, ઈરાનને ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારની પ્રતિબંધોમાં રાહત નહીં મળે, જ્યાં સુધી તે કરારની શરતોનું પાલન નહીં કરે. કરારની સંપૂર્ણ વિગતો પણ શુક્રવાર પછી જાહેર કરવામાં આવશે.
ઓમાનની ભૂમિકા પર સવાલ કેમ?
વાતચીત પહેલા ઓમાન આ સમગ્ર મામલામાં મધ્યસ્થી કરનાર દેશની ભૂમિકામાં હતું. પરંતુ એક અમેરિકાના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, અમેરિકા ઓમાનના એ કામથી ખુશ નહોતું. આનાથી સમજાય છે કે, વાતચીતની આ પ્રક્રિયા સરળ રહી નથી.
ઈરાની સ્પીકરને સુપ્રીમ લીડરનું સમર્થન હતું?
જી હા... અમેરિકાના અધિકારીએ એ સ્પષ્ટ કર્યું કે, ઈરાનની સંસદના સ્પીકર ગાલીબાફ પાસે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર એટલે કે સર્વોચ્ચ નેતાનું પૂરું સમર્થન હતું કે તેઓ આ કરાર પર સાઇન કરે અને વાતચીત કરે. આ એટલા માટે જરૂરી છે કારણ કે ઈરાનમાં અસલી સત્તા સુપ્રીમ લીડર પાસે હોય છે.
અમેરિકા ઈરાનને શું આપશે?
અમેરિકાએ કહ્યું છે કે, તેઓ ઈરાનના જે રૂપિયા વિદેશોમાં જપ્ત (ફ્રોઝન) કરાયેલા છે તેને મુક્ત કરી શકે છે. સાથે જ કેટલાક આર્થિક પ્રતિબંધો પણ હટાવી શકાય છે. પરંતુ આ બધું ત્યારે જ થશે જ્યારે ઈરાન એવા કેટલાક પગલાં ભરે જે સાબિત થઈ શકે અને જેને બદલી ન શકાય. અમેરિકાએ તેને "ચકાસણી-યોગ્ય અને અપરિવર્તનીય પગલાં" ગણાવ્યા છે.
ઈઝરાયેલ અને લેબેનાનનું શું?
ઈરાને દાવો કર્યો હતો કે, આ કરારમાં ઈઝરાયેલનું લેબેનાનમાંથી હટવું પણ સામેલ છે. પરંતુ અમેરિકાના અધિકારીએ આ વાતને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢી હતી. તેમણે કહ્યું કે, ઈઝરાયેલનું લેબેનાનથી પાછા હટવું એ આ કરારની કોઈ શરત નથી.