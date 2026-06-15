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યુદ્ધ વિરામ માટે અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે MoU સાઇન, ટ્રમ્પના નિવેદનથી વધ્યું સસ્પેન્સ; હવે શુક્રવાર પર બધાની નજર

US Iran Peace Agreement: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે છેલ્લા અંદાજે ચાર મહિનાથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. હવે આ યુદ્ધને રોકવા માટે બન્ને દેશોએ એક મોટી ડીલ પર સાઇન કરી દીધી છે. આ કરારને MOU એટલે કે મેમોરેન્ડમ ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, એક લેખિત સંમતિ કે આપણે આગળ વાતચીત કરીશું અને લડાઈ બંધ કરીશું. તેને આ સમગ્ર સંકટનો સૌથી મોટો બ્રેકથ્રુ માનવામાં આવી રહ્યો છે. જો કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદને આ ડીલ પર સસ્પેન્સ વધારી દીધું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 15, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:35 PM IST
યુદ્ધ વિરામ માટે અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે MoU સાઇન, ટ્રમ્પના નિવેદનથી વધ્યું સસ્પેન્સ; હવે શુક્રવાર પર બધાની નજર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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યુદ્ધ વિરામ માટે અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે MoU સાઇન, ટ્રમ્પના નિવેદનથી વધ્યું સસ્પેન્સ
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