હમ નહીં સુધરેંગે! રાજીનામું આપ્યા બાદ મોહમ્મદ યુનુસે વળી પાછો સેવન સિસ્ટર્સનો રાગ આલાપ્યો, ભારતનું નામ લીધુ જ નહીં

Bangladesh News: શેખ હસીનાની સરકાર પડ્યા બાદ જે વચગાળાની સરકાર બાંગ્લાદેશમાં બની તેના સલાહકાર મોહમ્મદ યુનુસે જતા જતા પણ એવી ન ગમે એવી હરકત કરી. તેમણે પોતાના રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનમાં ભારતના પૂર્વોત્તર રાજ્યો જેને સેવનસિસ્ટર્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તેનો ઉલ્લેખ કર્યો અને તે પણ ભારતનું નામ લીધા વગર. 

Last Updated: Feb 17, 2026, 09:05 AM IST
  • મોહમ્મદ યુનુસે વચગાળાની સરકારના સલાહકાર પદેથી રાજીનામું આપ્યું
  • રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનમાં ભારતના સેવન સિસ્ટર્સ એટલે કે પૂર્વોત્તર રાજ્યોનો કર્યો ઉલ્લેખ
  • ભારતનું નામ લીધા વગર ઉલ્લેખ કર્યો, અગાઉ પણ કરી ચૂક્યા છે સેવન સિસ્ટર્સનો ઉલ્લેખ

બાંગ્લાદેશમાં હવે બીએનપીના નેતૃત્વવાળી સરકાર હશે. આજે બીએનપી એટલે કે બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે. તારિક રહેમાન પ્રધાનમંત્રી પદના શપથ લેશે. બાંગ્લાદેશમાં જ્યારથી શેખ હસીનાની સરકાર પડી છે ત્યારથી ભારત સાથે તણાવભર્યો માહોલ છે. જો કે આ બધા વચ્ચે પણ બાંગ્લાદેશે ભારતને તારિક રહેમાનના શપથગ્રહણ સમારોહ માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. મહેમાનોની યાદીમાં પાકિસ્તાન સહિત 12 દેશોના પ્રમુખ સામેલ છે. જો કે બીએનપીએ સ્પષ્ટ કરી દીધુ છે કે તે ભારત સાથે સારા સંબંધ ઈચ્છે છે. આ બધા વચ્ચે બાંગ્લાદેશમાં નવી સરકાર બને તે પહેલા રાષ્ટ્રના નામે પોતાના અંતિમ સંબોધનમાં વચગાળાની સરકારના સલાહકાર મોહમ્મદ યુનુસે એકવાર ફરીથી સેવન સિસ્ટર્સ શબ્દોનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે પોતાના ભાષણમાં નેપાળ, ભૂટાન અને સેવન સિસ્ટર્સને એક જોઈન્ટ વિસ્તાર તરીકે રજૂ કર્યો પરંતુ ભારતનું સીધુ નામ ક્યાય લીધુ નહીં. 

યુનુસનું અંતિમ ભાષણ
યુનુસે સલાહકારના પોતાના પદથી રાજીનામું આપી દીધુ છે. પોતાના સંબોધનમાં તેમણે એક ઉપક્ષેત્રીય આર્થિક માળખાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. જે મુજબ તેનો હેતુ સમુદ્રી પહોંચ દ્વારા ક્ષેત્રીય સંપર્કને મજબૂત કરવાનો ગણાવ્યા. મોહમ્મદ યુનુસે  કહ્યું કે, અમારો ખુલ્લો સમુદ્ર ફક્ત ભૌગોલિક સીમા નથી, તે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા સાથે જોડવાનો દ્વાર છે. નેપાળ, ભૂટાન અને સેવન સિસ્ટર્સ સહિત આ સમગ્ર વિસ્તાર આર્થિક સમૃદ્ધિની અપાર સંભાવનાઓ ધરાવે છે. આર્થિક ક્ષેત્ર, વેપાર સમજૂતિ અને મુક્ત વેપાર બજાર પહોંચ આ વિસ્તારને વૈશ્વિક વિનિર્માણ કેન્દ્ર બની શકે છે. 

નિવેદનનું તારણ શું
તેમણે આ નિવેદનમાં સેવન સિસ્ટર્સનો ઉલ્લેખ કર્યો પરંતુ ભારતનું નામ લીધુ નહીં. વિશ્લેષકોના મત મુજબ આ એક સમજી વિચારીને રજૂ  કરેલી રણનીતિક ભાષા છે. યુનુસે પોતાના આ પ્રકારના વિવાદિત નિવેદનથી ક્ષેત્રની રાજનીતિક અને આર્થિક ઓળખને અલગ ઢબે રજૂ કરવાની કોશિશ કરી છે. જેનો ભારત પહેલેથી વિરોધ કરે છે. 

સેવન સિસ્ટર્સનો રાગ આલાપ્યા કરે છે
બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારના સલાહકાર મોહમ્મદ યુનુસે માર્ચ એપ્રિલ 2025માં પોતાની ચાર દિવસની ચીન યાત્રા દરમિયાન ચીન સાથે સહયોગ વધારવાની વાત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમમે ભારતના સાત પૂર્વોત્તર રાજ્યોનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું હતું કે આ રાજ્ય સમુદ્ર સાથે જોડાયેલા નથી અને ચીન બાંગ્લાદેશના રસ્તે ત્યાં સુધી પોતાનો સંપર્ક અને વેપારનો વિસ્તાર કરી શકે છે. 

ભારત માટે પોતાના આસપાસના વિસ્તારોમાં ચીનનો વધતો પ્રભાવ ચિતાની વાત બની શકે છે. બાંગ્લાદેશ ભારત માટે રણનીતિક રીતે ખુબ મહત્વપૂર્ણ દેશ છે અને અહીંના અનેક વિસ્તાર સિલીગુડ કોરિડોર પાસે છે. આ સાંકડા રસ્તાને ચિકન નેક કહે છે. કારણ કે આ રસ્તો ભારતના પૂર્વોત્તર રાજ્યોને બાકી દેશ સાથે જોડે છે. 

આજે તારિક રહેમાનની શપથવિધિ
બાંગ્લાદેશમાં આજે બીએનપી નેતા તારિક રહેમાન વડાપ્રધાન પદના શપથ લેશે. પીએમ મોદી સહિત 13 દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. પહેલા એવી અટકળો હતી કે પીએમ મોદી જશે પરંતુ હાલ ભારતમાં એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિતની ધમાધમ ચાલુ છે. 17 ફેબ્રુઆરીએ પીએમ મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિનો પહેલેથી જ મુંબઈમાં કાર્યક્રમ છે. જેના કારણે લોકસભા સ્પીકર ઓમ  બિરલા આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. 

13 દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોને આમંત્રણ
બાંગ્લાદેશે ભારત સિવાય જે  અન્ય દેશોને આમંત્રણ પાઠવ્યું છે તેમાં ચીન, સાઉદી અરબ, યુએઈ, તુર્કિયે, પાકિસ્તાન, કતાર, બ્રુનેઈ, મલેશિયા, નેપાળ, માલદીવ અને ભૂટાન સામેલ છે. 

