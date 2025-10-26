Prev
યુનુસને મળ્યા પાકિસ્તાની જનરલ, બાંગ્લાદેશના નકશામાં બતાવ્યા ભારતના રાજ્ય; શું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે ભારતના બે પડોશી?

Pakistan-Bangladesh Relations: પાકિસ્તાનના જોઈન્ટ ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટીના અધ્યક્ષ જનરલ સાહિર શમશાદ મિર્ઝાએ શનિવારે મોડી રાત્રે સ્ટેટ ગેસ્ટ હાઉસ જમુનામાં બાંગ્લાદેશના મુખ્ય સલાહકાર પ્રોફેસર મુહમ્મદ યુનુસ સાથે મુલાકાત કરી છે. આ મુલાકાત અનેક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. મળતી માહિતી અનુસાર, આ બેઠક દરમિયાન બાંગ્લાદેશ-પાકિસ્તાન સંબંધોને લગતા વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:30 PM IST

યુનુસને મળ્યા પાકિસ્તાની જનરલ, બાંગ્લાદેશના નકશામાં બતાવ્યા ભારતના રાજ્ય; શું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે ભારતના બે પડોશી?

Pakistan-Bangladesh Relations: પાકિસ્તાનના જોઈન્ટ ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફ કમિટી (CJCSC)ના અધ્યક્ષ જનરલ સાહિર શમશાદ મિર્ઝાએ શનિવારે મોડી રાત્રે સ્ટેટ ગેસ્ટ હાઉસ જમુનામાં બાંગ્લાદેશના મુખ્ય સલાહકાર પ્રોફેસર મુહમ્મદ યુનુસ સાથે મુલાકાત કરી છે. આ બેઠક દરમિયાન બન્ને પક્ષોએ દ્વિપક્ષીય સંબંધો, વેપાર, રોકાણ અને સક્ષા સહયોગ અંગે ચર્ચા કરી. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ મુલાકાત દરમિયાન મુહમ્મદ યુનુસે જનરલ મિર્ઝાને એક ફોટોગ્રાફ ભેટ કરી, જેમાં બાંગ્લાદેશના નકશોમાં ભારતના આસામ અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોને પણ બતાવવામાં આવ્યા છે.

ઢાકા-કરાચી હવાઈ માર્ગ અંગે બન્ને દેશો વચ્ચે થઈ ચર્ચા
મુખ્ય સલાહકારની પ્રેસ વિંગે રવિવારે જણાવ્યું કે, બેઠકમાં બન્ને દેશોએ ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને લોકો વચ્ચેના સંબંધો પર ભાર મૂક્યો છે. જનરલ મિર્ઝાએ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહયોગ મજબૂત કરવાની પાકિસ્તાનની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી અને વેપાર, રોકાણ અને સંપર્કના વિસ્તરણની સંભાવનાનો ઉલ્લેખ કર્યો. 

તેમણે કહ્યું કે, બન્ને દેશો એકબીજાને સમર્થન કરશે. બેઠકમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે, કરાચી અને ચટગાંવ વચ્ચે દ્વિ-માર્ગી શિપિંગ માર્ગ પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગયો છે, જ્યારે ઢાકા-કરાચી હવાઈ માર્ગ થોડા મહિનામાં ખુલવાની સંભાવના છે.

બન્ને દેશોએ મધ્ય પૂર્વ અને યુરોપમાં તણાવ ઘટાડવાની જરૂરિયાત પર પણ સહમતિ વ્યક્ત કરી. બેઠકમાં સોશિયલ મીડિયા અને બિન-સરકારી તત્વો દ્વારા ફેલાવવામાં આવતી ખોટી માહિતી અને ફર્જી સમાચારને શાંતિ માટેના ખતરો ગણાવ્યો છે. મુખ્ય સલાહકારે કહ્યું કે, આનો સામનો કરવા માટે સંયુક્ત વૈશ્વિક પ્રયાસોની જરૂર છે. 

બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર ડો. ખલીલુર રહેમાન, વરિષ્ઠ સચિવ અને SDG સંયોજક લામિયા મોર્શેદ અને પાકિસ્તાનના ઉચ્ચ કમિશનર ઇમરાન હૈદર પણ બેઠકમાં હાજર હતા. આ દરમિયાન નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, મોડી રાતની આ બેઠક આ બન્ને દેશો અને ભારત વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોને અસર કરી શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

