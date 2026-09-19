' મારા માણસો પકડી લીધા હતા, જ્યારે મને લાગ્યું કે ચીની સેનાએ મારી કારકિર્દી પૂરી દીધી...': અજીત ડોભાલનો મોટો ખુલાસો

Ajit Doval IIT Roorkee : દેશના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજિત ડોભાલે IIT રૂડકીના એક દિક્ષાંત સમારોહમાં કરિયરના શરૂઆતના દિવસોનો એક કિસ્સો કહ્યો છે. જે હાલમાં સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે. તેઓ 20 વર્ષની ઉંમરમાં જ એક યુવા IPS અધિકારીના રૂપે ઈન્ટલિજન્સમાં જવાબદારી સંભાળી રહ્યાં હતાં. એ સમયે એમને સિક્કિમમાં એક મિશન સોંપાયું હતું. મિશનમાં એવી સ્થિતિ ઉભી થઈ હતી કે એમને લાગ્યું કે હવે નોકરી જશે અને બીજો કોઈ વ્યવસાય કરવો પડશે. ડોભાલ આ સમયે સિક્કિમમાં ઈન્ટલિજન્સના પ્રભારી હતા. એ સમયે એમની જવાબદારી સરહદ પર ચીનની સેના અંગેની ગતિવીધીઓ પર ધ્યાન રાખીને આ ખૂફિયા માહિતી દિલ્હી પહોંચાડવાનું હતું.
મિશન ગયેલા લોકો રિટર્ન જ આવ્યા નહીં..
ડોભાલે છાત્રોને એક કિસ્સો સંભાળવતાં કહ્યું કે હું એક જમાનામાં યુવા અધિકારી હતો અને ઈન્ટલિજન્સના કામમાં નવો નવો હતો. આપણે આ ઉંમરે બાળકોને અમદાવાદમાં ફરવા માટે પણ એકલા નથી મોકલતા એ ઉંમરમાં ડોભાલ દેશના છેવાડે ચીની સેનાની જાસૂસી કરી રહ્યાં હતા. ડોભાલ કહે છે કે, હું મારી જિંદગીના 20માં વર્ષમાં સિક્કિમમાં ઈન્ટલિજન્સનો ઈન્ચાર્જ હતો. એ સમયે સિક્કિમ ભારતનો હિસ્સો નહોતું. જેને ભારતમાં ભેળવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી. જોકે, મારી જવાબદારી એ હતી કે ચીની સેનાની ગતિવીધીઓ પર નજર રાખવાની અને ખૂફિયા માહિતી એકત્ર કરવાની.
#WATCH | Roorkee, Uttarakhand: At the IIT Roorkee Convocation, National Security Advisor Ajit Doval says, "I was a young IPS officer, new to the intelligence profession. I was in my 20s, and I was posted as in charge of intelligence in Sikkim. That was not a part of India at that time. It was becoming part of India. I was part of that process where the merger was taking place. But my responsibility also included looking after the border areas and collecting intelligence about the movement of the PLA, activities of the Chinese Army... So, once, we had an intelligence mission in the border area, and about eight days later, they had to return. So, five days went by, then ten days went by, then perhaps 15 days went by. For me, it was a matter of very great concern, not only professionally but also on the human side, that so many people—we don't know whether they are dead or alive, and what has happened to them. We got no reports of any avalanche or anything. It was a matter of deep worry and concern. But I got a telephone call from the headquarters, and my boss told me, "Have you sent some people across?" I said, "I do not know. They must be coming. They should have come in five or six days, but now it is about ten or eleven days." He said, "They are in Chinese custody now." They were caught by the Chinese and interrogated. Anyway, the Chinese returned them, probably after some talks or negotiations, or a deal must have been struck. So, they returned totally shattered, in shambles. And an inquiry was started. I knew that this was the end of my career. I was still in my twenties, and I had to start a new career. I saw the incident as something very unprofessional. Anyway, the inquiry was over. I wasn't found at fault. Probably, I had done everything right. The sketches and the maps that were given to us by the headquarters had some defects and mistakes in them. That is how it happened..."
— ANI (@ANI) September 19, 2026
એકવાર એવું બન્યું કે બોર્ડરના વિસ્તારમાં અમે એક મિશન હાથ ધર્યું હતું. આ મિશન માટે અમે એક ટીમ બનાવી હતી અને એમને આઠ દિવસમાં રિટર્ન આવવાનું હતું. જોકે, દિવસો વિતતા ગયા અને ટીમ અંગે કોઈ જાણકારી નહોતી. 5 દિવસ ગયા, 10 દિવસ ગયા, 15 દિવસ પણ પૂરા થઈ ગયા તો પણ ટીમ પરત આવી ન હતી. એ સમયે કોઈ કુદરતી આપદા કે ભૂસ્ખલન જેવી પરિસ્થિતિ પણ ઉભી થઈ ન હોવાથી ટીમ ગઈ ક્યાં એ બાબતે અમે ચિંતામાં હતા.
આ ચિંતા ઓફિશિયલ નહીં પણ માનવીય સ્તર પર પણ હતી કારણ કે અમારી ટીમના સભ્યો ગુમ હતા. એમને એ પણ ખબર નહોતી કે મિશન પર ગયેલા સભ્યો જીવતા છે કે મરી ગયા છે.
મુખ્યાલયથી ફોન આવ્યો કે ચીને પકડી લીધા છે
આ વચ્ચે અજિત ડોભાલને દિલ્હીથી ફોન આવ્યો અને મારા બોસે મને પૂછ્યું કે તમે કોઈ ટીમને બોર્ડર પાર મોકલી છે. તો મેં કહ્યું આ બાબતે મને કંઈ ખબર નથી. મારી એક ટીમ મિશન પર નીકળી છે પણ એ 5થી 6 દિવસમાં રિટર્ન આવવાની હતી પણ હજુ સુધી આવી નથી. તો બોસે કહ્યું કે ચીને એમને પકડી લીધા છે અને એમની પૂછપરછ થઈ છે. ત્યારબાદ સમજૂતી કે કોઈ ડીલ અંતર્ગત ચીને આ માણસોને છોડી દીધા હતા. જોકે, એ રિટર્ન આવ્યા ત્યારે એમની હાલત બહુ જ ખરાબ હતી. તેઓ માનસિક અને શારીરિક રીતે તૂટી ગયા હતા.
ડોભાલને લાગ્યું કે હવે તો કરિયર ખતમ
આ ઘટના પર એક કમિટી બેસાડવામાં આવી હતી. એ સમયે મને લાગ્યું કે હવે તો કરિયર પૂરું કારણ કે એમની ઉમર એ સમયે 20 વર્ષની જ હતી. એમને એમ લાગ્યું કે આમાં એમની ભૂલ હતી એમને બેદરકારી રાખીને ટીમને એક મિશન પર મોકલી દીધી હતી. જોકે, તપાસના અંતે એમની સામે કોઈ કાર્યવાહી ના થઈ. ડોભાલે પોતાની તરફથી જરૂરી કાર્યવાહી કરી હતી પણ મુખ્યાલયથી આવેલા સ્કેચ અને નકશામાં ભૂલો હોવાથી અમારી ટીમે બોર્ડર પાર કરી લીધી હતી. આ કારણે જ આ ઘટના ઘટી હતી. મિશન પર ગયેલી ટીમને પણ જાણકારી નહોતી કે તેઓ સરહદ પાર કરી ચૂકયા છે.
હું દુખી હતો મને લાગ્યું કે બહું ખોટું થયું
ડોભાલે કહ્યું કે એ સમયે હું બહું જ દુખી હતો. માનસિક રીતે પણ તૂટી ગયો હતો. એમની આ કરિયરની શરૂઆત હતી અને એમને જિંદગીથી ઘણી ઉમ્મીદો હતી પણ આ ઘટનાએ એમને હચમચાવી દીધા હતા. આ સમયે એમની સાથે કામ કરતા એક વૃદ્ધ શેરપાએ એમને પરેશાનીનું કારણ પૂછ્યું. એ વ્યક્તિ અમારી ટીમનો સભ્ય હતો અને અમે સાથે જ કામ કરતા હતા. એ સમયે ડોભાલે કહ્યું કે મેં બહુ જ આશાઓ સાથે આ જોબ સ્વીકારી હતી અને હવે મને લાગે છે કે બધું ડૂબી ગયું છે.
શેરપાએ આપી જિંદગીની 3 મોટી શીખ
ડોભાલે જણાવ્યું કે એ શેરપાએ મને સમજાવ્યું કે તમે જેવું વિચારો છો એવું કંઈ થયું નથી. તમે ખોટા હતાશ થાઓ છો. જિંદગીમાં કેટલાક લોકોને પોતાની જિંદગીનો નકશો સાચો વાંચતો આવડે છે. અને કેટલાકો લોકો ખોટો વાંચે છે. ત્યાર બાદ એમને 3 શીખ આપી
ડોભાલે કહ્યું કે બરફથી ઢંકાયેલા પહાડોમાં વર્ષો સુધી કામગીરી કરનાર એ શેરપાના આ શબ્દોએ એમની જિંદગીમાં મોટી અસર છોડી હતી. આ જીવનની શીખ છે અને બાળકોએ આ સમજવાની જરૂર છે.