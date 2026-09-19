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  • /મારા માણસો પકડી લીધા હતા, જ્યારે મને લાગ્યું કે ચીની સેનાએ મારી કારકિર્દી પૂરી દીધી...: અજીત ડોભાલનો મોટો ખુલાસો

' મારા માણસો પકડી લીધા હતા, જ્યારે મને લાગ્યું કે ચીની સેનાએ મારી કારકિર્દી પૂરી દીધી...': અજીત ડોભાલનો મોટો ખુલાસો

NSA Ajit Doval speech : IIT રૂડકીના એક દિક્ષાંત સમારોહમાં NSA અજિત ડોભાલે પોતાની જવાનીનો કિસ્સો સંભળાવ્યો જે આજદીન સુધી તમે ક્યારેય સાંભળ્યો નહીં હોય. ચીની સેનાએ એવું કર્યું હતું કે ડોભાલને લાગ્યું કે હવે તો કારકીર્દી પૂરી થઈ જશે, ચીની સેનાએ ડોભાલને એક એવી શીખ આપી હતી કે આજે ડોભાલ દેશના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર છે. ડોભાલ જાણે છે કે એમને શું કરવાનું છે અને એમનું લક્ષ્યાંક શું છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 19, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:28 PM IST
' મારા માણસો પકડી લીધા હતા, જ્યારે મને લાગ્યું કે ચીની સેનાએ મારી કારકિર્દી પૂરી દીધી...': અજીત ડોભાલનો મોટો ખુલાસો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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