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'મારા પપ્પા મારી માસી સાથે ભાગી ગયા': દીકરીના સોશિયલ મીડિયા પર મોટા ખુલાસા

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને દગો આપે ત્યારે એના ઘા રૂઝાવા બહુ જ સમય લાગે છે. એ તમને માનસિક રીતે તોડી નાખવા માટે પૂરતો છે. આવો જ એક ખુલાસો કર્યો છે એક દીકરીએ જેને કહ્યું છે કે મારા પપ્પા મારી માસીને લઈને ભાગી ગયા એ બાદનો મારી માતાનો સંઘર્ષ મારી આંખો સામે છે જાણી લો કોણ છે આ દીકરી જેને આ ખુલાસા કર્યા છે. 

Published: Aug 20, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:46 PM IST
'મારા પપ્પા મારી માસી સાથે ભાગી ગયા': દીકરીના સોશિયલ મીડિયા પર મોટા ખુલાસા

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