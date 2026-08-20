'મારા પપ્પા મારી માસી સાથે ભાગી ગયા': દીકરીના સોશિયલ મીડિયા પર મોટા ખુલાસા

આ કોઈ ક્લિકબેટ હેડલાઇન નથી કે કોઈને ગુમરાહ કરવાનો આ એન્ગલ; એક દીકરીએ સોશિયલ મીડિયા પર તેના પિતા તેની માસીને લઈને ભાગી ગયા બાદ એના પરિવારે જે સંઘર્ષ કર્યો છે તેની વાસ્તવિકતા જણાવી છે. આ સમય એમની મા માટે અતિ તણાવપૂર્ણ હોવા છતાં મા એ એ સમયને કેવી રીતે સંભાળ્યો છે એ લખતાં દીકરી કહે છે કે આ દરેક મહિલાઓ માટે ઉદાહરણરૂપ છે.
માસી પિતાને લઈને ભાગી ગઈ, પણ નાનીએ માને ટેકો આપ્યો
જ્વેલરી ડિઝાઇનર ચૂપી સ્વીટમેને સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો. તેણીએ કહ્યું, "મારા પિતા મારી માસી સાથે ભાગી ગયા હતા. મને નથી લાગતું કે મારી માતાના લાઈફ પ્લાનનો આ હિસ્સો હતો કે એમની સગી બહેન જ એમને દગો આપશે. આ તમામ બબાતો છતાં મારી નાનીએ મારી માસીને બદલે મારી માને સહારો આપ્યો હતો જે જિંદગીભર નહીં ભૂલી શકાય...
મા એ કેવો સંઘર્ષ કર્યો
ચૂપી આગળ કહે છે કે, જિંદગી આપણે કહીએ એમ ચાલતી નથી. જોકે, આપણે કેવી રીતે રિએક્ટ કરીશું એ આપણા હાથમાં છે. જ્યારે જિંદગીએ મમ્મીના હાથમાં લીંબુ પકડાવ્યા ત્યારે એમને નિર્ણય લીધો હતો કે આ લીંબુમાંથી શરબતની જેમ એ અમારી જિંદગીમાં પણ પ્રેમનો શરબત ઘોળી દેશે.
ચૂપી કહે છે કે જ્યારે મેં સોશિયલ મીડિયામાં અમારી જિંદગીનો આ અનુભવ શેર કર્યો તો મને ઘણા લોકોના મેસજ આવ્યા છે. હું ભાગ્યશાળી છું અને તેઓ સાચા પણ છે. જ્યારે હું પરિવાર શબ્દની વાત કરું છું ત્યારે એ ફેમિલીની વાત કરતી નથી જેમાં મારી મા જન્મી છે પણ એ પરિવારની વાત કરું છું જે મારી માએ પોતાના દમ પર બનાવી છે.
કોઈ પણ પોતાનો પરિવાર જાતે બનાવી શકે છે
ચૂપી સલાહ આપે છે કે, દરેકને આ એ અહેસાસ કરાવશે કે દરેકની પરફેક્ટ ફેમિલી હોતી નથી. તમારે તમારી ફેમિલી માટે સંતુષ્ટ થઈને સેટલ થઈ જવાની જરૂર નથી. આ દુનિયામાં તમે પણ તમારી રીતે તમારી પર્સનલ ફેમિલી બનાવી શકો છો ભલે એ સંબંધઓ લોહી સાથે જોડાયેલા ન પણ હોય. એવું નથી હોતી કે લોહીના સંબંધો હોય એ જ ફેમિલી છે. ફેમિલી માટે એકબીજા પર ભરોસો અને સમર્પણની ભાવના હોવી જરૂરી છે.
જો ચૂપીની મમ્મી પણ એ વાત પર જ અટકી રહી હોત કે એમના પતિ અને બહેને જ એમને દગો કર્યો છે તો ક્યારેય એ આગળ વધી શકી જ ન હોત.. એ કાયમી એ દર્દમાં જીવત કે જેમની પર સૌથી મોટો ભરોસો હતો એમને દગો કર્યો પણ આજે એમની મા આ સંબંધોથી મૂવઓન કરી ચૂકી છે.
જોકે, આપણને સાંભળવું થોડું અજીબ લાગે પણ દરેકના જીવનમાં એવા ઘણા વ્યક્તિઓ હોય છે જે ફેમિલીના સભ્યો કરતાં ઘણા નજીક હોય છે. તમે ઓફિસ પ્લેસની વાત કરો તો તમે તમારી ફેમિલી કરતાં પણ વધુ સમય ત્યાં ગાળો છે. એ સંબંધો તમારી ફેમિલી કરતાં પણ વધારે અગત્યના હોય છે. આપણે કેટલીક વાર આપણા મિત્રને કહી શકીએ એ આપણે ઘરના સભ્યોને કહી નથી શકતા...
આમ આપણી ફેમિલીમાં કડવાશ હોય તો હતાશ ના થાઓ આ દુનિયામાં અનેક એવા પરિવારો છે જેઓ પોતાની ફેમિલીથી અલગ રહે છે અને એમની નજીક એવા વ્યક્તિઓ છે જે ફેમિલી કરતાં વધારે મહત્વના હોય છે.