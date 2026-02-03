Prev
મ્યાનમારમાં 6.0ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ, કોલકાતા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ધ્રૂજી ધરા

Myanmar Earthquake: મ્યાનમારમાં ભૂકંપનું કેન્દ્ર મગવે ક્ષેત્રમાં યેનાંગયોંગથી લગભગ 95 કિમી પશ્ચિમમાં હતું, જેની ઊંડાઈ આશરે 10-57 કિમી નોંધાઈ હતી. આ ભૂકંપના આંચકા ઘણા મોટા વિસ્તારોમાં અનુભવાયા હતા. કોલકાતામાં પણ લોકોએ ધરતીમાં ધ્રુજારી અનુભવી છે.

Feb 03, 2026, 11:03 PM IST

મ્યાનમારમાં 6.0ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ, કોલકાતા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ધ્રૂજી ધરા

Myanmar Earthquake: મ્યાનમારમાં થોડા સમય પહેલા ભૂકંપના શક્તિશાળી આંચકા અનુભવાયા હતા, જેની તીવ્રતા 6.0 હોવાનું જણાવાયું છે. તેનું કેન્દ્ર મગવે ક્ષેત્રમાં યેનાંગયોંગથી લગભગ 95 કિમી પશ્ચિમમાં હતું. આ ભૂકંપના આંચકા પડોશી દેશો સુધી ફેલાયા હતા અને પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં પણ લોકોએ ધ્રુજારી અનુભવી હતી.

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ભૂકંપ રાત્રે લગભગ 9.05 વાગ્યે આવ્યો હતો અને તે થોડી સેકન્ડો સુધી ચાલ્યો હતો. ઊંચી ઇમારતોમાં રહેતા રહેવાસીઓ અને ઓફિસ કર્મચારીઓએ આંચકા અનુભવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. હાલ સુધી કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાનના સમાચાર મળ્યા નથી. અધિકારીએ વધુમાં કહ્યું કે, "ભૂકંપનું કેન્દ્ર મ્યાનમારમાં હતું અને રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 6.1 નોંધાઈ હતી. અમે આ ભૂકંપની સટીક જાણકારી અને સ્થાનની પુષ્ટિ કરી રહ્યા છે."

ભૂકંપ કેમ આવે છે?
ભૂકંપ પૃથ્વીની સપાટી નીચે આવેલી ટેક્ટોનિક પ્લેટોના હલનચલન અથવા અથડામણને કારણે આવે છે. પૃથ્વીનું બહારનું પડ અનેક મોટી પ્લેટોમાં વહેંચાયેલું છે, જે ધીમે ધીમે ફરતી રહે છે. જ્યારે આ પ્લેટો એકબીજા સાથે અથડાય છે અથવા સરકે છે, ત્યારે તેમાં જમા થયેલી ઉર્જા અચાનક મુક્ત થાય છે, જેનાથી ધરતી ધ્રૂજે છે. ભારત-મ્યાનમાર ક્ષેત્રમાં ઇન્ડિયન પ્લેટ અને યુરેશિયન પ્લેટ વચ્ચેની ગતિને કારણે આવા ભૂકંપ વારંવાર આવતા હોય છે.

ભૂકંપ આવે ત્યારે શું કરવું જોઈએ?
ભૂકંપ આવે ત્યારે તાત્કાલક સુરક્ષિત જગ્યાએ જાઓ. જો તમે ઘરની અંદર હોવ તો 'ડ્રોપ, કવર એન્ડ હોલ્ડ ઓન'ની પદ્ધતિ અપનાવો. રક્ષણ મેળવવા માટે કોઈ મજબૂત ટેબલ કે ફર્નિચર નીચે છુપાઈ જાઓ અને તમારા માથા તથા ગરદનને હાથથી ઢાંકી દો. ખુલ્લા મેદાનમાં જાઓ, જો તમે બહાર હોવ તો ઈમારતો, વૃક્ષો અથવા વીજળીના થાંભલાઓથી દૂર ખુલ્લા મેદાનમાં જતા રહો. લિફ્ટનો ઉપયોગ ન કરો, હંમેશા સીડીનો ઉપયોગ કરો. ભૂકંપ અટકી ગયા પછી પણ આફ્ટરશોક્સ આવી શકે છે, તેથી ક્ષતિગ્રસ્ત ઇમારતોથી દૂર રહો.

કાશ્મીર ખીણમાં પણ ધ્રુજારી
આ અગાઉ સોમવારે વહેલી સવારે કાશ્મીર ખીણમાં 4.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેના કારણે બારામુલ્લા જિલ્લાના પટ્ટન અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લોકોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, આ ભૂકંપ સવારે 5:35 વાગ્યે 10 કિમીની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો, જેનું કેન્દ્ર પ્રવાસી સ્થળ ગુલમર્ગથી 10 કિમી ઉત્તર-પૂર્વમાં હતું. આ આંચકા લગભગ 20 સેકન્ડ સુધી અનુભવાયા હતા.

Myanmar Earthquake

