/મંગળવારની રાત નાગોયા માટે કોઈ આફતથી ઓછી નહોતી, આકાશમાંથી સમુદ્ર વરસી પડ્યો

Typhoon Krovanh : જાપાનના નાગોયા શહેરની સ્થિતિ જોઈને કોઈ પણ ધ્રૂજી ઉઠે. મંગળવારની રાત નાગોયા માટે કોઈ આફતથી ઓછી નહોતી. સાકાએ જિલ્લામાં રસ્તાઓ પર ગાડીઓ એવી રીતે તરતી જોવા મળી, જાણે કોઈ રમકડાં હોય... જોત જોતામાં 200થી વધુ ગાડીઓ કાટમાળ અને પાણીની વચ્ચે ફસાઈ ગઈ. જે ટ્રેનો અને સબવે જાપાનની સમયબદ્ધતાની મિસાલ માનવામાં આવે છે, તે પાણી ભરાવાને કારણે સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગયા..રેલવે રૂટની મુખ્ય લાઈનોના પૈડાં થંભી ગયા.
હજારો મુસાફરો ઓફિસ અને ઘર વચ્ચે ફસાઈને રહી ગયા. રસ્તાઓ પર એવું પૂર આવ્યું કે આખું શહેર જાણે ટાપુ બની ગયું હોય. ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ બંધ થતાં અનેક સ્કૂલના બાળકો પણ રેલવે સ્ટેશનો અને ઉભેલી ટ્રેનોમાં ભૂખ્યા-તરસ્યા ફસાઈ રહેવા મજબૂર બન્યા. અનેક વિસ્તારોમાં પાણી એટલું વધી ગયું કે ઊંચી બસોની અંદર બેઠેલા લોકોના પગ પણ પાણીમાં ડૂબેલા જોવા મળ્યા.
Nagoya was struck by unprecedented torrential rain.
Over 104 mm of rain was observed in one hour within the city. This became the highest hourly rainfall ever recorded in Nagoya's observation history.
A Level 5 special warning was issued.#Japan #Nagoya #flooding #rain pic.twitter.com/o1sa4PqWnO
— Ravinder Singh (@ravindraJourno) September 9, 2026
એવું લાગ્યું જાણે રસ્તા પર પાણીનો જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો હોય. અનેક ફૂટ ઊંચાઈ સુધી પાણીની ધાર નીકળતી જોવા મળી. રસ્તા પર પાણી એવી રીતે વહેતું હતું. જાણે ત્યાં કોઈ નદી પૂરપાટ ઝડપે વહેતી હોય. પાણીનો પ્રવાહ એટલો ઝડપી હતો કે જો કોઈ તેની સામે આવી જાય, તો તેને પણ પોતાની સાથે તાણી જાય.
આ ભયાનક વરસાદ અને ત્યાર બાદ સર્જાયેલી પૂર જેવી સ્થિતિ પાછળનું કારણ છે મહાતોફાન ‘ક્રોવાન્હ’. જ્યારે આ તોફાન શિકોકુ ટાપુના દક્ષિણમાં પહોંચ્યું, ત્યારે તે નબળું પડી ગયું હતુ પરંતુ ખતરો ટળ્યો નહોતો.
【速報】名古屋で深刻な浸水被害
名古屋市にレベル4の大雨警報が発令されました。河川の氾濫、道路の冠水、車の立ち往生が発生しています。身の安全を確保してください！#日本 #名古屋 #洪水 pic.twitter.com/292rjicovA
— Shaham Aligarian (@shahamalig) September 8, 2026
આ નબળા પડી ગયેલા તોફાને પોતાની સાથે સમુદ્રમાંથી અબજો ટન ગરમ અને અત્યંત ભેજવાળા પવનો લઈને આવ્યું. જેમ જેમ આ પવનો જાપાનના મુખ્ય ભૂભાગ પર રહેલા શરદઋતુના રેન ફ્રન્ટ સાથે અથડાયા, તેમ આકાશમાં એક ખતરનાક ‘લીનિયર રેનબેન્ડ’ બની ગયો. વાદળોની એક એવી લાંબી અને સ્થિર ચેઈન, જેણે નાગોયાના તોકાઈ વિસ્તારમાં સતત અનેક કલાકો સુધી પાણીનો એવો પ્રચંડ મારો વરસાવ્યો કે ઇતિહાસ બદલાઈ ગયો..
આના એક દિવસ પહેલા સમુદ્રમાં લો-પ્રેશર બનવાથી ઉભેલા ચક્રવાતી તોફાન ‘ક્રોવાન્હ’એ જાપાનના અનેક વિસ્તારોમાં એવી ભારે તબાહી મચાવી કે ચારે તરફ પાણી જ પાણી નજરે પડવા લાગ્યું. સૌથી ખરાબ સ્થિતિ ઈઝુ ટાપુ સમૂહ અને હાચિજોજિમામાં જોવા મળી, જ્યાં ફ્લેશ ફ્લડ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. જાપાનનો ભૌગોલિક વિસ્તાર એવો છે કે અહીં વરસાદની સાથે જ પહાડોમાં ભૂસ્ખલનનું જોખમ પણ ઘણું વધી જાય છે. ઈઝુ ટાપુ સમૂહ અને હાચિજોજિમામાં અનેક મકાનો પહાડોના ઢોળાવ પર બનેલા છે..
સતત થઈ રહેલા મુશળધાર વરસાદને કારણે પહાડોની માટી ઢીલી પડી ગઈ છે, જેના કારણે ગમે ત્યારે મોટા પાયે ભૂસ્ખલનનું જોખમ વધી ગયું છે. આ તોફાન એટલી ઝડપથી આગળ વધ્યું કે લોકોને સંભાળવાનો વધારે સમય જ મળ્યો નહીં. તોફાન જેવા જ તટીય વિસ્તારોની નજીક પહોંચ્યું, પવનની ઝડપ અચાનક વધી ગઈ અને વાદળોની ગર્જના સાથે વરસાદ પણ તેજ બની ગયો.
🚨🇯🇵 NAGOYA FLOODING GETS WORSE
A staff member shared footage from last night as all subway lines stopped & workers were sent home early for safety
This morning, the city is calm — but more rain is coming
安全を確保してください #Japan #Nagoya 緊急速報 #ゲリラ豪雨 #名古屋豪雨 https://t.co/WlkvnSoDyd pic.twitter.com/GN6dSANRpQ
— GlobeUpdate (@Globupdate) September 9, 2026
જાપાનના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જોતજોતામાં રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવા લાગ્યું, જેના કારણે લોકોની મુશ્કેલીઓ ઘણી વધી ગઈ. તોફાન ક્રોવાન્હ માત્ર વરસાદ જ લઈને આવ્યું નહોતું, પરંતુ તેની સાથે તેજ પવનો અને સમુદ્રમાં ઉછળતી ઊંચી લહેરોએ પણ ભય ફેલાવ્યો. તટીય વિસ્તારોમાં તોફાની પવનો એટલા તેજ ફૂંકાયા કે રસ્તાની બાજુમાં લાગેલા વૃક્ષો અને હોર્ડિંગ્સ ઉખડી જવાની અણી પર પહોંચી ગયા...
આ મહાજળપ્રલયની અસર માત્ર સામાન્ય જનતા પર જ નહીં, પરંતુ દુનિયાના સૌથી મોટા રમતોત્સવોમાંથી એક પર પણ પડી છે. થોડા જ દિવસોમાં અહીં 2026 આઈચી-નાગોયા એશિયન ગેમ્સ શરૂ થવાની છે, પરંતુ તે પહેલા જ મુખ્ય વેન્યુમાં પૂરનું પાણી ઘૂસી ગયું...છતમાંથી પાણી ટપકવા લાગ્યું. પરિસ્થિતિ એટલી બેકાબૂ બની ગઈ કે સ્પોર્ટ્સ વિલેજ અને હોટલોમાં રોકાયેલા સેંકડો આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓને ઈમરજન્સી હેઠળ બહાર કાઢીને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવા પડ્યા. કુદરતના આ કહેર વચ્ચે જાપાન સરકારે પણ મોરચો સંભાળી લીધો..
名古屋市・日本 🇯🇵
非常に深刻な状況です。道路では激しい冠水が発生し、緊急速報が鳴り響いています。名古屋市の一部では、避難に関する情報も発令されていると報じられています。… pic.twitter.com/1PKNVV7eMx
— Zheng Xi (@ZhengXi1234) September 8, 2026
નાગોયામાં તાત્કાલિક ‘ડિઝાસ્ટર રિલીફ એક્ટ’ લાગુ કરવામાં આવ્યો. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં એક વિશેષ સંપર્ક મુખ્યાલય બનાવીને સીધી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવીને 29,110થી વધુ પરિવારોને સુરક્ષિત સ્થળોએ જવાની ચેતવણી આપવામાં આવી, જ્યારે 1,600થી વધુ લોકોને રાહત શિબિરોમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા. જાપાનની ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની સતર્કતાના કારણે આટલી મોટી આફત છતાં કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી. જોકે, 4 લોકો ઘાયલ થયા છે..
આ આફતને જોતા સર્વોચ્ચ ‘લેવલ-5 ઈમરજન્સી એલર્ટ’ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જાપાનના હવામાન વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર અસલી ખતરો તો હવે શરૂ થયો છે..તેને ધ્યાનમાં રાખીને જાપાન મેટિયોરોલોજિકલ એજન્સીએ આગામી 48 કલાક માટે ભયાનક ભૂસ્ખલન અને જીવલેણ કીચડ ધસી પડવાના જોખમને લઈને રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
保育園帰り、かなり大変な状況でした…💦
マンホールから水が噴き出していて、道路もかなり冠水してる。
うちの前、もう海みたいになってるんだけど…𓇼𓆡𓆉 ⋆
大雨の影響がすごいです。
移動する方は、くれぐれも安全第一で。🙏#大雨 #冠水 #名古屋 #安全第一 pic.twitter.com/qov20EmCc1
— ジャパンデイリーレポート (@DailyreportJP) September 8, 2026
પહાડો અને ઢોળાવની માટી એટલી ભીની થઈ ચૂકી છે કે તે ગમે ત્યારે કાટમાળમાં ફેરવાઈ શકે છે. પ્રશાસને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી ડ્રેનેજ સંપૂર્ણપણે ખાલી ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ નાગરિક અંડરગ્રાઉન્ડ બેઝમેન્ટ અથવા સબવે તરફ ન જાય. નાગોયાની આ પૂર જેવી સ્થિતિ માત્ર એક મોસમી ઘટના નથી, પરંતુ આ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જની એ ખતરનાક ઘંટડી છે, જે ચીસો પાડીને કહી રહી છે કે હવે કુદરતના બદલાતા મિજાજને હળવાશથી લઈ શકાય નહીં.