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મંગળવારની રાત નાગોયા માટે કોઈ આફતથી ઓછી નહોતી, આકાશમાંથી સમુદ્ર વરસી પડ્યો

ટેકનોલોજીના સુપરપાવર દેશ જાપાનનું ઐતિહાસિક અને આધુનિક શહેર નાગોયા આ સમયે પાણી-પાણી થઈ ગયું છે. ક્રોવાન્હ વાવાઝોડાની અસરને કારણે થયેલા ભારે વરસાદે નાગોયામાં 134 વર્ષ જૂનો વરસાદનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. માત્ર એક કલાકમાં 104.5 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો. એટલે કે જાણે આકાશમાંથી સમુદ્ર વરસી પડ્યો હોય. શહેરની લાઈફલાઈન કહેવાતી શોનાઈ નદી પણ ગાંડીતૂર બની ગઈ છે. ભારે પૂરના કારણે તંત્રને ઈતિહાસનું  સૌથી ખતરનાક એલર્ટ જાહેર કરવું પડ્યું છે..

Published: Sep 09, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:40 PM IST
મંગળવારની રાત નાગોયા માટે કોઈ આફતથી ઓછી નહોતી, આકાશમાંથી સમુદ્ર વરસી પડ્યો

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