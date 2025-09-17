નાસાનું એલર્ટ! 24,000 માઇલ પ્રતિ કલાકની સ્પીડે નજીક આવી રહ્યો છે મોતનો સોદાગર, કુતુબ મિનાર પણ તેની સામે લાગે છે નાનો
NASA Alert: 18 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ, દિલ્હીના કુતુબ મિનાર જેટલો મોટો એસ્ટરોઇડ પૃથ્વીની નજીકથી પસાર થશે. જોકે, તેનું અંતર ચંદ્ર અને પૃથ્વી વચ્ચેના અંતર કરતા લગભગ 12 ગણું વધારે હશે.
NASA Alert: 18 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ, એસ્ટરોઇડ 2025 FA22 નામનો એક ખૂબ મોટો એસ્ટરોઇડ પૃથ્વીની નજીકથી પસાર થશે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે, તેનું કદ લગભગ 120થી 280 મીટર છે, જે દેશની રાજધાની દિલ્હીના કુતુબ મિનાર કરતા પણ મોટું છે, કુતુબ મિનારની ઊંચાઈ 73 મીટર છે.
નાસાની બે ટીમો, સેન્ટર ફોર નિયર અર્થ ઓબ્જેક્ટ સ્ટડીઝ (CNEOS) અને જેટ પ્રોપલ્શન લેબોરેટરી સતત તેનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. તે હવાઈમાં મળી આવ્યું હતું અને ત્યારથી વૈજ્ઞાનિકો તેના પર નજર રાખી રહ્યા છે. જોકે, વૈજ્ઞાનિકોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આનાથી પૃથ્વીને કોઈ ખતરો નથી.
તે કેટલી ઝડપે પૃથ્વીને પાર કરશે?
ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે તેના કદ વિશે વૈજ્ઞાનિકોમાં ઘણી રુચિ છે. આવા પથ્થરો પૃથ્વી માટે ખતરો ન હોઈ શકે, પરંતુ તે ચોક્કસપણે વૈજ્ઞાનિકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે. નાસા કહે છે કે એસ્ટેરોઇડ 2025 FA22 સૂર્યની આસપાસ ફરે છે અને 1.85 વર્ષમાં એક પરિક્રમા પૂર્ણ કરે છે. તેની ગતિ વિશે વાત કરીએ તો, તે લગભગ 24,127 માઇલ પ્રતિ કલાકની ઝડપે 8,42,000 કિમીના અંતરે પસાર થશે.
શું તે પૃથ્વી માટે ખતરો છે?
શરૂઆતમાં વૈજ્ઞાનિકોએ વિચાર્યું હતું કે તે ખતરનાક હોઈ શકે છે કારણ કે તેનું કદ ખૂબ મોટું છે અને તે પૃથ્વીની ખૂબ નજીકથી પસાર થઈ રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે નાસા આવા પથ્થરોને ખતરનાક માને છે જે 85 મીટરથી મોટા હોય છે અને પૃથ્વીથી 74 લાખ કિમીના અંતરે પસાર થાય છે. પરંતુ જ્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ તેની તપાસ કરી, ત્યારે તેમને ખબર પડી કે જો તે ક્યારેય પૃથ્વીની નજીક આવે તો પણ તે 100 વર્ષ પછી બનશે.
શું આ ઘટના બનતી રહે છે?
આ કદના એસ્ટેરોઇડ ભાગ્યે જ એક દાયકામાં 1થી 2 વખત પૃથ્વીની નજીકથી પસાર થાય છે. આ જ કારણ છે કે એસ્ટરોઇડ 2025 FA22નું પસાર થવું એ વૈજ્ઞાનિકો માટે ખૂબ જ ખાસ તક છે. આવી ઘટનાઓમાંથી, વૈજ્ઞાનિકો અવકાશ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને તેમાં કયા જોખમો છુપાયેલા છે તે શીખતા રહે છે.
