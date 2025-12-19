Prev
પૃથ્વીથી દૂર બ્રહ્માંડમાં મોટો વિસ્ફોટ, નાસાના ટેલિસ્કોપમાં જે દેખાયું તે સાયન્સની થિયરી બદલી નાખશે !

તમે ટીવી પર બોમ્બમારાના વીડિયો જોયા હશે. હવે નાસાના કેમેરાએ બે મોટા વિસ્ફોટોની તસવીરો કેદ કરી છે. તેની સરખામણી આપણા સૌરમંડળના શરૂઆતના દિવસો સાથે કરવામાં આવી રહી છે. અહીં પહેલાં પણ કંઈક આવું જ બન્યું હતું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 19, 2025, 03:56 PM IST

આપણા સૌરમંડળના શરૂઆતના દિવસો તોફાની હતા. અવકાશ વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે લઘુગ્રહો, ધૂમકેતુઓ અને નવા બનેલા ગ્રહો અથડાયા હતા, જેના કારણે પૃથ્વી પર કાટમાળ વરસ્યો હતો. નાસાએ હવે દુનિયા સમક્ષ આવી જ તસવીર જાહેર કરી છે. નાસાના હબલ ટેલિસ્કોપે તારાની આસપાસ ગ્રહમંડળમાં આવી અથડામણો કેદ કરી છે.

વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે આપણી પૃથ્વીના શરૂઆતના દિવસોમાં અથવા સમગ્ર સૌરમંડળમાં લઘુગ્રહો અને ધૂમકેતુઓ અથડાયા હતા, જેના કારણે પૃથ્વી, ચંદ્ર અને અન્ય ગ્રહો પર કાટમાળ ફેંકાયો હતો. હવે, નાસાના હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપે બીજા તારા ફોમલહૌટ નજીક ગ્રહમંડળમાં સમાન વિનાશક અથડામણની લાઇવ છબીઓ કેદ કરી છે. 

યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા, બર્કલેના મુખ્ય સંશોધક પોલ કલાસે જણાવ્યું હતું કે, "આ ચોક્કસપણે પહેલીવાર છે જ્યારે મેં આપણા સૌરમંડળની બહારના ગ્રહમંડળમાંથી પ્રકાશ નીકળતો જોયો છે. જેનો અર્થ એ છે કે હમણાં જ બે વિશાળ પદાર્થો વચ્ચે એક વિશાળ અથડામણ જોવા મળી છે, જે આજે આપણે આપણા પોતાના સૌરમંડળમાં જે કંઈ જોઈએ છીએ તેનાથી વિપરીત છે. આ ખરેખર અદ્ભુત છે."

 

Now, Hubble has captured similar collisions in a planetary system around a nearby star: https://t.co/0tYE9Li6xg pic.twitter.com/2VuTFzZwcH

— Hubble (@NASAHubble) December 18, 2025

20 વર્ષમાં બે મહાવિસ્ફોટ

પૃથ્વીથી 25 પ્રકાશ-વર્ષ દૂર ફોમલહૌટ, રાત્રિના આકાશમાં સૌથી તેજસ્વી તારાઓમાંનો એક છે. તે સૂર્ય કરતાં મોટો અને તેજસ્વી હોવાનું કહેવાય છે. તે ધૂળના કાટમાળના અનેક પટ્ટાઓથી ઘેરાયેલો છે. 2008માં, વૈજ્ઞાનિકોએ હબલનો ઉપયોગ કરીને ફોમલહૌટની આસપાસ એક સંભવિત ગ્રહ શોધી કાઢ્યો. તેને ફોમલહૌટ બી કહેવામાં આવે છે. તેની આસપાસ ધૂળના વાદળો દેખાય છે, કદાચ નાના ગ્રહો વચ્ચેના અથડામણનું પરિણામ. તાજેતરમાં ફોમલહૌટ બી ની છબીઓ લેતી વખતે, હબલે તારાની આસપાસ તે જ જગ્યાએ પ્રકાશનો બીજો વિસ્ફોટ જોયો. 

બ્રહ્માંડનું નવું રહસ્ય

નિષ્ણાતો આ ઘટનાનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. આ એક રહસ્ય છે. જો એસ્ટરોઇડ અને નાના ગ્રહો વચ્ચે અથડામણ થાય છે, તો તે ભવિષ્યમાં દેખાઈ શકે છે. એક નિષ્ણાતે સમજાવ્યું કે અગાઉના સિદ્ધાંતો સૂચવે છે કે દર 1,00,000 વર્ષ કે તેથી વધુ સમયમાં અથડામણ થશે. અહીં, આપણે 20 વર્ષમાં બે જોયા છે. 
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

nasaNASA Hubble newsAsteroids Colliding Star

