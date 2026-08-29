/કુદરતી આપત્તિ કે સિસ્ટમની નિષ્ફળતા? ચીને હિમાલય સાથે એવું શું કર્યું, જેનું પરિણામ ભોગવી રહ્યું છે નેપાળ? જાણો

Nepal Floods: નેપાળ-ચીન સરહદ નજીક આવેલી ભયાનક પૂર અને ભૂસ્ખલનની ઘટનાએ તિબેટમાં થઈ રહેલા પર્યાવરણીય ફેરફારો પર ગંભીર સવાલો ઊભા કરી દીધા છે. રસુવાગઢી-કેરુંગ વિસ્તારમાં ભારે પૂર અને તબાહી જોવા મળી છે, જેમાં સેંકડો લોકોના મોત થયા હોવાના રિપોર્ટ છે. આ આપત્તિ વચ્ચે વિશેષજ્ઞો અને પર્યાવરણવિદો એ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે, શું તિબેટમાં મોટા પાયે નિર્માણ અને પર્યાવરણમાં દખલગીરીથી નેપાળ જેવા નીચાણવાળા હિમાલયી વિસ્તારો માટે જોખમ વધી શકે છે? ચાલો જાણીએ કે આખરે ચીને એવું શું કર્યું જેનું પરિણામ નેપાળને ભોગવવું પડી રહ્યું છે.
નાજુક હિમાલયી વિસ્તારમાં મોટા પાયે નિર્માણ
તિબેટ દુનિયામાં પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધુ સંવેદનશીલ અને ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય રીતે સક્રિય વિસ્તારોમાંથી એક છે. ત્યાં મોટા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમાં હાઈડ્રો પાવર સુવિધા, રસ્તાઓ, રેલવે અને કોંક્રીટના બીજા માળખાં સામેલ છે.
ચીન યારલુંગ ત્સાંગપો નદી પર પણ મોટા હાઈડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યું છે. તેમાં મેડોગના વિસ્તારમાં પ્રસ્તાવિત પ્રોજેક્ટ પણ સામેલ છે. આવા પ્રોજેક્ટમાં નદી વ્યવસ્થા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મોટા ફેરફારો સામેલ હોય છે.
આલોચકોનો એવો તર્ક છે કે, પર્વતોના નાજુક વાતાવરણમાં મોટા પાયે નિર્માણથી કુદરતી પાણીની નિકાલની પદ્ધતિઓ, ઢાળ અને ઇકોસિસ્ટમમાં ખલેલ પહોંચી શકે છે. આ ચિંતા એવા વિસ્તારોમાં વધુ વધી જાય છે, જ્યાં ભૂકંપ, ભૂસ્ખલન અને ગ્લેશિયરની સ્થિતિમાં ઝડપથી ફેરફાર થવાનું જોખમ રહે છે.
ગ્લેશિયર અને હિમાલયી ઇકોસિસ્ટમ પર દબાણ
તિબ્બતી પઠારમાં બરફ અને ગ્લેશિયરનો ભારે જથ્થો છે, જે સમગ્ર હિમાલયમાં જળ પ્રણાલીને પ્રભાવિત કરે છે. જળવાયું પરિવર્તનને કારણે આ વિસ્તારમાં ગ્લેશિયર અને ગ્લેશિયરથી બનેલા તળાવો ઝડપથી બદલાઈ રહ્યા છે.
હિમાલયી ઇકોસિસ્ટમ પર મોટા બંધ, રેલવેનો વિસ્તાર, રસ્તા અને મોટા પાયે ઊર્જા પ્રોજેક્ટથી મિશ્રિત અસરોને લઈને પણ પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલી ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જો કે, આબોહવા સાથે જોડાયેલા ગ્લેશિયરના જોખમો અને આ આરોપ વચ્ચે તફાવત કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે કે કોઈ ખાસ ચીની પ્રોડક્ટના કારણે જ કોઈ ખાસ પૂર આવ્યું છે. આવા કારણ-અસર સંબંધને સાબિત કરવા માટે વિગતવાર વૈજ્ઞાનિક તપાસની જરૂર હોય છે. મોટી ચિંતા એ છે કે, પહેલેથી જ નાજુક વિસ્તારમાં પર્યાવરણમાં ખલેલથી ભારે વરસાદ, ભૂસ્ખલન, નદીના રસ્તામાં અવરોધ અથવા તો ગ્લેશિયર સાથે જોડાયેલી ઘટનાના પરિણામો વધુ ગંભીર બની શકે છે.
ચીનની સમયસર ચેતવણી
નેપાળમાં આવેલી આપત્તિ સાથે જોડાયેલો વધુ એક મોટો મુદ્દો ચીન તરફથી પાણીના જોખમી પ્રવાહ વિશે માહિતી આપવામાં થયેલા કથિત વિલંબનો છે. નેપાળમાં રિપોર્ટ્સ અને વિશેષજ્ઞોએ સવાલ ઉઠાવ્યો કે, શું કેરુંગની આસપાસ પૂર કે પાણીના અસામાન્ય સ્તર વિશે નેપાળી અધિકારીઓને સમયસર માહિતી મળી ગઈ હતી?
હિમાલયમાં સમયસર ચેતવણી આપતી સિસ્ટમો ખૂબ જરૂરી છે. એવું એટલા માટે કારણ કે અચાનક પૂર કે પછી ગ્લેશિયર સાથે જોડાયેલી ઘટના બનવા પર નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકો પાસે સુરક્ષિત જગ્યાએ જવા માટે ખૂબ ઓછો સમય હોય છે. જો ખતરનાક જળ સપાટી વધારા વિશે સાચી માહિતી સમયસર આપવામાં આવી હોત, તો આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અધિકારીઓ લોકોને જોખમી નદીની ખીણો અને માળખાકીય સુવિધાઓથી દૂર લઈ જઈ શક્યા હોત.
જો કે, એ જાણવા માટે કે શું ચેતવણી ખરેખર રોકવામાં આવી હતી, તેમાં વિલંબ થયો હતો કે ટેક્નિકલી રૂપે હાજર નહોતી, આધિકારીક હાઈડ્રોલોજિકલ ડેટા સંચાર રેકોર્ડ અને ઉપગ્રહ અવલોકનોના આધારે તપાસની જરૂર છે.
ગ્લેશિયર વોટર બોમ શું છે?
હિમાલયી સમુદાયો સામેના સૌથી મોટા જોખમોમાંથી એક ગ્લેશિયર લેક આઉટબર્સ્ટ ફ્લડ છે. જેમ જેમ ગ્લેશિયર ઓગળે છે તેમ બરફ, ખડકો અને કાટમાળથી બનેલા કુદરતી બંધ પાછળ પાણી જમા થઈ શકે છે. આનાથી ગ્લેશિયર સરોવર બને છે. જો કુદરતી અવરોધ અચાનક તૂટી જાય તો ખૂબ ઓછા સમયમાં ભારે માત્રામાં પાણી નીચે તરફ વહી શકે છે.
આ જ કારણ છે કે આવનારું પૂર ખડક, કીચડ અને કાટમાળને પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે છે. આ રસ્તામાં આવતા પુલ, રસ્તા, ઇમારતો અને આખી વસ્તી નષ્ટ થઈ શકે છે. કારણ કે નેપાળ અને ઉત્તર ભારત તિબ્બતી પઠારના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સ્થિત છે, તેથી હિમાલયી નદીઓ અને ગ્લેશિયરોમાં મોટા ફેરફારોના પરિણામો ચીનની સરહદોથી ઘણે આગળ સુધી હોઈ શકે છે.