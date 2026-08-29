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કુદરતી આપત્તિ કે સિસ્ટમની નિષ્ફળતા? ચીને હિમાલય સાથે એવું શું કર્યું, જેનું પરિણામ ભોગવી રહ્યું છે નેપાળ? જાણો

Nepal Floods: નેપાળમાં આવેલા પૂરમાં ચીનને દોષી માનવામાં આવી રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે તેની પાછળનું કારણ શું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 29, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:40 PM IST
કુદરતી આપત્તિ કે સિસ્ટમની નિષ્ફળતા? ચીને હિમાલય સાથે એવું શું કર્યું, જેનું પરિણામ ભોગવી રહ્યું છે નેપાળ? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ચીને હિમાલય સાથે એવું શું કર્યું, જેનું પરિણામ ભોગવી રહ્યું છે નેપાળ? જાણો
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