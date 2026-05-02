હોમWorldન તો EVM કે ન તો બેલેટ પેપર... દુનિયાના આ જગ્યાએ, ફક્ત હાથ ઉંચા કરીને જ ચૂંટાય છે સરકાર, જાણો કેમ?

ન તો EVM કે ન તો બેલેટ પેપર... દુનિયાના આ જગ્યાએ, ફક્ત હાથ ઉંચા કરીને જ ચૂંટાય છે સરકાર, જાણો કેમ?

Hand Raise Voting: શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં એક એવી જગ્યા છે જ્યાં લોકો મતદાન કરવા માટે બેલેટ પેપર કે EVMનો ઉપયોગ કરતા નથી. અહીં, લોકો પોતાના નેતા કે સરકાર પસંદ કરવા માટે ખુલ્લા મેદાનમાં હાથ ઉંચા કરે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 02, 2026, 08:37 PM IST
  • દુનિયામાં એક એવી જગ્યા છે જ્યાં લોકો મતદાન કરવા માટે બેલેટ પેપર કે EVMનો ઉપયોગ કરતા નથી.
  • અહીં, લોકો પોતાના નેતા કે સરકાર પસંદ કરવા માટે ખુલ્લા મેદાનમાં હાથ ઉંચા કરે છે.
  • આ વાત થોડી આશ્ચર્યજનક લાગે છે, પરંતુ તે બિલકુલ સાચી છે.

Trending Photos

ન તો EVM કે ન તો બેલેટ પેપર... દુનિયાના આ જગ્યાએ, ફક્ત હાથ ઉંચા કરીને જ ચૂંટાય છે સરકાર, જાણો કેમ?

Hand Raise Voting: આજકાલ, વિશ્વના મોટાભાગના દેશો ચૂંટણી માટે EVM મશીનો, બેલેટ પેપર્સ અથવા ડિજિટલ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વિશ્વમાં એક એવી જગ્યા છે, જ્યાં જનતા હજુ પણ ખુલ્લા મેદાનમાં હાથ ઉંચા કરીને તેમના પ્રતિનિધિઓની પસંદગી કરે છે? 

આ વાત થોડી આશ્ચર્યજનક લાગે છે, પરંતુ તે બિલકુલ સાચી છે. આ અનોખી પરંપરા લોકશાહીનો એક અલગ ચહેરો દર્શાવે છે. અહીં, લોકો માત્ર મતદાન કરતા નથી પરંતુ સીધા નિર્ણયો લેતા પણ જોવા મળે છે. આ જ કારણ છે કે આ સ્થળની તેની અનોખી લોકશાહી વ્યવસ્થા માટે વિશ્વભરમાં ચર્ચા થાય છે.

આ કયું શહેર છે?

આ અનોખી પરંપરા સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં જોવા મળે છે. ગ્લારસ વિસ્તારમાં, લોકો હજુ પણ હાથ ઉંચા કરીને મતદાન કરે છે. આ પ્રક્રિયાને લેન્ડ્સગેમેઇન્ડે કહેવામાં આવે છે, જે સદીઓ જૂની પરંપરા માનવામાં આવે છે. દર વર્ષે એપ્રિલ અથવા મે મહિનામાં, નાગરિકો ખુલ્લા મેદાનમાં ભેગા થાય છે અને વિવિધ નિર્ણયો અને ઉમેદવારોના સમર્થનમાં હાથ ઉંચા કરીને પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરે છે. આ જ કારણ છે કે ગ્લારસ વિશ્વના અન્ય શહેરોથી એક અનોખી ઓળખ ધરાવે છે.

મતદાન કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે?

ગ્લારસમાં મતદાન પ્રક્રિયા અત્યંત સરળ અને પારદર્શક માનવામાં આવે છે. મતદાન મશીનો કે મતપત્રોની જરૂર નથી. નાગરિકો એક નિયુક્ત સ્થળે ભેગા થાય છે, અને જ્યારે કોઈ મુદ્દો, કાયદો અથવા પ્રતિનિધિ પસંદ કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે તેઓ હાથ ઉંચા કરીને પોતાનો ટેકો દર્શાવે છે. અધિકારીઓ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે છે કે કયા પક્ષને સૌથી વધુ ટેકો છે. આ પ્રક્રિયા વર્ષોથી ચાલી આવી છે. આ પરંપરા દ્વારા, જનતા નિર્ણય લેવામાં સીધી રીતે ભાગ લે છે અને લોકશાહીને મજબૂત બનાવે છે.

તેને વાસ્તવિક લોકશાહી કેમ કહેવામાં આવે છે?

ગ્લારસ ફક્ત એક શહેર નથી, પરંતુ લોકશાહીનું જીવંત ઉદાહરણ છે. અહીં, દરેક નાગરિકની ભાગીદારી ખુલ્લેઆમ દેખાય છે. સમગ્ર મતદાન પ્રક્રિયા દરેકની સામે થાય છે, જે પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરે છે. આ જ કારણ છે કે આ નાના સ્વિસ પ્રદેશને 'વાસ્તવિક લોકશાહી'નું મજબૂત ઉદાહરણ માનવામાં આવે છે. આધુનિક ટેકનોલોજીના યુગમાં પણ, આ પરંપરા લોકોને યાદ અપાવે છે કે લોકશાહીની સાચી શક્તિ સીધી જાહેર ભાગીદારી અને ખુલ્લા નિર્ણયોમાં રહેલી છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Switzerland Voting SystemGlarus DemocracyLandsgemeinde TraditionHand Raise VotingNo EVM VotingNo Ballot Paper ElectionUnique Election SystemSwiss Election ProcessReal DemocracyPublic Voting TraditionOpen Ground VotingDirect DemocracySwitzerland NewsGlarus Voting SystemTraditional Voting MethodShow of Hands VotingEuropean DemocracyWorld Unique CitiesAncient Voting TraditionDemocracy FactsGujarati NewsWorld news

