ન ખામેનેઈ, ન ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ... આ વ્યક્તિ પાસે છે તેહરાનની અસલી તાકાત, કોણ છે અહમદ વાહિદી?
ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મુઝ્તબા ખામેનેઈ હજુ સુધી જાહેરમાં સામે આવ્યા નથી. તેમના બહાર ન આવવાથી ઈરાનના સૌથી મોટા નિર્ણય ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના ચીફ અહમદ વાહિદી લઈ રહ્યાં છે. વાહિદીના કહેવા પર જ હોર્મુઝ ખોલવામાં આવ્યું નથી, જ્યારે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી તેની જાહેરાત કરી ચૂક્યા હતા.
સુપ્રીમ લીડર મુઝત્બા ખામેનેઈના અન્ડરગ્રાઉન્ડ રહેવાને કારણે ઈરાનની ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ તહેરાનની સત્તાને સંપૂર્ણ રીતે પોતાના કંટ્રોલમાં લઈ લીધી છે. તેહરાનના 3 મોટા નિર્ણયથી પણ તેની પુષ્ટિ થઈ છે. આ વચ્ચે અમેરિકી મીડિયા આઉટલેટ ન્યૂયોર્ક પોસ્ટે જાણકારોના હવાલાથી દાવો કર્યો છે કે આઈઆરજીસીના ચીફ કમાન્ડર અહમદ વાહિદી આ સમયે ઈરાનના અસલી શાસક છે.
પોસ્ટ પ્રમાણે બધા મોટા નિર્ણય વાહિદીના કહેવા પર લેવામાં આવી રહ્યાં છે. જંગ પહેલા વાહિદી આઈઆરજીસીમાં નંબર-2 પર તૈનાત હતા. મોહમ્મદ પાકપૂરની હત્યા બાદ તેમને આઈઆરજીસીની કમાન મળી હતી.
વાહિદી પાસે કંટ્રોલ કેમ, 3 પુરાવા
1. ISW એ પાકિસ્તાનમાં યોજાયેલી પ્રથમ બેઠકને લઈને એક રિપોર્ટ કર્યો છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું કે વાહિદીના કહેવા પર અંતિમ સમયે વાર્તા માટે ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળની યાદીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રતિનિધિમંડળમાં બાધેર કાનીને સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા, જે ઈરાનની નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલના ડેપ્યુટી સેક્રેટરી છે. પ્રતિનિધિમંડળમાં અબ્બાસ અરાધચી સિવાય એકપણ ઉદારવાહી નહોતા.
2. 17 એપ્રિલે અરાધચીએ પાકિસ્તાન અને અમેરિકાના વાર્તા દળો સાથે મુલાકાત બાદ જાહેરમાં હોર્મુઝ ખોલવાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે આ નિર્ણય માનવાનો ઇનકાર કરી દીધો. એટલું જ નહીં IRGC થી સંબંધિત તસ્નીમ ન્યૂઝે અરાધચીને સંભળાવી દીધું. ત્યારબાદ હોર્મુઝ ખોલવાનો નિર્ણય અટવાઈ ગયો.
. ઇસ્લામાબાદમાં બીજા તબક્કાની વાર્તા થવાની છે, પરંતુ ઈરાન તરફથી ડેલિગેશનના નામ ફાઈનલ થયા નથી. ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે પોતાના એક જહાજ પર હુમલાનો બદલો લેવાની જાહેરાત કરી છે. આઈઆરજીસીનું કહેવું છે કે અમેરિકાએ સીઝફાયર તોડ્યું છે. અમે તેનો બદલો લઈશું.
સવાલ- કોણ છે અહમદ વાહિદી?
અહમદ વાહિદી વર્તમાનમાં ઈરાનની સૌથી શક્તિશાળી આઈઆરજીસીના પ્રમુખ છે. તેમનું અસલી નામ વહીદ શાહચેરાધી (Vahid Shahcheraghi) છે. વાહિદીનો જન્મ વર્ષ 1958મા થયો હતો. ઈરાનમાં શાહ પહેલવી વિરુદ્ધ થયેલા આંદોલનમાં વાહિદી પણ સામેલ હતા. 1979મા જ્યારે ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડની સ્થાપના થઈ તો વાહિદી તેમાં સામેલ થઈ ગયા હતા.
વાહિદીને ઈરાન રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના પૂર્વ પ્રમુખ કાસિમ સુલેમાનીના નજીકના મામવામાં આવતા હતા. ટોપ કમાન્ડરોની હત્યાને કારણે વાહિદીને આઈઆરજીસી ચીફની ખુરશી મળી છે.
ન્યૂયોર્ક પોસ્ટ પ્રમાણે વાહિદીએ ઈરાન નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલના ચીફ મોહમ્મદ બાધેર જોલધાદ્રની સાથે ગઠબંધન કરી લીધું છે, જેથી ત્યાં ચૂંટાયેલી સરકાર અને ઉદારવાદી નેતા સાઇડલાઈન થઈ ગયા છે. હવે ઈરાનને લઈને કોઈ મોટા નિર્ણય લેવામાં ચૂંટાયેલી સરકારનું સાંભળવામાં આવી રહ્યું નથી.
